Fiestas populares en la Provincia de Buenos Aires 2025: Eventos turísticos gratuitos del 18 al 25 de septiembre
Llegó la primavera, la estación más esperada del año, y los municipios bonaerenses lo festejarán con propuestas culturales, gastronómicas y productivas. Monte Hermoso, realizará la 31°Fiesta Nacional de la Primavera; Moreno, la 14° Fiesta del Plantín Floral; Berisso, la 48° Fiesta Provincial del Inmigrante; San Andrés de Giles, la 8º Fiesta de la Galleta de Campo en Horno a Leña en el Pueblo Turístico Azcuénaga; Maipú, el Carnaval de Primavera; Pellegrini, Flor de Festival y General Las Heras, la 1°Fiesta Nacional del Rodantero en Villars.
Te dejamos el cronograma semanal de fiestas provinciales, eventos culturales y actividades dentro de la provincia de Buenos Aires.
FIESTAS POPULARES
MONTE HERMOSO
- 31°Fiesta Nacional de la Primavera
- ENTRADA GRATUITA
- Fecha, hora y lugar: Del viernes 19 al domingo 21, desde el mediodía, en la Plaza Parque General San Martín.
- Descripción: Tres días para disfrutar de patio gastronómico, música en vivo, DJs y actividades para toda la familia. El sábado 20, estará presente el rock nacional con Luceros, y El Ojo Daltónico. El domingo 21, sobre el escenario estará El Zar, una de las bandas revelación del indie argentino. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Monte Hermoso con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del programa RECREO.
Más información: https://montehermoso.gov.ar/sitio/eventos/31primaveras/
MORENO
- 14º Fiesta del Plantín Floral
- ENTRADA GRATUITA
- Fecha, hora y lugar: Del viernes 19 al domingo 21, de 10:00 a 20:00, en la plaza Dr. Buján
- Descripción: Gran feria de las y los floricultores de Moreno. Habrá exposición y venta de plantas y flores de producción local, charlas, talleres, feria, sorteos y shows en vivo. Moreno es la Capital Provincial del Plantín Floral. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Moreno con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del programa RECREO.
Más información: www.instagram.com/imdel_moreno/ - www.facebook.com/MORENO.IMDEL
BERISSO
- 48º Fiesta Provincial del Inmigrante
- ENTRADA GRATUITA
- Fecha, hora y lugar: Sábado 20 y domingo 21, desde el mediodía, en diferentes espacios físicos de Berisso.
- Descripción: Sábado, té de representantes infantiles (Colectividad Ucraniana Prosvita); domingo 21, a las 15:00 se hará desembarco Simbólico con la tradicional recreación histórica de la llegada de los inmigrantes, en la explanada del Puerto La Plata,. Desde el mediodía estará el patio gastronómico. Entrada gratuita. La fiesta continuará el sábado 27 y el domingo 28 de septiembre; y los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de octubre finalizando el domingo 12 con el desfile de clausura. Organiza la Municipalidad de Berisso, la Asociación de Entidades Extranjeras local, con el apoyo de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Más información: www.instagram.com/municipiodeberisso/ - www.facebook.com/municipiodeberisso - www.instagram.com/fiestaprovincialdelinmigrante/ - www.facebook.com/AEEBerisso
CHIVILCOY (Moquehúa)
- 4º Fiesta del Asado Criollo
- ENTRADA GRATUITA
- Fecha, hora y lugar: Sábado 20, a las 18:00; y domingo 21, desde las 13:00, en el predio del ex ferrocarril de la localidad de Moquehúa.
- Descripción: El sábado será una noche a puro ritmo con artistas en vivo y el gran cierre del DJ Toto Cajales. El domingo a partir de las 13:00, se presentarán espectáculos para toda la familia, peñas, folklore y un show final con El Inicio. Además, habrá concurso de asadores, feria de artesanos y emprendedores, desfile criollo, y muchas sorpresas más. Entrada gratuita.Organiza el Club Social y Deportivo, el Club Renovación con el acompañamiento de la Municipalidad de Chivilcoy.
Más información: www.instagram.com/fiestadelasado.moquehua
BARADERO
- 3º Fiesta Regional de la Vaquillona con Cuero y el Chimichurri
- Fecha, hora y lugar: Domingo 21, de 09:00 a 19:00, en el Centro Tradicionalista El Resero (San Lorenzo y Mitre).
- Descripción: Música en vivo con la presentación del Ballet Corazón Argentino, El León Talense, el Grupo de Baile Folkloreando, Estampa Litoraleña, Latidos de Mi Tierra – Danzas folklóricas, Los Porteñitos-Dueños de la Diversión, Facu Larrieta. Además, concurso de baile, canto y sapucay, paseo de artesanos, parque infantil, patio de mates, y sorteos con la entrada. Entrada $4.000, menores de 10, gratis, Estacionamiento (opcional) $3.000. Organiza el Centro Tradicionalista El Resero con el acompañamiento de la Municipalidad de Baradero.
Más información: www.instagram.com/fiestadelavaquillonaconcuero/ - www.facebook.com/ELRESEROBARADERO
BRANDSEN (Oliden)
- 8º Fiesta de la Galleta de Campo
- ENTRADA GRATUITA
- Fecha, hora y lugar: Domingo 21, a las 12:00, en el predio de la Estación Oliden (Ruta 36 Km 77).
- Descripción: Venta de galleta de campo local, patio gastronómico, feria de artesanías y números artísticos en vivo, entre otras propuestas. Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Oliden y la Municipalidad de Brandsen con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del programa RECREO.
Más información: www.instagram.com/turismo_brandsen_/ - www.facebook.com/profile.php?id=100069348903649
PUAN (17 de agosto)
- 14° Fiesta de la Agricultura Familiar "Homenaje a la Mujer Rural"
- Fecha, hora y lugar: Domingo 21, a las 09:00, en instalaciones del CEPT n°30
- Descripción: Patio de comida, espectáculos, feria de artesanos y productores, stands demostrativos y recreativos, charlas, talleres y paneles de debate y espectáculos de música y danza. Organiza la escuela CEPT N° 30 de la localidad con el acompañamiento del Municipio de Puan.
Más información: www.instagram.com/turismopuan/ - www.facebook.com/TurismoPuan
SAN ANDRÉS DE GILES (Pueblo Turístico-Azcuénaga)
- 8º Fiesta de la Galleta de Campo en Horno a Leña en Azcuénaga
- ENTRADA GRATUITA
- Fecha, hora y lugar: Domingo 21, a partir de las 11:00, en el Predio de la Estación de Ferrocarril de Azcuénaga.
- Descripción: Exposición y venta de galleta de campo hecha en horno a leña, paseo de artesanos, patio de comidas, stands de feriantes, shows artísticos en vivo y muestra fotográfica.Azcuénaga forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. Entrada gratuita. Organiza el Club Recreativo Apolo y Panadería La Moderna, con la adhesión de la Municipalidad de San Andrés De Giles.
Más información: www.instagram.com/municipiosag/ - www.facebook.com/MunicipioSAG
VEINTICINCO DE MAYO (Veinticinco de Mayo)
- Fiesta del Puchero
- ENTRADA GRATUITA
- Fecha, hora y lugar: Domingo 21, desde las 10:00, en el Club de Pesca (Laguna Mulitas).
- Descripción: Espectáculos en vivo, Concurso del Mejor Puchero, y la chacarera más grande del mundo. Será un día único, con sabor, tradición y fiesta popular. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de 25 de Mayo.
Más información: www.instagram.com/turismo.25demayo/ - www.facebook.com/turismo25deMayo
CORONEL PRINGLES (Coronel Pringles)
- 143º Aniversario de Coronel Pringles
- ENTRADA GRATUITA
- Fecha, hora y lugar: Miércoles 24 a las 11:00 en la explanada municipal y sábado 27 a partir del mediodía en el Balneario Municipal.
- Descripción: El miércoles se hará el acto protocolar. En caso de mal tiempo se realizará en la Casa del Bicentenario. El sábado habrá desfile de instituciones, shows musicales, peñas, emprendedores y patio de comidas. El espectáculo serán Los Totora. Actividad gratuita.Organiza la Municipalidad de Coronel Pringles.
Más información: www.instagram.com/municipiocoronelpringles/ -
www.coronelpringles.gov.ar/?q=content/pringles-ya-se-prepara-para-celebrar-su-143o-aniversario
EVENTOS GASTRONÓMICOS
CHASCOMÚS
- Vino en Casa
- Fecha, hora y lugar: Sábado 20, de 19:00 a 24:00, en Casa de Casco.
- Descripción: Feria de vinos, música y tapeo en la Casa de Casco. Degustación de una selección especial de vinos, sabores de la gastronomía local y un set musical en vivo de los DJs de Kambass Music. Organiza la Municipalidad de Chascomús, Lo de Toribio, La Cata, La Posta de las Brujas, La Bodeguita, Casa Laurel, Chancho Aurelio.
Más información: www.instagram.com/culturaabiertachascomus/ - www.facebook.com/chascomusculturaabierta
EVENTOS CULTURALES
LA COSTA (Santa Teresita)
- Festival Primavera Start Music
- ENTRADA GRATUITA
- Fecha, hora y lugar: Viernes 19, de 16 a 21:30, en la Carabela de Santa Teresita.
- Descripción: Bandas emergentes, DJs, streamers y artistas locales, en un espacio pensado para todas las edades. Además, habrá food trucks, ferias y stands, cosplay y pintura en vivo. Entrada gratuita. Organiza Star Music Producciones con el acompañamiento de la Municipalidad del Partido de La Costa.
Más información:www.instagram.com/turismolacosta - www.facebook.com/turismolacostaoficial
SAN PEDRO
- 11° Encuentro Fanáticos del Jeep IKA
- Fecha, hora y lugar: Viernes 19, a las 17:30; sábado 20, a las 10:00; y domingo 21, a las 11:30, en el Paseo Público Municipal y otros espacios de San Pedro.
- Descripción: Viernes, recepción en el Palacio Municipal. A las 19:30, travesía nocturna por diferentes puntos emblemáticos de la Ciudad. Sábado, jornada en el Paseo Público con exhibición de jeeps, y el stand de reconocidas marcas. Almuerzo de camaradería, travesía 4x2 y 4x4; por la noche, asado de camaradería en el Tiro Federal. Domingo, desayuno en el Paseo Público, travesía hacia el Pueblo Turístico Vuelta de Obligado, almuerzo y reunión de despedida.Vuelta de Obligado forma parte del programa Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires. Organiza Fanáticos del Jeep IKA con el acompañamiento de la Municipalidad de San Pedro.
Más información: www.instagram.com/fanaticos_del_jeep_ika/?hl=es - www.facebook.com/profile.php?id=100088312030521 - www.instagram.com/sec.cul.tur.edu.dep - www.facebook.com/sec.cul.tur.edu.dep
MORENO
- 21° Encuentro de las Provincias y su Cultura
- ENTRADA GRATUITA
- Fecha, hora y lugar: Viernes 19, a las 16:00; y sábado 20, a las 14:00, en la Plaza Dr. Buján (Ruta Provincial N°7. Km 35.5 - Paso del Rey).
- Descripción: Música y danzas, comidas típicas, artesanías y productos regionales, entre otras propuestas. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Moreno.
Más información: www.instagram.com/culturaeducacionydeportemoreno/ - www.facebook.com/educacionculturamoreno
ALBERTI
- Tarde de las Camelias
- Fecha, hora y lugar: Sábado 20, a las 15:00, en la Casa Museo Histórico Provincial El Molino.
- Descripción: La tarde de las Camelias. Sabores, lectura y patrimonio.
- Merienda arancelada en el patio de la Casa Museo Histórico Provincial “El Molino”. Opciones para las infancnias y adultos, variedad de infusiones y delicias para degustar, mientras se realiza la lectura de fragmentos de libros selecciones y correspondencia epistolar, entre otras propuestas. Reserva de tarjetas comunicarse al (2346) 362575. Organiza la Municipalidad de Alberti.
Más información: www.instagram.com/albertiturismo/ - www.facebook.com/albertiturismo
CHASCOMÚS
- 7º Chascomús Classic y Antiguos
- ENTRADA GRATUITA
- Fecha, hora y lugar: Sábado 20, de 10:00 a 18:00, en el Parque de la Esperanza.
- Descripción: Muestra de autos clásicos y antiguos frente a la laguna. Habrá food trucks, música en vivo y sorteos.En caso de lluvia se posterga para el sábado 27/09. Entrada gratuita. A beneficio de la Cooperadora del Hospital Municipal de Chascomús. Entrada gratuita. Organiza el CAACMACH (Club de Autos Antiguos Clásicos, Motos y Antigüedades de Chascomús) con el acompañamiento de la Municipalidad de Chascomús.
Más información: www.instagram.com/caacmach/ - www.facebook.com/Caacmach/
MAIPÚ
- Carnaval de Primavera
- Fecha, hora y lugar: Sábado 20, a las 00:00, en el Club Jorge Newbery
- Descripción:Shows musicales y la presentación de Ariel El Traidor y Los Pibes, DJ Tiziano, y El Tanque, entre otros. Una noche explosiva, con espuma, cumbia y calor de Maipú. Entrada arancelada. Organiza la Asociación Civil Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad con el acompañamiento de la Municipalidad de Maipú.
Más información: www.instagram.com/carnavaldemaipu/ - www.facebook.com/CarnavaldeMaipu/?locale=es_LA
PELLEGRINI
- Flor de Festival
- ENTRADA GRATUITA
- Fecha, hora y lugar: Sábado 20, desde las 18:00, Anfiteatro Roberto Etchegaray.
- Descripción: Bandas en vivo y DJ locales. Con la presentación especial, desde Santa Rosa, del grupo Tréboles, y gran cierre con Agapornis. Además, clases de baile, juegos, sorteos, y feria de emprendedores. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Pellegrini.
Más información: www.instagram.com/municipio_de_pellegrini/ - www.facebook.com/municipiodepellegrini
TRENQUE LAUQUEN
- Fiesta de la Primavera
- ENTRADA GRATUITA
- Fecha, hora y lugar: Sábado 20, desde las 16:00, en Plaza San Martín y sobre calle Villegas.
- Descripción: Gran fiesta al aire libre con la presentación de cuatro bandas locales y un gran cierre a cargo de “Cruzando el Charco”. La propuesta incluye también música en vivo con artistas locales, feria de artesanos, y puestos gastronómicos. Entrada gratuita. Organiza la Dirección de Cultura con la colaboración de la Oficina de Juventudes y distintas áreas de la Municipalidad de Trenque Lauquen.
Más información: www.instagram.com/trenquelauquen/ - www.facebook.com/municipio.trenquelauquen
LOBOS
- Rock al Parque 2025
- ENTRADA GRATUITA
- Fecha, hora y lugar: Sábado 20 y domingo 21, desde el mediodía, en el Parque Ingeniero Hiriart.
- Descripción: Bandas de rock en vivo, mercado artesanal local y regional, patio gastronómico, viveros y espacios verdes, actividades para todas las edades. Entrada gratuita. Organiza AMIL (Asociación de Músicos Independientes de Lobos) y el Municipio de Lobos.
Más información: www.instagram.com/cultura_lobos/ - www.facebook.com/culturalobos - www.instagram.com/rockalparquee/ -
GENERAL LAS HERAS (Villars)
- 1º Fiesta Nacional del Rodantero
- Fecha,hora y lugar: Sábado 20 y domingo 21, de 10:00 a 20:00, en el Zaparrancho, predio cercano al acceso de Villars.
- Descripción: Música en vivo, fiestas, food trucks, camping y otras propuestas. Evento pet friendly. Entrada $15.000 por persona (incluye la visita de los dos días). Menores de 12 años no abonan entrada. Descuento especial para residentes de General Las Heras. Organiza Familia Zapp con el auspicio de la Municipalidad de General Las Heras.
Más información: www.instagram.com/gobiernodelasheras - www.facebook.com/muniglh - (11) 34601970
ALBERTI (Pla)
- Día de la Primavera
- ENTRADA GRATUITA
- Fecha, hora y lugar: Domingo 21, a las 14:30, en el Centro Cultural Estación Pla.
- Descripción: A las 19:00, acto de apertura de la Semana de la Juventud, presentación de los equipos y de las mascotas, en el Parque Municipal General San Martín. Desde el 21 al 26 de septiembre estudiantes de secundaria y de segundo ciclo de primaria realizarán diferentes actividades culturales y deportivas en el marco de la semana de la juventud. Competencia que se viene realizando desde el año 1970. Entrada gratuita. Organiza el Centro Cultural Estación Pla.
Más información: www.instagram.com/albertiturismo/ - www.facebook.com/albertiturismo
CORONEL DORREGO (Oriente)
- Fiesta de la Antorcha Estudiantil 2025
- ENTRADA GRATUITA
- Fecha, hora y lugar: Domingo 21, a las 10:00, en el Parque Centenario de Oriente.
- Descripción: Danzas, música, carrozas, artistas, artesanos, comidas, juegos y mucho más. Entrada gratuita. Organiza el Centro de Ex alumnos de Nivel Secundario de Oriente con el acompañamiento de la Municipalidad de Coronel Dorrego.
Más información: www.instagram.com/turismodorrego/ - www.facebook.com/primaveraoriental/?locale=es_LA
MAR CHIQUITA (Coronel Vidal)
- Día de la Primavera
- ENTRADA GRATUITA
- Fecha, hora y lugar: Domingo 21, desde las 14:00, en La Rinconada.
- Descripción: kermesse deportiva, muestras de baile, sorteos y la presentación de espectáculos musicales. También, contará con puestos gastronómicos. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Mar Chiquita.
Más información: www.instagram.com/municipalidad.marchiquita - www.facebook.com/municipalidad.marchiquita
TRES ARROYOS (Claromecó)
- 4°Fiesta Campera
- ENTRADA GRATUITA
- Fecha, hora y lugar: Domingo 21, a las 11:00, en el predio “El Establo” en la Estación Forestal Ing. Paolucci.
- Descripción: Fogones institucionales con carnes asadas durante toda la jornada, espectáculos de música en vivo, payadores, danzas folklóricas, feria gastronómica y un sector para artesanos, productores y emprendedores.Entrada gratuita. Organiza la Delegación Municipal de Claromecó con el acompañamiento del Municipio de Tres Arroyos.
Más información: https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/4-fiesta-campera/
EVENTOS DEPORTIVOS
TANDIL
- 27° Hombre de Piedra 2025
- Fecha, hora y lugar: Sábado 20, a las 13:00, con largada desde Villa Don Bosco, Av. Don Bosco 2627.
- Descripción: Se trata de la máxima expresión del duatlón argentino de larga distancia. La competencia consiste en 8 km de pedestrismo; 50 km de ciclismo y 6 km pedestrismo. Además, contempla distancias de 3 km, 20 km y 3 km para quienes recién comienzan. Actividad arancelada. Organizan la Municipalidad de Tandil, Issports y Atletas de Piedra.
Más información: https://carrerascentro.ar/.../asics-hombre-de-piedra-2025/
LAPRIDA (San Jorge)
- Campeonato Regional de Rural Bike "Ciudad de Laprida"
- Fecha, hora y lugar: Domingo 21, a las 11:00, con largada desde la cancha del Club San Jorge.
- Descripción: Recorrido por circuitos y caminos rurales de la localidad de San Jorge. Dos distancias: 30k Premiación por categoría y distancias del primer al quinto puesto. Actividad arancelada. Organiza la Dirección de Deportes del Municipio de Laprida en el marco del programa Clubes en Acción; junto con los clubes Atlético Platense, Atlético San Jorge y el Club Social y Deportivo Juventud.
Más información: www.instagram.com/lapridadeportes/ - www.facebook.com/lapridadeportes
PELLEGRINI
- Maratón 6 Ciudades
- Fecha, hora y lugar: Domingo 21, a las 09:00, en el Complejo Polideportivo de Pellegrini.
- Descripción: Séptima fecha del campeonato que tendrá un circuito dinámico por las calles de la ciudad. Entrega de kits de 09:00 a 10:30. Largada a las 11 horas. Inscripción arancelada en: www.deportesydesafios.com.ar/ Organiza la Municipalidad de Pellegrini.
Más información: www.instagram.com/municipio_de_pellegrini/ - www.facebook.com/municipiodepellegrini - (2954) 613299.
GENERAL PUEYRREDÓN (Mar del Plata)
- 65° Caravana de la Primavera
- Fecha, hora y lugar: Domingo 21, a las 08:00, con largada desde la Parroquia San José, Matheu 3349.
- Descripción: Tradicional caravana en bicicleta, con la imagen de la Virgen María, sobre la avenida Independencia hacia el faro de la ciudad, en el Monumento al General San Martín. La primera parada será en el Centro Scout Mar del Plata, donde se podrá compartir un almuerzo. Habrá también bandas en vivo. Actividad gratuita. Bono contribución a beneficio: $3000. Organiza Oratorio Juvenil Pequeño Mundo con el acompañamiento de la Municipalidad de General Pueyrredón.
Más información: www.instagram.com/caravanamdp/ - www.facebook.com/caravanamdp/ - www.instagram.com/turismomardelplata/ - www.facebook.com/turismomardelplata
VISITAS GUIADAS
GUAMINÍ (Arroyo Venado)
- Cicloturismo
- Fecha, hora y lugar: Sábado 20, a las 10:00, con salida desde la estación de Arroyo Venado.
- Descripción: Recorrido de 30 km y se abonará el almuerzo que será un sándwich estilo lomito, una fruta y dos botellitas de agua. Inscripción gratuita. Organiza la asociación Un remanso con Historia con el acompañamiento de la Municipalidad de Guaminí.
Más información: www.instagram.com/turismo.guamini/ - www.facebook.com/turismo.guamini
LOBOS
- Circuito Tradición Viva
- ACTIVIDAD GRATUITA
- Fecha, hora y lugar: Sábado 20, a las 16:00,en el Museo Pago de Los Lobos, Avenida Alem 250.
- Descripción: Recorrido guiado por el centro de la ciudad para conocer los edificios icónicos, los espacios verdes y conectar con la esencia del lugar. Actividad gratuita. Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lobos.
Más información: www.instagram.com/turismolobos - www.facebook.com/lobos.turismo - (2227) 500405.
LA PLATA
- Experiencia Hípica
- ACTIVIDAD GRATUITA
- Fecha,hora y lugar: Domingo 21, a las 16:00, en avenida 44 y 115.
- Descripción: Recorrido para conocer el mundo del turf. Se visitarán las instalaciones del Hipódromo de La Plata para descubrir todo el proceso que atraviesa un caballo de carrera: desde su llegada, la atención de los veterinarios, hasta el momento en que pisa la pista para competir. Actividad gratuita con cupos limitados. Inscripciones: https://acortar.link/XnKlPE Organiza la Municipalidad de La Plata con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Más información: www.instagram.com/turismo.laplata/ - www.instagram.com/hipodromolaplata/ - www.facebook.com/hipodromolaplata
LOBOS
- Circuito Patrimonio
- Fecha, hora y lugar: Domingo 21,a las 12:00, en el Museo Pago de Los Lobos, Avenida Alem 250
- Descripción: Monumentos Históricos Nacionales, sitios o construcciones que narran una parte significativa de la historia del país. Actividad gratuita.Organiza la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Lobos.
Más información: www.instagram.com/turismolobos - www.facebook.com/lobos.turismo - (2227) 500405.
FERIAS Y EXPOSICIONES
GENERAL MADARIAGA
- 70º Expo Rural
- Fecha, hora y lugar: Del viernes 19 al domingo 21, en diferentes horarios, en el predio de la Asociación Rural de General Madariaga.
- Descripción: Tres días para disfrutar y conocer la muestra de ganadería más importante de la región, exposición de aves, industria y remate. Además, se realizarán pruebas de riendas, destreza nativa, espectáculos musicales, charlas y gastronomía. También habrá espacio para expositores y empresas locales. Viernes, entrada gratuita; sábado y domingo, arancelada ($1000). Organiza la Sociedad Rural de General Madariaga con el apoyo de la Municipalidad de General Madariaga.
Más información: www.instagram.com/ruralmadariaga/ - www.facebook.com/ExpoRuralGeneralMadariaga2017 -www.turismo.madariaga.gob.ar/agenda
SAAVEDRA (Pigüé)
- 82° Expo Ganadera, Comercial e Industrial - 17°Exposición de Caballos Criollos
- ENTRADA GRATUITA
- Fecha,hora y lugar: Del viernes 19 al domingo 21, desde las 08:00, en el predio ferial, Ruta Nacional 33, acceso a Saavedra.
- Descripción: El primer día se hará, el ingreso y jura de equinos, ovinos y bovinos; el segundo, habrá jura de reproductores equinos y campeonato de reproductores, Copa Incentivo de de Oro 1° Fase y peña de cumbia y folklore. El domingo a las 14:00 se hará la inauguración oficial de la Exposición con entonación del himno nacional, palabras de autoridades, entrega de premios de bovinos y ovinos, desfile de campeones y el cierre será con un gran show musical. Entrada gratuita.Organiza la Asociación Rural del Partido de Saavedra con el acompañamiento de la Asociación de Productores Agropecuarios de Arroyo Corto y la Municipalidad de Saavedra.
Más información: https://turismo.saavedra.gob.ar/agen.../lista/p%C3%A1gina/2/
