Este 7 de septiembre se celebran las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. No se votan intendentes ni gobernador: el turno es de diputados y senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en cada municipio.

Son apenas 285.047 los electores habilitados en la Séptima Sección Electoral, que agrupa a 10 municipios del centro bonaerense, renuevan 6 bancas en el Senado provincial. Se trata de una región clave donde se disputan referentes con fuerte peso territorial.

Los distritos que integran la sección son: Azul, Bolívar, Olavarría, Tapalqué, Saladillo, Roque Pérez, General Alvear, 25 de Mayo, Lobos y Las Flores. Entre ellos, Olavarría, Bolívar y Azul concentran la mayor cantidad de electores.

Las principales fuerzas muestran nombres de peso. En Fuerza Patria, encabeza María Inés Laurini, acompañada por el intendente de Bolívar Marcos Pisano y por Evelyn Díaz.

En La Libertad Avanza, la lista la lidera Alejandro Speroni, secundado por la concejal de Olavarría María Celeste Arouxet y el exintendente de Olavarría Ezequiel Galli.

El espacio Unión y Libertad lleva como primer candidato al exsenador bonaerense Dalton Jáuregui, acompañado por Josefina Silverii.

Por Somos Buenos Aires, se presenta Fernando Héctor Martini, junto a la dirigente Viviana Beatriz Rodríguez.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad propone a Daniel Emiliano Marín, acompañado por Anti Malén Cortés y Duilio Petrungaro.

Entre el resto de las fuerzas también figuran: Paula Andrea Herrera (Construyendo Porvenir), José Andrés Pittelli(Partido Libertario), Juan Manuel Tribiño (Valores Republicanos), Jonathan Capra (Es Con Vos Es Con Nosotros), Pedro Vigneau (Alianza Potencia), Eduardo Raúl Rocha (Unión Liberal), Sofía Carneiro (Movimiento Avanzada Socialista), José María López (Frente Patriota Federal) y Silvio Herrera (Tiempo de Todos).

En total, son catorce listas oficializadas que compiten en la 7ª Sección Electoral por las 6 bancas del Senado bonaerense en juego.

Clima electoral

Las elecciones de este año se desarrollan en un contexto de comicios desdoblados y concurrentes, con fecha separada del calendario nacional. El impacto de esta modalidad en las estrategias de campaña fue analizado en LaNoticia1.com y en esta nota explicativa. Además, el nuevo mapa electoral bonaerense muestra cómo la 1ª Sección desplazó a la 3ª como la de mayor caudal, según informó este artículo.

Listas oficializadas – 7ª Sección (Senadores/as provinciales) Fuente: Junta Electoral PBA (PDF provisto por la redacción). Desplegá cada fuerza para ver titulares y suplentes. Formato: Apellido, Nombre(s). Construyendo Porvenir — Cabeza de lista: Herrera, Paula Andrea ▾ Titulares 1. Herrera, Paula Andrea

Herrera, Paula Andrea 2. Lopez, Luis Leonardo

Lopez, Luis Leonardo 3. Aguilar, Miriam Luisa Suplentes 1. Galiano, Alejandro Anibal

Galiano, Alejandro Anibal 2. Gonzalez, Irma Lujan

Gonzalez, Irma Lujan 3. Aboitiz, Alejandro Gabriel Partido Libertario — Cabeza de lista: Pittelli, Jose Andres ▾ Titulares 1. Pittelli, Jose Andres

Pittelli, Jose Andres 2. Juarez, Solange Maria Elizabeth

Juarez, Solange Maria Elizabeth 3. Meringer, Daniel Alberto Suplentes 1. Tironi, Erica Romina

Tironi, Erica Romina 2. Cheves Goñi, Eduardo Raul

Cheves Goñi, Eduardo Raul 3. Quinteros, Marta Susana Valores Republicanos — Cabeza de lista: Tribiño, Juan Manuel ▾ Titulares 1. Tribiño, Juan Manuel

Tribiño, Juan Manuel 2. Donoso, Mariana Marcela

Donoso, Mariana Marcela 3. Godoy, Luis Alberto Suplentes 1. Benuzzi, Maria Liliana

Benuzzi, Maria Liliana 2. Alcaraz, Daniel

Alcaraz, Daniel 3. Zimmermann, Nelida Carina Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros — Cabeza de lista: Capra, Jonathan German ▾ Titulares 1. Capra, Jonathan German

Capra, Jonathan German 2. Travers, Cecilia Lujan

Travers, Cecilia Lujan 3. Ledesma, Ezequiel Nestor Daniel Suplentes 1. 1 Bella Burelli, Rocio Ayelen Alianza Potencia — Cabeza de lista: Vigneau, Pedro Manuel ▾ Titulares 1. Vigneau, Pedro Manuel

Vigneau, Pedro Manuel 2. Paoltroni, Gabriela Elisabet

Paoltroni, Gabriela Elisabet 3. Stankievich, Ivan Rodolfo Suplentes 1. Amadeo, Ines

Amadeo, Ines 2. Donatelli, Javier Alfredo

Donatelli, Javier Alfredo 3. Ciavola, Florencia Alianza La Libertad Avanza — Cabeza de lista: Speroni, Alejandro ▾ Titulares 1. Speroni, Alejandro

Speroni, Alejandro 2. Arouxet, Maria Celeste

Arouxet, Maria Celeste 3. Galli, Ezequiel Suplentes 1. Belsito, Cecilia

Belsito, Cecilia 2. Cibran, Esteban Daniel

Cibran, Esteban Daniel 3. Andres, Alejandra Betiana Alianza Frente De Izqyierda Y De Trabajadores Unidad — Cabeza de lista: Marin, Daniel Emiliano ▾ Titulares 1. Marin, Daniel Emiliano

Marin, Daniel Emiliano 2. Cortes, Anti Malén

Cortes, Anti Malén 3. Petrungaro, Duilio Vicente Suplentes 1. -s

-s 2. Timko, Lorena Elizabeth

Timko, Lorena Elizabeth 3. Gonzalez Rodriguez, Juan Manuel

Gonzalez Rodriguez, Juan Manuel 4. Gonzalez Cheliz, Maria Sol Alianza Fuerza Patria — Cabeza de lista: Laurini, Maria Ines ▾ Titulares 1. Laurini, Maria Ines

Laurini, Maria Ines 2. Pisano, Marcos Emilio

Pisano, Marcos Emilio 3. Diaz, Evelyn Suplentes 1. di Salvo, Diego Miguel

di Salvo, Diego Miguel 2. Cazola, Hosanna Ester

Cazola, Hosanna Ester 3. Leinenn, Aristides Bernabe Alianza Somos Buenos Aires — Cabeza de lista: Martini, Fernando Hector ▾ Titulares 1. Martini, Fernando Hector

Martini, Fernando Hector 2. Rodriguez, Viviana Beatriz

Rodriguez, Viviana Beatriz 3. Farina, Federico Fernando Suplentes 1. Tolosa, Maria Gabriela

Tolosa, Maria Gabriela 2. Iparraguirre, Carlos Felix Alianza Union Liberal — Cabeza de lista: Rocha Eduardo Raúl ▾ Titulares 1. Rocha, Eduardo Raúl

Rocha, Eduardo Raúl 2. Álvarez, Andrea Fernanda

Álvarez, Andrea Fernanda 3. Díaz, Gustavo Adolfo Suplentes 1. Romero, Raquel Lorena

Romero, Raquel Lorena 2. del Aude, Marcelo Mario

del Aude, Marcelo Mario 3. Bruno, Leila Leandra Alianza Union Y Libertad — Cabeza de lista: Jauregui, Dalton ▾ Titulares 1. Jauregui, Dalton

Jauregui, Dalton 2. Silverii, Josefina

Silverii, Josefina 3. Pascual, Matias Leonardo Suplentes 1. Marra, Norma Maria

Marra, Norma Maria 2. Tordelli, Hector Adolfo

Tordelli, Hector Adolfo 3. Gallastegui, Victoria Rocio Movimiento Avanzada Socialista — Cabeza de lista: Carneiro, Sofia Del Carmen ▾ Titulares 1. Carneiro, Sofia Del Carmen

Carneiro, Sofia Del Carmen 2. Manini, Ramiro Andres

Manini, Ramiro Andres 3. Iriart, Ana Maria Suplentes 1. Schulkin, Ivan Alexis

Schulkin, Ivan Alexis 2. Galiñanes, Agustina

Galiñanes, Agustina 3. Garay, Marcos Alberto Partido Frente Patriota Federal — Cabeza de lista: Lopez, Jose Maria ▾ Titulares 1. Lopez, Jose Maria

Lopez, Jose Maria 2. Tomasello, Mercedes

Tomasello, Mercedes 3. Magallanes, Rogelio Suplentes 1. Garcia, Monica Beatriz

Garcia, Monica Beatriz 2. Abalo, Juan Sebastian

Abalo, Juan Sebastian 3. Carreño, Nancy Pilar Partido Tiempo De Todos — Cabeza de lista: Herrera, Silvio ▾ Titulares 1. Herrera, Silvio

Herrera, Silvio 2. Molina, Liliana Noemí

Molina, Liliana Noemí 3. Lizarraga, Ivan Rodrigo Suplentes 1. Imbrogno, Silvia Alejandra

Imbrogno, Silvia Alejandra 2. Segovia, Emanuel Antonio

Segovia, Emanuel Antonio 3. Uhrig, Daniela Tamara Desarrollo editorial y visual por LaNoticia1.com