LA COSTA (San Clemente del Tuyú) | 56º Fiesta Nacional de la Corvina Negra

Desde el viernes 7 hasta el lunes 10, en la Plaza Pereira de San Clemente del Tuyú. Concurso tradicional de pesca con importantes premios.

Mar del Tuyú | 2° Fiesta del Camarón Costero

Domingo 9 a partir de las 12.00, en Avenida Costanera entre 74 y 76, habrá un paseo artesanal, feria de emprendedores, food trucks y bandas en vivo.

VILLA GESELL | 41º Fiesta de la Diversidad Cultural

Desde el viernes 7 hasta el lunes 10, a partir de las 11:00, en el Centro de Villa Gesell. Celebración tradicional con puestos gastronómicos y la Gran Paella de la Amistad.

GENERAL ALVARADO (Miramar) | 13° Fiesta Gastronómica y Cultura de Colectividades

Desde el viernes 7 hasta el lunes 10, de 12:00 a 24:00, en el sector de avenida 26 entre calles 21 y 23. Gastronómica de las distintas colectividades, espectáculos musicales, danzas.

1º Oktober Surf

Sábado 8 y domingo 9, de 08:00 a 18:00, en las playas céntricas, ubicadas entre las calles 13, 15 y 17. Competencia deportiva con reconocidos surfistas en las categorías sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18.

NECOCHEA | 141° Aniversario de Necochea

Desde el viernes 7 hasta el lunes 10, a partir del mediodía, en la plaza Dardo Rocha. El viernes se realizarán espectáculos folklóricos, paseos gastronómicos, ferias y juegos infantiles.

LEANDRO N. ALEM (Alberdi) | 18º Fiesta Provincial del Cordero Alberdino

Sábado 8, desde las 15:00; y domingo 9, desde las 07:00, en el Predio del Ferrocarril. Desfile de carruajes, tropillas, presentación de artistas locales y nacionales.

BARADERO | 17º Fiesta Provincial del Mate

Del sábado 8 al lunes 10, desde las 10:00, en la rotonda Baradero Ruta 41 y Alte. Brown. Competencia de cebadores y tomadores, festivales de música, espectáculos de danzas folclóricas.

MAR DEL PLATA | Festival Marea

Desde el viernes a las 19:30 y hasta el domingo inclusive, en el Puerto de Mar del Plata. Recitales, clases magistrales de cocina, paseo de compras, muestras, espectáculos de luz y sonido, performances de acrobacia aérea.

SAN VICENTE | 11º Fiesta Provincial de la Mozzarella

Del sábado 8 al lunes 10, de 11:00 a 21:00, en el predio Ferial San Vicente Vieja Estación, Av. Sarmiento nº 1000. Se presentarán fábricas y productores locales, y habrá cata de mozzarella.

MARCOS PAZ | 12º Fiesta Nacional del Jamón y 7º Fiesta de la Cerveza Artesanal

Sábado 8 y domingo 9, de 13:00 a 02:00, en el Espacio Quinta Devoto, Ruta 40, Km 50. Patio gastronómico, degustaciones, feria, artesanías y emprendedores, shows en vivo, DJs.

GENERAL VIAMONTE (Los Toldos) | 4º Festival del Queso

Sábado 8 y domingo 9, en el Corredor Sadoc Maidana, de Los Toldos. El festival expondrá la calidad productiva de la región y la cultura quesera de los inmigrantes holandeses y suizos.

AYACUCHO | 13º Fiesta de la Repostería Criolla

Sábado 8, desde las 14:00; y domingo 9, desde las 09:30, en la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1. Exposición y venta de repostería criolla con productores locales, degustaciones, espectáculos artísticos.

TRES ARROYOS (Copetonas) | 8º Fiesta del Mate y la Torta Frita

Sábado 8 y domingo 9, de 12:00 a 19:00, en el Pueblo Turístico Copetonas. Artistas regionales, concurso de cebadores de mate y la participación de más de setenta expositores y artesanos.

LINCOLN | 49° Expo Rural Lincoln 2022

Del viernes 7 al lunes 10, en el predio de la Sociedad Rural de Lincoln. Exposición rural, comercial e industrial con charlas técnicas, venta de lanares, venta de bovinos, aparte campero y almuerzo criollo.

CORONEL SUÁREZ | 43º Tantanakuy Suarense

Viernes 7, a las 15:00; y del sábado 8 al lunes 10, a las 09:30, en el predio de la Sociedad Rural de Coronel Suárez. Encuentro de artesanos para promover la producción artesanal y el patrimonio cultural de Latinoamérica.

TANDIL | 6º Isla Fest - Fiesta de la Cerveza Artesanal Tandilense

Desde el viernes 7 hasta el lunes 10, de 11:00 a 00:00, en la Isla del Lago del Fuerte. Cerveceros locales y de ciudades vecinas ofrecerán su amplia producción artesanal en el Lago del Fuerte.

MERCEDES | 4º Festival de Cerveceros Mercedinos

Sábado 8 y domingo 9, de 12:00 a 02:00, en el Parque Municipal Independencia. Festival de cerveza artesanal mercedina con gastronomía gourmet, paseo de artesanías y emprendedores locales.

CAPITÁN SARMIENTO | 1º Fiesta de la Empanada

Domingo 9, desde las 09:00, en el Patio de los Abuelos Av. Juan M. de Rosas y Boulevard Mitre. Se trata de la primera fiesta de la ciudad: patio gastronómico exclusivo de empanadas y elección de la “Mejor Empanada de Capitán Sarmiento"

GENERAL MADARIAGA | 5º Concurso de Asadores

Domingo 9, a las 09:00, en el Puesto La Invernada, Ruta 74, km 5.5. El objetivo del concurso es poner en valor la labor del asador y la tradición gauchesca de cocinar la carne vacuna en el asador cruz.

GENERAL VILLEGAS | Festival Querido Manuel

Del viernes 7 al domingo 9, desde las 15:00 hasta la medianoche, en el Centro Cultural Molino, Fénix Ithurbide y Justo. Homenaje al escritor Manuel Puig, a noventa años de su nacimiento.

TORNQUIST (Villa Ventana) | 6º Cabalgatas y 3º Concurso de Asadores.

Domingo 9, a las 09:00, en el campo de prácticas de la Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 1.

La cabalgata que iniciará a las 09:30 incluye una parada para desayunar.

Saldungaray 2º Rural Bike

Domingo 9, a las 08:00, en el predio del Ferrocarril. El certamen se llevará adelante en las siguientes categorías: competitiva de 60 kilómetros, promocional de 28 y cicloturismo de 40.

San Andrés de la Sierra | Fiesta de Estrellas

Sábado 8, a las 20:00, en la cervecería El Encuentro. Degustación de tapeo serrano acompañado de cerveza artesanal bajo un cielo oscuro y profundo.