Legisladores bonaerenses del Frente de Todos, tanto como diputados como senadores, manifestaron su apoyo a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, tras la condena y posterior renunciamiento de cara a 2023.

-Senadora Teresa García:

"Todos hemos asistido en la cámara de Diputados de la Nación, a un bochorno, parte de una estrategia para debilitar las instituciones de la democria. Y el sábado asistimos con vergüenza cuando leíamos el chat que integraban miembros de la justicia federal, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, agentes de inteligencia y Ceos del gran diario argentino, que han puesto de manifesto la existencia de un estado paralelo que atenta contra las instituciones y mafioso".

- Diputado César Valicenti, presidente de bloque:

"Nosotros tenemos que describir la sentencia de ayer en una serie de hechos, el más grave la imagen de un revólver en la cabeza de la vicepresienta. Tenemso que elegir en qué democracia queremos vivir, y rediscutir ese sistema que está en riesgo porque hay factores de poder mafiosos que condicionan el accionar democrático. Ese factor mafioso que comanda Héctor Magnetto y que tiene como herramientas a sectores de la justicia, o te protege o te persigue"

- Federico Otermín, presidente de la cámara de Diputados

"Atacan a Cristina porque no la pueden comprar, no se vende y no la pueden intimidar. Le pusieron un revólver en la cabeza en cadena nacional y tiempo después se paró en el Estadio Diego Maradona ante más de 70 mil personas. No hay manera de que el poder logre disciplinarla. Hoy somos muchos que decimos: Nada sin Cristina"

- Verónica Magario, vicegobernadora y presidenta del Senado

"Este año parece ser un año de especial de ataque a la líder popular y dirigente más importante que tiene este país".