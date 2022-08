La flamante titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, afirmó que "es un honor como militante política haber sido designada como Presidenta de la Cámara", al ser elegida por la mayoría del pleno.

Moreau, que pertenece al Frente Renovador que conduce Sergio Massa, señaló que la llena de "orgullo" ser la primera mujer en asumir la conducción del cuerpo, pero remarcó: "No voy gobernar con mis hormonas sino con mi cabeza y con mi corazón".

En un breve discurso, Moreau manifestó su compromiso de respetar "los disensos y administrar los consensos", tras ser electa.

Los votos afirmativos para ser investida en la presidencia de la Cámara vinieron del bloque del Frente de Todos y otros minoritarios, mientras que Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda se abstuvieron, y La Libertad Avanza votó en contra.

Discursos

“Que lo cortés no quite lo sincero. Le deseamos mucha suerte diputada Moreau, pero en el año 2017 la recuerdo violentando una sesión institucional. También cómo hizo poner la palabra negligencia en la ley para que no llegue la vacuna Pfizer, además de decir que Brasil y Perú tuvieron que entregar sus recursos naturales por la vacuna”, lanzó el diputado del PRO, Waldo Wolff.

A continuación, el jefe del bloque de la UCR en Diputados Mario Negri le hizo una advertencia a Sergio Massa y al oficialismo: “Estamos en una situación de extrema gravedad: debilidad institucional, pérdida de confianza de la figura presidencial, aumento de la pobreza, inseguridad e incertidumbre económica. No crean en providencias y salvatajes individuales, porque está llena de providencia la historia argentina y se han multiplicado los fracasos”, dijo.

Por su parte, Graciela Camaño, diputada del Interbloque Federal -peronistas y socialistas-, lanzó críticas tanto contra el oficialismo como contra la oposición. “Hoy ahí se va a sentar ahí, por primera vez en la historia de este Congreso, en 150 años de hombres, una mujer. Hace 15 años que el país se incendia, pero hoy, cuando una mujer se va a sentar ahí, estamos viendo si el país se incendia. Vamos a tener un Poder Legislativo femenino. Cecilia, vas a estar en los libros de historia como la primera mujer que presidió la Cámara de Diputados”, le dijo Camaño a la diputada oficialista.

En la sesión además se le tomó juramento a Juan Marino, el legislador del Partido Piquetero que ocupará la banca de Massa. Hasta hoy, Merino era director provincial de Organización Territorial, en el ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense que encabeza el secretario general de La Cámpora Andrés “Cuervo” Larroque.