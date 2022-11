El presidente Alberto Fernández encabezó la inauguración de la obra integral de renovación del histórico techo de la estación de tren La Plata de la línea Roca, junto al gobernador Axel Kicillof.

En ese marco, Kicillof dijo: "Esta estación sin su techo, era un símolo del abandono, de la decadencia. Pero esta estación como tantas obras abandonadas, no fue un fracaso de un país ni de una provincia, fue un fracaso de una idea política".

El mandatario provincial también destacó la puesta en marcha desde el verano pasado el nuevo servicio del tren Guido - Divisadero Pinamar.

"No soy usuario del tren Roca", dijo el presidente, "y nunca me imaginé cómo era por dentro". "Esta estación tiene 100 años, es delumbrante, qué cosa maravillosa se hizo en 1905", exclamó. "Hoy reparamos el techo. Alguien me acercó un tuit, con una foto de un anden llena de gente con paraguas, no había posibilidad de poner un tótem de botón antipánico. Cuando leo la historia de esta estación, los últimos que se ocuparon fueron productores de Hollywood que vinieron a filmar una película de Brad Pitt".

"Se recupera como acervo cultural de toda la Argentina, no hemos terminado las obras, hemos finalizado el techo, para facilitarle la vida a los que toman el tren. Vamos a poner en valor la cúpula y la entrada. Para que sea la magnífica estación que tiene La Plata", anticipó.