El presidente Alberto Fernández, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entregaron la vivienda número 20.000 de su gestión de gobierno, acompañados por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa y el gobernador Axel Kicillof en Isla Maciel, partido de Avellaneda.

Allí, junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; la vicegobernadora Verónica Magario; la precandidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el precandidato a diputado nacional, Daniel Gollán, el mandatario y la vicepresidenta presentan un nuevo hito del plan habitacional que prevé para fin de año tener en ejecución más de 100 mil hogares y la entrega de 30.000 viviendas en todo el país.

También estuvieron el presidente del bloque de diputados nacionales por el Frente de Todos, Máximo Kirchner.

Cristina Kirchner

Entre opositores y jueces arman las causas.

Nunca me voy a olvidar de los que me acompañaron a Comodoro Py abajo de la lluvia. Me acuerdo porque empezaba una cacería de opositores sin precedentes, a los que hoy hablan de la república dónde estaban cuando se encarcelaban opositores sin juicio

De qué república nos hablan los que conformaron mesas judiciales.

Ninguno de nosotros se fue del país para eludir a la Justicia, pusimos la cara y el cuerpo. Era una república de "morondanga"

Te digas peronista o kirchnerista, sabés por qué sos. Los que son macristas y Cambiemos ¿pueden decir por qué son? Pueden invocar derechos, garantías o símbolos. Muchas veces solo es el odio hacia el otro.

En el gobierno de Alberto se la pasan atajando penales, es un partido que no se pudo jugar. Con la pandemia, hubo que salir a atajar penales

Alberto, las transgresiones a las normas que incluso uno puede dictar,, se magnifican en los gobiernos populares para irritar e indignar. Mientras tanto se hanocultado la entrega de un país, el endeudamiento sin límites

Si mi hermana hubiera blanqueado millones de dólares, yo no estaría acá. Sería un escándalo.

Axel Kicillof

Vi el regreso del expresidente y me llamaba la atención que después de tanto tiempo trascurrido de su gobierno... ¿cómo puede ser que nuncca ningún periodista con lo que ellos departen le pregunten cuál fue la razón que universidades, hospitales y casas terminadas no se inauguraran?

Pueden decir que no había plata pero se endeudaron como nunca

En este gobierno no solo estamos terminando estas obras que dejaron plantadas sino todas las que dejó sin hacer el gobierno anterior

Nunca vamos a dejar a un bonaerense sin lo que se merece por cuestiones políticas o partidarias

Estamos en marcha con 5.000 viviendas más en la provincia de Buenos Aires