Nuevamente el Congreso Nacional quedó envuelto en un escenario que lo aleja de su razón de ser y lo acerca hacia un lugar de espectaluralización de la política. Si bien el oficialismo logró el quorom para tratar el proyecto, una sociedad democrática, necesita que su órgano legislativo funcione correctamente. ¿Qué pasó en el Congreso?

Qué argumenta Juntos por el Cambio

El presidente del Bloque de la UCR y Juntos por el Cambio, Mario Negri, levantó su voz con tono de indignación hacia lo que él consideró un “escándalo” y le hacía recordar a prácticas vinculadas al gobierno de Carlos Menen con diputados truchos. Se refería a la banca ocupada por Daniel Scioli que le permitió al Frente de Todos llegar al quorum necesario.

Se ha producido una absoluta anormalidad. Disfracenla como quieran. Acá no se le dio licencia para ser embajador un rato. Viajó, se hizo felicitar, juró en la comisión, se sacó fotos con el presidente de Brasil y de la noche a la mañana porque les falta uno lo sientan en la banca pic.twitter.com/XEoAXKo0Cd — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) February 27, 2020

El Diputado Nacional por Buenos Aires, Crisitan Ritondo, siguió la misma línea argumental. "Nos retiramos porque esta sesión es inválida y la vamos a la llevar a la justicia. Son 128 legisladores y el embajador Scioli. No hubo quórum. Hubo trampa”, enfatizó el ex ministro de seguridad bonaerense.

“Una vergüenza como no había desde el diputrucho de 1992. Scioli dió quórum estando en funciones como embajador en Brasil violando la Constitución nacional”, aseguró la diputada bonaerense, Mariana Stilman

Qué responde Daniel Scioli y Sergio Massa a Negri

“No asumí como embajador, no renuncié a mi banca, recién lo voy a hacer el 2/3 cuando salga el decreto designándome como embajador en Brasil. De no estar yo, si hubiera renunciado, estaría mi diputada suplente. Es ridículo lo que dice la oposición", afirmó el candidato a presidente nacional, Daniel Scioli.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le dio la razón a Scioli y le respondió a Mario Negri

Quorum y polémica en Diputados: Negri cuestionó la presencia de Scioli y Massa dijo que aún sigue teniendo una banca.

El futuro embajador de Brasil aseguró que el 3 de marzo asume el nuevo cargo pic.twitter.com/Zym4I59qUC — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 27, 2020

La Diputada Nacional por Buenos Aires, Florencia Lampreabe, expresó que “no quieren debatir el privilegio de jueces y diplomáticos que cobran haberes de 300 o 700 mil pesos, hasta 50 veces más que la mayoría de los jubilados y jubiladas que, por la crisis social que provocó su gobierno de ajuste y endeudamiento, no llegan a fin de mes”.

Designaciones y documentos oficiales

En la web oficial de la Cámara de Diputados de la Nación figura Daniel Scioli como legislador. Hace una semana se aprobaron los pliegos de 12 embajadores, entre ellos, el del ex gobernador bonaerense pero lo cierto es que Scioli sigue siendo Diputado. Y en todo caso, si no lo fuera, esa banca no desaparece sino que sería ocupada por su suplemente.