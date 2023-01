Este martes, se difundió que el Ministerio de Salud de la Provincia había destinado 500 millones de pesos a la compra de gel íntimo, en el marco del programa "Haceme Tuyo", y la oposición estalló en críticas sobre cuáles son las prioridades de la gestión de Axel Kicillof. El oficialismo, no tardó en salir al cruce, argumentando que se trata de una compra habitual de elementos de prevención y cuidado de la salud sexual.

Así se expresó el ministro, Nicolás Kreplak, que aseguró que “estamos gestionando, cumpliendo la ley y cuidando a nuestra población” y explicó que la compra de estos elementos “Siempre se hizo y todos los insumos tienen que ser proveídos por el Estado. Nada sorprende. Mal informan y confunden”.

— Nicolás Kreplak (@nkreplak) January 3, 2023

En este sentido, el Diputado Nacional de Juntos, Cristian Ritondo, criticó la medida, pero sin dar nada por sentado, y apelando a las figuras del Gobernador y el responsable de la cartera de salud: “Necesitamos saber de forma urgente si es cierto que van a gastar 500 millones de pesos en la compra de 1 millón de geles íntimos. De ser cierto, detengan esta locura”.

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) January 3, 2023

Por su parte, la directora de Prevención de VIH, ITS y Hepatitis Virales de la cartera sanitaria provincial, Lida Santa Cruz, cuestionó “la utilización de la información” y, en diálogo con FM97Une aclaró que la adquisición todavía no se ejecutó sino que está en una etapa inicial, de geles lubricantes íntimos, poniendo otra vez sobre la mesa el monto, comparándolo con gastos que van desde comida hasta pasajes de subte que en la Provincia no hay”.

Y fue justamente este, uno de los aspectos cuestionados por la oposición, que pusieron el foco en cuáles son las prioridades de la provincia, tal el caso del Diputado Nacional, Diego Santilli, que expresó que el “Nuevo programa ‘Haceme tuyo’ de Kicillofok : gastó $500 millones para comprar potes de gel íntimo. Aunque no lo creas, esas son las prioridades del kirchnerismo”.

— Diego Santilli (@diegosantilli) January 3, 2023

En esta misma línea se expresó el senador Nacional por Tierra del Fuego, Pablo Daniel Blanco, quien cuestionó el programa y manifestó: “Sin turnos ni insumos básicos es gráfico por donde pasan sus prioridades sanitarias”.

— Pablo Daniel Blanco (@blancopabloda) January 3, 2023

El Diputado libertario, Nahuel Sotelo, apuntó contra los dos frentes abiertos, y acusó a la oposición de cómplice por haber aprobado el presupuesto que incluía esos gastos. Se manifestó en su cuenta de Twitter acompañando el posteo de un video en el que él expone sus argumentos en contra del Presupuesto 2023.

En las imágenes de la sesión parlamentaria, Sotelo expone que, en relación al Ministerio de las mujeres y género, “este año en el presupuesto se prevé un aumento para este ministerio del 188% con respecto al año anterior, más de un 50% de lo que aumenta el presupuesto en general. “Acá se van millones de pesos y pesos en un montón de programas”.

— Nahuel Sotelo (@nsotelolar) January 3, 2023

Y si de números se trata, Lidia Santa Cruz justificó la suma aduciendo que “se puso sobre la mesa la erogación de un gasto que obviamente se hace caudaloso porque es una compra anual y para todo el país”. En esa línea, recalcó que “la Provincia tiene el 40% de la población de la Argentina y cualquier adquisición que se hace habla de números grandes, pero no podemos perder de vista que son políticas que están cuidando la salud de nuestros habitantes”.

En un inicio de año recargado de aumentos, en el que se hace cada vez más evidente la crítica situación económica y social de los argentinos; en la provincia que alberga la mayor cantidad de habitantes del país, el debate parece centrarse en cuáles son las áreas que necesitan ser reforzadas y acompañadas de políticas públicas y cuáles son las erogaciones destinadas al efecto.