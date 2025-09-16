Llegó la primavera, la estación más esperada del año, y los municipios bonaerenses lo festejarán con propuestas culturales, gastronómicas y productivas. Monte Hermoso, realizará la 31°Fiesta Nacional de la Primavera; Moreno, la 14° Fiesta del Plantín Floral; Berisso, la 48° Fiesta Provincial del Inmigrante; San Andrés de Giles, la 8º Fiesta de la Galleta de Campo en Horno a Leña en el Pueblo Turístico Azcuénaga; Maipú, el Carnaval de Primavera; Pellegrini, Flor de Festival y General Las Heras, la 1°Fiesta Nacional del Rodantero en Villars.