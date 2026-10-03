La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Técnica del Senado bonaerense avanzó con distintos proyectos durante una reunión realizada en el Salón Antonio Cafiero. Entre las iniciativas tratadas se destacó la incorporación de la educación socioemocional al sistema educativo provincial y la creación del “Mes Salamone” durante junio de cada año.

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El encuentro estuvo encabezado por la presidenta de la Comisión, la senadora de Fuerza Patria Laura Clark, y contó con la participación presencial de Fernanda Raverta, María Rosa Martínez, Fernando Coronel, Germán Lago, Natalia Quintana y Analía Balaudo. De manera remota participaron María Inés Laurini y Alex Campbell.

Uno de los proyectos que avanzó durante la reunión fue una iniciativa proveniente de la Cámara de Diputados bonaerense, que recibió modificaciones durante su tratamiento en comisión. La propuesta incorpora la educación socioemocional en los niveles inicial, primario y secundario del sistema educativo de la Provincia.

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El objetivo de la iniciativa es incorporar esta perspectiva dentro del sistema educativo bonaerense, contemplando herramientas vinculadas al desarrollo socioemocional de los estudiantes en los distintos niveles de enseñanza.

El “Mes Salamone” y otros reconocimientos

La comisión también dio luz verde a un proyecto de la senadora María Inés Laurini, de Fuerza Patria, que establece el mes de junio de cada año como “Mes Salamone”, en reconocimiento a la obra y el legado del arquitecto ítalo-argentino Francisco Salamone, cuya producción dejó una fuerte impronta en distintos municipios bonaerenses.

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Además, avanzaron dos iniciativas del senador Alex Campbell, del PRO: una para crear la distinción “Escuela Promotora de la Convivencia Social” y otra para declarar Personalidad Destacada de las Ciencias a la doctora Amina Helmi.

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También se aprobó una propuesta de María Rosa Martínez para declarar Ciudadano Ilustre a José Larralde, mientras que una iniciativa de Analía Balaudo plantea reconocer como Personalidad Destacada de la provincia de Buenos Aires a Martiniano Giménez.

Por su parte, la comisión dio luz verde a dos proyectos del senador Germán Lago: la declaración de Personalidad Destacada post mortem del doctor Armando Ramón Poratti y el reconocimiento como Personalidad Destacada de la escritora Guillermina Rivas Díaz.

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Finalmente, los integrantes del cuerpo avanzaron con distintos expedientes provenientes de la Cámara de Diputados, entre ellos declaraciones de Personalidad Destacada post mortem para el profesor, pianista y concertista Aldo Quadraccia; de Personalidad Destacada de la Cultura para el cantautor Carlos Ramón Fernández, “El Chacarero Cantor”; y de Ciudadana Ilustre post mortem para la doctora Rebeca Gershman.

También avanzaron iniciativas para declarar Fiesta Provincial a las “Fiestas Patrias” que se celebran en Saladillo, reconocer a Angelita, partido de Arrecifes, como Capital Provincial de la Cultura Siria, y declarar Ciudadano Ilustre al director, guionista y productor audiovisual bonaerense Damián Szifrón.