FESTIVALES Y EVENTOS EN PROVINCIA

VILLA GESELL | 27º Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal “Chocogesell”

Del viernes 18 al lunes 21, a las 11:00, acceso al Pinar del Norte, en Alameda 202 y calle 303. Clases magistrales de pasteleros y maestros chocolateros, demostraciones gastronómicas

BRAGADO (Comodoro Py) | 20° Fiesta del Concurso del Chorizo Seco

Sábado 19, a partir de las 20:00, y domingo 20, desde las 11:00, Club Agrario de Comodoro Py. Prueba de riendas, danza ecuestre, encuentro de peñas y espectáculos

GENERAL MADARIAGA | 26º Encuentro Folclórico Provincial "Del Divisadero"

Sábado 19, a las 15:00, av. Buenos Aires y Urrutia. Premios para todas las categorías con la incorporación de Pareja Mayor Tradicional.

SAN PEDRO | 20º Fiesta de la Ensaimada Mallorquina

Del sábado 19 al lunes 21, a partir de las 12:00, Paseo Público Municipal. Espectáculos musicales, patio gastronómico, clases de cocina, paseo artesanal, espectáculos con grupos de baile, canto folklórico

NUEVE DE JULIO (French) | 15º Fiesta del Puré

Domingo 20, desde las 09:00, plaza central de la localidad. Primer Concurso de Asadores, con importantes premios. Además, celebración religiosa de la Fiesta Patronal de Nuestra Señora de la Asunción con números artísticos.

SUIPACHA (General Rivas) | Fiestas Patronales de San Roque

Domingo 20, a partir de las 10:30, plaza San Martín. Misa, bendición de los panes y procesión con la imagen de San Roque, Santo Patrono local.

NAVARRO | Fiesta de San Roque 2023

Domingo 20, desde el mediodía, plaza San Lorenzo. Celebración religiosa en la parroquia y, a partir de las 15:00, festejos populares en honor al santo patrono con patio peñero y espectáculos folclóricos.

SAN ANDRÉS DE GILES (Pueblo Turístico Villa Ruiz) | Fiestas Patronales

Domingo 20, a partir de las 09:30, en diferentes espacio físicos de Villa Ruiz. Festejos patronales en honor a la Virgen Nuestra Señora de la Asunción y Santísima Virgen de Luján.

GENERAL PUEYRREDÓN (Mar del Plata) | Festival Flama – Edición Medieval

Domingo 19, de 12:00 a 18:00; lunes 20, a partir de las 14:00, Matheu nº 1851, Villa Victoria. Arquería, combates y música medieval en vivo.

LA PLATA | JUAR 2023 - Juegos Universitarios Argentinos

Del martes 21 al viernes 24, Campo de Deportes de la Universidad Nacional de La Plata. Por primera vez la Universidad Nacional de La Plata será sede de la Región Conurbano Sur de los Juegos Universitarios Argentinos

QUILMES | Carrera Aniversario Somos Quilmes

Domingo 20, a las 09:00, av. Otamendi y Cevallos. Competencia por los 357 años de Quilmes, con una distancia competitiva de 10 kilómetros y una participativa de 4 en modalidad correcaminata

BERAZATEGUI | 16° Feria Nacional Berazategui Artesanías

Del jueves 17 al lunes 21, de 15:00 a 21:00, Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, calle 18 y 148. Doscientos stands y quinientos artesanos de todo el país: joyeros, marroquineros, alfareros

TRES ARROYOS | 24° Feria Nacional de Artesanos

Del viernes 18, de 18:00 a 22:00; sábado y domingo, de 10:00 a 22:00; y al lunes 21, de 10:00 a 20:00; SUM de la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 1, Matheu y av. Ituzaingó.

Artesanías locales y nacionales.

JUNÍN | 76º Expo Junín

Del viernes 18 al martes 21, Sociedad Rural de Junín, RN 7 km. 260 e intersección camino Balneario Municipal de Junín Laguna de Gómez. Encuentro con referentes de la producción, del comercio, la gastronomía, la cultura y la educación.

AVELLANEDA | 2º Expo Rockabilly Avellaneda

Sábado 19 y domingo 20, de 12:00 a 20:00, Parque La Estación, Güemes al 700. Encuentro que recrea la cultura de los años cincuenta a través de la moda, la música, el arte y los automóviles.

Circuito Isla Maciel

Sábado 19, con dos horarios de salida a las 11:00 y a las 14:00, desde el Centro Municipal de Arte, San Martín 797. Recorrido por las calles de las islas con la observación de sus típicas casas, murales y el relato de su historia.

AGENDA INSTITUTO CULTURAL BONAERENSE

Viernes 18 de agosto

Luján

11:00 - El Museo del Transporte vuelve a abrir sus puertas.

Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri N°917)

Entrada libre y gratuita

Berazategui

15:00 - El Mercado de Artesanías Bonaerenses en la 16° Feria Nacional Berazategui Artesanías

Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (Calle 148 e/ 17 y 18)

Entrada libre y gratuita

La Plata

16:30 - Taller de Producción de material de lectura accesible

Biblioteca Central de la Provincia (Calle 47 N°510)

Entrada libre y gratuita

20:00 - TACEC “Versus”

Sala TACEC – Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/9 y 10)

Entrada gratuita hasta agotar localidades. Reserva a través del formulario publicado en la web del Teatro Argentino

Mar del Plata

21:00 - "Cómo conseguir chistes" con Pablo Vasco

Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Localidades a la venta por Plateanet

21:00 - Ciclo Escena Bonaerense: "La Reina de Turdera"

Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Localidades a la venta por Plateanet

Castelli

10:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 - Tren Cultural y Museo Itinerante

El Tren Cultural y Museo Itinerante es un programa que lleva la historia del ferrocarril y celebra la identidad bonaerense

Estación de Trenes de Castelli

Entrada libre y gratuita



Sábado 19 de agosto

Mar del Plata

11:30 - Ciclo ¡Que Suene!: Fulanas Trío

Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Localidades a la venta por Plateanet

16:00 - Ciclo infancias: Jugando al juego que jugamos

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet N°800)

Entrada libre y gratuita

17:00 - Escuela de espectadores

Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entrada libre y gratuita

19:00 - Documental Ricardo Vilca - Quebrada, música y silencio

Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Localidades a la venta por Plateanet

20:00 - Ciclo de guitarra "Sonando al Este" por Joaquín Viñas

Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Localidades a la venta por Plateanet



Bahía Blanca

20:00 - Ciclo Provincia es Música

Biblioteca Bella Vista (Rincón N°555)

Entrada libre y gratuita por orden de llegada

Berazategui

15:00 - El Mercado de Artesanías Bonaerenses en la 16° Feria Nacional Berazategui Artesanías

Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (Calle 148 e/ 17 y 18)

Entrada libre y gratuita

Luján

15:00 - Mes de las niñeces: “El Sueño de las Serpientes”

Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri N°917)

Entrada libre y gratuita



Alberti

21:00 - Sin Retiro

La obra aborda como eje temático la intersubjetividad en las relaciones derivadas del empleo doméstico, a través de la narración de una historia entre una patrona y su empleada doméstica durante un ciclo de vida

Salón Cultural "Pedro Arruvito" (10 de Junio y Dr. Víctor Albizzatti)

Reservas de entradas en el Salón Cultural

La Plata

17:00 - “Patrimonio y Cultura Popular. Murga y Negritud”. Taller de Ariel Prat

“Carnaval es Cultural”, programa de la Unidad de Participación y Prácticas Culturales Emergentes, busca promover la formalización, producción, organización y formación de las agrupaciones de carnaval de Buenos Aires

Estación Provincial (Calle 18 y 71)

Entrada libre y gratuita

21:00 - TACEC: “Pequeña pasajera"

Sala TACEC – Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/ 9 y 10)

Entrada gratuita hasta agotar localidades. Reserva a través del formulario publicado en la web del Teatro Argentino

Monte Hermoso

14:00 - Juegoteca Viajera en Cultura Rodante

Cultura a lo Grande forma parte de una política que promueve el acceso a la cultura y el esparcimiento a adultos mayores con diversas propuestas recreativas pensadas especialmente para ellos

Balneario Sauce Grande

Entrada libre y gratuita



Villa Gesell

18:00 - Café Cultura: "Un viaje por el universo bonaerense" con Pedro Saborido y Miguel REP

El Tinglado (Alameda 202 y Calle 303, Pinar del Norte)

Entrada libre y gratuita

Castelli

10:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 - Tren Cultural y Museo Itinerante

El Tren Cultural y Museo Itinerante es un programa que lleva la historia del ferrocarril y celebra la identidad bonaerense

Estación de Trenes de Castelli

Entrada libre y gratuita



Domingo 20 de agosto

Monte Hermoso

14:00 - Juegoteca Viajera en Cultura Rodante

Cultura a lo Grande forma parte de una política que promueve el acceso a la cultura y el esparcimiento a adultos mayores con diversas propuestas recreativas pensadas especialmente para ellos

Plaza Papa Francisco

Entrada libre y gratuita

Villa Gesell

18:00 - Café Cultura: "Un viaje por el universo bonaerense" con Pedro Saborido y Miguel REP

El Tinglado (Alameda 202 y Calle 303, Pinar del Norte)

Entrada libre y gratuita

Villa Ventana

14:00 - Bibliomóvil

Plaza Salerno (Cruz del Sur y Tres Picos)

Entrada libre y gratuita

Berazategui

15:00 - El Mercado de Artesanías Bonaerenses en la 16° Feria Nacional Berazategui Artesanías

Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (Calle 148 e/ 17 y 18)

Entrada libre y gratuita

Luján

15:00 - Mes de las Niñeces: “Hip! - Una aventura a soplo de hipo”

Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri N°917)

Entrada libre y gratuita

Los Toldos

19:00 - “Las Chicas del Folk”

Museo Provincial Casa Evita (Eva Perón 1025)

Entrada libre y gratuita

La Plata

18:00 - TACEC: “24 Toneladas”

Sala TACEC – Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/ 9 y 10)

Entrada gratuita hasta agotar localidades. Reserva a través del formulario publicado en la web del Teatro Argentino

Mar del Plata

16:00 - Cine arte: “Los hijos de los otros”

Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entrada libre y gratuita

18:00 - Ciclo de cine experimental: "The city and I" (2005/2019) y "A tiny place that is hard to touch" (2019)

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet N°800)

Entrada libre y gratuita

18:00 - Cine arte: “Los hijos de los otros”

Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entrada libre y gratuita

18:00 - Los locos del radioteatro: “Ya tiene comisario el pueblo”

Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entrada libre y gratuita

19:00 - Ciclo UNMAR

Museo MAR (Avenida Félix U. Camet N°800)

Entrada libre y gratuita

19:00 - Clase de Tango

Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entrada libre y gratuita

20:00 - Santa milonguita

Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entrada libre y gratuita

Castelli

10:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 - Tren Cultural y Museo Itinerante

El Tren Cultural y Museo Itinerante es un programa que lleva la historia del ferrocarril y celebra la identidad bonaerense

Estación de Trenes de Castelli

Entrada libre y gratuita



Lunes 21 de agosto

25 de Mayo

21:00 - SOS Nací Mujer

Obra unipersonal cuya finalidad es hacer un recorrido de la crianza de mujeres y también de varones. A través del humor, muestra las dificultades, las creencias y los mandatos con el propósito de hablar sobre aquello que está naturalizado

Teatro Español (Calle 9 e/ 29 y 30)

Entrada libre y gratuita

Berazategui

15:00 - El Mercado de Artesanías Bonaerenses en la 16° Feria Nacional Berazategui Artesanías

Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (Calle 148 e/ 17 y 18)

Entrada libre y gratuita

La Plata

15:00 - Leer Mueve

Biblioteca Central de la Provincia (Calle 47 N°510)

Entrada libre y gratuita

Sierra de la Ventana

14:00 - Festejo Dia de las Niñeces

Club Sierra de la Ventana (Av. del Golf 300)

Entrada libre y gratuita



Martes 22 de agosto

Tres de Febrero

14:00 a 17:00 - Concurso “Maravillosa Música”. Primera ronda

Maravillosa Música, programa de la Unidad de Participación y Prácticas Culturales Emergentes, comprende un concurso musical de bandas para jóvenes de la provincia de Buenos Aires.

Sede UNTREF Villa Lynch (Dr. Alfredo Springolo 351- Entre Pje. Marín y Benito Lynch)

Mar del Plata

15:00 - Orquesta Escuela de Tango

Teatro Auditorium (Av. Patricio Peralta Ramos 2280)

Entrada gratuita con previa inscripción a auditoriumextension@gmail.com

La Plata

15:00 - Club social de lectura “Como sobrevivir leyendo”

Sala de lectura - Biblioteca Central de la Provincia (Calle 47 N°510)

Entrada libre y gratuita

Los Toldos

15:00 - Taller de Teatro

Museo Provincial Casa Evita (Eva Perón 1025)

Entrada libre y gratuita con inscripciones de 9:00 a 13:00 en el Museo Casa Evita



Miércoles 23 de agosto

Villa Ventana

14:00 - Bibliomóvil

Escuela Primaria N°21 (AV. Cruz del Sur Y Hornero)

Entrada libre y gratuita

Tres de Febrero

14:00 a 17:00 - Concurso “Maravillosa Música”. Primera ronda

Maravillosa Música, programa de la Unidad de Participación y Prácticas Culturales Emergentes, comprende un concurso musical de bandas para jóvenes de la provincia de Buenos Aires.

Sede UNTREF Villa Lynch (Dr. Alfredo Springolo 351- Entre Pje. Marín y Benito Lynch

La Plata

15:00 - Ciclo de Cine Documental: “Soy del pueblo: Gilda”

Sala de Lectura - Biblioteca Central de la Provincia (Calle 47 N°510)

Entrada libre y gratuita

15:30 - Puentes Culturales

Salón Auditorio del Anexo de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires (Av. 53 e/ 8 y 9)

Entrada libre y gratuita

20:00 - Cultura en Escena: “Aquella tarde de Agosto"

Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (Av. 51 e/ 9 y 10)

Entrada gratuita hasta agotar localidades. Reserva a través del formulario publicado en la web del Teatro Argentino