Este 7 de septiembre se celebran las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. No se votan intendentes ni gobernador: el turno es de diputados y senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en cada municipio.
Son apenas 285.047 los electores habilitados en la Séptima Sección Electoral, que agrupa a 10 municipios del centro bonaerense, renuevan 6 bancas en el Senado provincial. Se trata de una región clave donde se disputan referentes con fuerte peso territorial.
Los distritos que integran la sección son: Azul, Bolívar, Olavarría, Tapalqué, Saladillo, Roque Pérez, General Alvear, 25 de Mayo, Lobos y Las Flores. Entre ellos, Olavarría, Bolívar y Azul concentran la mayor cantidad de electores.
Las principales fuerzas muestran nombres de peso. En Fuerza Patria, encabeza María Inés Laurini, acompañada por el intendente de Bolívar Marcos Pisano y por Evelyn Díaz.
En La Libertad Avanza, la lista la lidera Alejandro Speroni, secundado por la concejal de Olavarría María Celeste Arouxet y el exintendente de Olavarría Ezequiel Galli.
El espacio Unión y Libertad lleva como primer candidato al exsenador bonaerense Dalton Jáuregui, acompañado por Josefina Silverii.
Por Somos Buenos Aires, se presenta Fernando Héctor Martini, junto a la dirigente Viviana Beatriz Rodríguez.
El Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad propone a Daniel Emiliano Marín, acompañado por Anti Malén Cortés y Duilio Petrungaro.
Entre el resto de las fuerzas también figuran: Paula Andrea Herrera (Construyendo Porvenir), José Andrés Pittelli(Partido Libertario), Juan Manuel Tribiño (Valores Republicanos), Jonathan Capra (Es Con Vos Es Con Nosotros), Pedro Vigneau (Alianza Potencia), Eduardo Raúl Rocha (Unión Liberal), Sofía Carneiro (Movimiento Avanzada Socialista), José María López (Frente Patriota Federal) y Silvio Herrera (Tiempo de Todos).
En total, son catorce listas oficializadas que compiten en la 7ª Sección Electoral por las 6 bancas del Senado bonaerense en juego.
Clima electoral
Las elecciones de este año se desarrollan en un contexto de comicios desdoblados y concurrentes, con fecha separada del calendario nacional. El impacto de esta modalidad en las estrategias de campaña fue analizado en LaNoticia1.com y en esta nota explicativa. Además, el nuevo mapa electoral bonaerense muestra cómo la 1ª Sección desplazó a la 3ª como la de mayor caudal, según informó este artículo.
Listas oficializadas – 7ª Sección (Senadores/as provinciales)
Fuente: Junta Electoral PBA (PDF provisto por la redacción). Desplegá cada fuerza para ver titulares y suplentes. Formato: Apellido, Nombre(s).
Construyendo Porvenir — Cabeza de lista: Herrera, Paula Andrea▾
Titulares
Suplentes
- 1. Galiano, Alejandro Anibal
- 2. Gonzalez, Irma Lujan
- 3. Aboitiz, Alejandro Gabriel
Partido Libertario — Cabeza de lista: Pittelli, Jose Andres▾
Titulares
- 1. Pittelli, Jose Andres
- 2. Juarez, Solange Maria Elizabeth
- 3. Meringer, Daniel Alberto
Suplentes
- 1. Tironi, Erica Romina
- 2. Cheves Goñi, Eduardo Raul
- 3. Quinteros, Marta Susana
Valores Republicanos — Cabeza de lista: Tribiño, Juan Manuel▾
Titulares
- 1. Tribiño, Juan Manuel
- 2. Donoso, Mariana Marcela
- 3. Godoy, Luis Alberto
Suplentes
- 1. Benuzzi, Maria Liliana
- 2. Alcaraz, Daniel
- 3. Zimmermann, Nelida Carina
Alianza Es Con Vos Es Con Nosotros — Cabeza de lista: Capra, Jonathan German▾
Titulares
- 1. Capra, Jonathan German
- 2. Travers, Cecilia Lujan
- 3. Ledesma, Ezequiel Nestor Daniel
Suplentes
- 1. 1 Bella Burelli, Rocio Ayelen
Alianza Potencia — Cabeza de lista: Vigneau, Pedro Manuel▾
Titulares
- 1. Vigneau, Pedro Manuel
- 2. Paoltroni, Gabriela Elisabet
- 3. Stankievich, Ivan Rodolfo
Suplentes
- 1. Amadeo, Ines
- 2. Donatelli, Javier Alfredo
- 3. Ciavola, Florencia
Alianza La Libertad Avanza — Cabeza de lista: Speroni, Alejandro▾
Titulares
Suplentes
- 1. Belsito, Cecilia
- 2. Cibran, Esteban Daniel
- 3. Andres, Alejandra Betiana
Alianza Frente De Izqyierda Y De Trabajadores Unidad — Cabeza de lista: Marin, Daniel Emiliano▾
Titulares
- 1. Marin, Daniel Emiliano
- 2. Cortes, Anti Malén
- 3. Petrungaro, Duilio Vicente
Suplentes
- 1. -s
- 2. Timko, Lorena Elizabeth
- 3. Gonzalez Rodriguez, Juan Manuel
- 4. Gonzalez Cheliz, Maria Sol
Alianza Fuerza Patria — Cabeza de lista: Laurini, Maria Ines▾
Titulares
Suplentes
- 1. di Salvo, Diego Miguel
- 2. Cazola, Hosanna Ester
- 3. Leinenn, Aristides Bernabe
Alianza Somos Buenos Aires — Cabeza de lista: Martini, Fernando Hector▾
Titulares
- 1. Martini, Fernando Hector
- 2. Rodriguez, Viviana Beatriz
- 3. Farina, Federico Fernando
Suplentes
- 1. Tolosa, Maria Gabriela
- 2. Iparraguirre, Carlos Felix
Alianza Union Liberal — Cabeza de lista: Rocha Eduardo Raúl▾
Titulares
- 1. Rocha, Eduardo Raúl
- 2. Álvarez, Andrea Fernanda
- 3. Díaz, Gustavo Adolfo
Suplentes
- 1. Romero, Raquel Lorena
- 2. del Aude, Marcelo Mario
- 3. Bruno, Leila Leandra
Alianza Union Y Libertad — Cabeza de lista: Jauregui, Dalton▾
Titulares
Suplentes
- 1. Marra, Norma Maria
- 2. Tordelli, Hector Adolfo
- 3. Gallastegui, Victoria Rocio
Movimiento Avanzada Socialista — Cabeza de lista: Carneiro, Sofia Del Carmen▾
Titulares
- 1. Carneiro, Sofia Del Carmen
- 2. Manini, Ramiro Andres
- 3. Iriart, Ana Maria
Suplentes
- 1. Schulkin, Ivan Alexis
- 2. Galiñanes, Agustina
- 3. Garay, Marcos Alberto
Partido Frente Patriota Federal — Cabeza de lista: Lopez, Jose Maria▾
Titulares
- 1. Lopez, Jose Maria
- 2. Tomasello, Mercedes
- 3. Magallanes, Rogelio
Suplentes
- 1. Garcia, Monica Beatriz
- 2. Abalo, Juan Sebastian
- 3. Carreño, Nancy Pilar
Partido Tiempo De Todos — Cabeza de lista: Herrera, Silvio▾
Titulares
- 1. Herrera, Silvio
- 2. Molina, Liliana Noemí
- 3. Lizarraga, Ivan Rodrigo
Suplentes
- 1. Imbrogno, Silvia Alejandra
- 2. Segovia, Emanuel Antonio
- 3. Uhrig, Daniela Tamara
¿Dónde voto?
Fuente: Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
