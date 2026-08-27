La Cámara de Diputados de la Nación avanzó con dos proyectos considerados centrales por el Gobierno de Javier Milei: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ampliación del régimen de Inocencia Fiscal II. Ambas iniciativas obtuvieron media sanción y ahora deberán continuar su tratamiento en el Senado.

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La reforma del Banco Central fue aprobada en general con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, mientras que hubo un diputado ausente. El proyecto establece como misión primaria del organismo la preservación del valor de la moneda y busca limitar las vías de financiamiento del Tesoro mediante el BCRA.

Horas después, la Cámara baja aprobó la denominada Inocencia Fiscal II con 139 votos afirmativos, 110 negativos y dos abstenciones. La iniciativa amplía el régimen simplificado de Ganancias y elimina los límites de ingresos y patrimonio para acceder al esquema, mientras que los funcionarios públicos quedaron excluidos de sus beneficios tras las negociaciones con los bloques aliados.

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Cómo votaron los diputados bonaerenses

El siguiente detalle reúne a los 70 diputados nacionales que representan a la provincia de Buenos Aires y permite comparar su posición frente a los dos proyectos.

Diputado/a Bloque Reforma BCRA Inocencia Fiscal II Pablo Ansaloni La Libertad Avanza A favor A favor Karina Banfi Adelante Buenos Aires A favor A favor Bertie Benegas Lynch La Libertad Avanza A favor A favor Santiago Cafiero Unión por la Patria En contra En contra Alejandro Carrancio La Libertad Avanza A favor A favor Carlos Castagneto Unión por la Patria En contra En contra Giselle Castelnuovo La Libertad Avanza A favor A favor María Florencia De Sensi PRO A favor A favor Nicolás Del Caño Frente de Izquierda En contra En contra Romina Del Plá Frente de Izquierda En contra En contra Fernanda Díaz Unión por la Patria En contra En contra Eduardo Falcone MID A favor A favor Sergio Figliuolo La Libertad Avanza A favor A favor Alejandro Finocchiaro PRO A favor A favor Mónica Frade Coalición Cívica Abstención Ausente Sebastián Galmarini Unión por la Patria En contra En contra María Teresa García Unión por la Patria En contra En contra Álvaro García La Libertad Avanza A favor A favor Juan Carlos Giordano Frente de Izquierda En contra En contra María Luisa González Estevarena La Libertad Avanza A favor A favor Juan Grabois Unión por la Patria En contra En contra Ramiro Gutiérrez Unión por la Patria En contra En contra Gladys Humenuk La Libertad Avanza A favor A favor Pablo Juliano Provincias Unidas Abstención En contra Máximo Kirchner Unión por la Patria En contra En contra Johanna Sabrina Longo La Libertad Avanza A favor A favor Jimena López Unión por la Patria En contra En contra Lorena Macyszyn La Libertad Avanza A favor A favor Mario Manrique Unión por la Patria En contra En contra Juan Marino Unión por la Patria En contra En contra Nicolás Massot Encuentro Federal Abstención En contra Fernanda Miño Unión por la Patria En contra En contra Matías Molle Unión por la Patria En contra En contra Guillermo Montenegro La Libertad Avanza A favor A favor Roxana Monzón Unión por la Patria En contra En contra Cecilia Moreau Unión por la Patria En contra En contra Hugo Moyano Unión por la Patria En contra En contra Miriam Niveyro La Libertad Avanza A favor A favor Joaquín Ojeda La Libertad Avanza A favor A favor Marcela Pagano Coherencia En contra En contra Sergio Palazzo Unión por la Patria En contra En contra Sebastián Pareja La Libertad Avanza A favor A favor María Lorena Petrovich La Libertad Avanza A favor A favor Miguel Ángel Pichetto Encuentro Federal En contra Ausente Horacio Pietragalla Corti Unión por la Patria En contra En contra Luciana Potenza Unión por la Patria En contra En contra Agustina Propato Unión por la Patria En contra En contra Karen Reichardt La Libertad Avanza A favor A favor Cristian Ritondo PRO A favor A favor Marina Salzmann Unión por la Patria En contra En contra Javier Sánchez Wrba PRO A favor A favor Juliana Santillán Juárez Brahim La Libertad Avanza A favor A favor Santiago Santurio La Libertad Avanza A favor A favor Sabrina Selva Unión por la Patria En contra En contra Vanesa Siley Unión por la Patria En contra En contra Julia Strada Unión por la Patria En contra En contra Jorge Taiana Unión por la Patria En contra En contra Rodolfo Tailhade Unión por la Patria En contra En contra Victoria Tolosa Paz Unión por la Patria En contra En contra Rubén Darío Torres La Libertad Avanza A favor A favor Nicolás Trotta Unión por la Patria En contra En contra Hernán Urien La Libertad Avanza A favor A favor Patricia Vásquez La Libertad Avanza A favor A favor María Elena Velázquez Unión por la Patria Ausente En contra Andrea Fernanda Vera La Libertad Avanza A favor A favor Luana Volnovich Unión por la Patria En contra En contra Hugo Yasky Unión por la Patria En contra En contra Martín Yeza PRO A favor A favor Natalia Zaracho Unión por la Patria En contra En contra

El voto bonaerense para la reforma del Banco Central

Entre los representantes de la provincia, el respaldo al proyecto oficialista estuvo concentrado en La Libertad Avanza, el PRO, Eduardo Falcone del MID y Karina Banfi de Adelante Buenos Aires.

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También hubo una posición diferente dentro de Provincias Unidas: Pablo Juliano se abstuvo, mientras que el resto de los bonaerenses de ese espacio no acompañó el proyecto en general. La Coalición Cívica, por su parte, tuvo a Mónica Frade como abstención, mientras que Nicolás Massot, de Encuentro Federal, también optó por abstenerse.

El bloque de Unión por la Patria, junto con los representantes bonaerenses del Frente de Izquierda, votó en contra de la reforma.

Inocencia Fiscal II: un escenario más definido

La votación de la ampliación de Inocencia Fiscal II mostró una división mucho más clara entre los bloques bonaerenses.

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Los diputados de La Libertad Avanza y el PRO que participaron de la votación acompañaron el proyecto, al igual que Karina Banfi y Eduardo Falcone. En cambio, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Marcela Pagano y Pablo Juliano votaron en contra.

En este caso, Mónica Frade y Miguel Ángel Pichetto estuvieron ausentes. No hubo abstenciones entre los diputados bonaerenses.

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Un dato a tener en cuenta en el caso del Banco Central

La votación general no fue el último capítulo del debate sobre el BCRA. Luego de la aprobación en general, la Cámara votó los dos títulos del proyecto por separado y algunos diputados modificaron su postura.

Entre quienes cambiaron su voto estuvieron Eduardo Falcone, Oscar Zago, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Jorge Antonio Ávila. Además, varios legisladores que se habían abstenido en general pasaron a votar en contra en alguno de los títulos.

Por eso, el cuadro publicado en esta nota toma como referencia exclusivamente la votación en general, que es la que determinó la media sanción de la reforma.