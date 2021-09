Alberto Fernández, en Mar del Plata:

No queremos que caiga el salario real, no cayó más en la pandemia porque estuvimos muy presentes. Al día de hoy las paritarias están abiertas

Sabemos que los planes fueron una solución de emergencia, pero no es con planes que se resuelve el problema. Se resuelve con creación de trabajo

Tuvimos que soportar que nos dijeran que no nos importaba la educación, somos hijos de la educación pública

Vamos a crecer un 8%, en muchos sectores esto todavía no se vive, como aquí en Mar del Plata con la gastronomía y la hotelería todavía está a la espera

La mejor política económica que tuvimos fue la vacuna

Axel Kicillof, en Mar del Plata:

Esta elección no se parece a ninguna que ocurre con pandemia. Un cuarto de los bonaerenses no va a votar donde votó siempre, hay que entrar al padrón a ver en qué escuela votan

Los invitamos una y mil veces a debatir, no quieren debatir, ni explicar lo que piensan

Instrumentaron una nueva estafa electoral, donde buscan esconder a la cabeza de ese proyecto, que no cumplió ninguna promesa. Cuando dijo que iba a bajar el impuesto a las Ganancias, duplicó la gente que lo pagaba

La idea es que no se hable del pasado, cambiaron el nombre y los colores. Lo que quieren esconder es que no tienen ninguna propuesta para el futuro

No quieren debatir propuestas porque no las tienen, porque cuando se les pide autocrítica dicen que no se arrepienten de nada. Quieren hacer el mismo país que Macri, pero más rápido y doloroso. No podemos perder la memoria, esstá prohibido de olvidarse lo que pasó hace poco tiempo

Tanto contacto con el mundo, tanto roce, tanta Fifa y no consiguieron una vacuna. Los llamamos, les pedimos, y no consiguieron una vacuna

En 51 municipios no hay muertos por coronavirus hace 7 días, 16 distritos sin un caso en los últimos 7 días. El trabajo que se hizo da fruto.

Victoria Tolosa Paz, en Mar del Plata:

El año pasado pusimos un colchón de amortigüación para que la caída no fuera tan letal.

Le podemos decir al pueblo que cuidamos la vida y a los trabajadores, con ATP y ley anti despido. Los empresarios Pyme nos agradecen haber pensado que son familia, que con el ATP les permitieron irse a dormir pensando que iban a poder pagar sus sueldos

Sergio Massa, en Junín:

Todos los que estamos acá tenemos un compromiso de rendir nuestro homenaje a los sueños y al amor por Junín de nuestro querido y siempre recordado Mario Meoni

En la otra boleta están los que endeudaron a la Argentina en una deuda impagable

El domingo hay una boleta que es la que plantea que Argentina sale adelante transformando los planes sociales en trabajo y en la otra están los que transformaron el trabajo en planes sociales.

Máximo Kirchner, en Bahía Blanca:

Rodríguez Larreta tiene una buena idea parece, siempre la misma, suspender las indemnizaciones de los trabajadores despedidos.

Durante el gobierno de Cristina, había más de 25% de desocupación y al final de su gestión la desocupación era de 6%, se había bajado 19% sin eliminar ninguna indemnización

No le mientan más a la gente. Si las quiere eliminar, que lo haga, pero que no diga que genera más trabajo.

Para aquellos que hablan de integrar la Argentina al mundo, lo primero que tenemos que integrar de manera correcta es nuestro país.

Sé que Alberto se ha roto el alma para llevar adelante el país y Axel se ha laburado todo.

Daniel Gollán, en Mar del Plata:

Prepárense marplatenses, tendrán la mejor temporada de verano de la historia

Tenemos once millones de vacunados con una dosis. No fue casualidad, fue este presidente y el gobernador que fueron a buscar la vacuna a los confines del mundo

El miedo que tienen es volver al macrismo, nuestro pueblo que nos votó con el 52% no se olvida de los tarifazos