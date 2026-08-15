La Provincia de Buenos Aires emitió un alerta naranja por la presencia de cianobacterias en distintos cuerpos de agua y espacios recreativos. Según el Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias, son 17 los municipios bonaerenses alcanzados actualmente por este nivel de alerta.

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Los distritos incluidos son Alberti, Avellaneda, Benito Juárez, Balcarce, Chacabuco, Chascomús, Colón, General Pinto, General Madariaga, Junín, Lezama, Lobos, Monte Hermoso, Roque Pérez, San Miguel del Monte, Trenque Lauquen y 25 de Mayo.

La alerta naranja corresponde a un nivel de riesgo medio y supone la colocación de la bandera sanitaria en los lugares afectados. Ante su presencia, las autoridades recomiendan no ingresar al agua y consultar a los guardavidas o responsables del lugar frente a cualquier duda.

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Cómo se monitorea la presencia de cianobacterias

El seguimiento forma parte del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que trabaja junto con los municipios para detectar la aparición de floraciones y anticipar posibles riesgos.

Actualmente, 51 municipios participan del Cianosemáforo, el sistema provincial que permite conocer el estado de distintos cuerpos de agua y espacios recreativos.

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Para elaborar las alertas se combinan reportes realizados por los propios municipios y el monitoreo satelital de la Autoridad del Agua (ADA). Cuando no existe información territorial disponible, el sistema utiliza como referencia los datos obtenidos mediante imágenes satelitales.

Desde la Provincia señalaron que este esquema permite contar con un mapa de alertas más preciso y fortalecer las tareas de prevención frente a la presencia de cianobacterias.

Además del monitoreo, el programa contempla acciones de concientización. Entre ellas se encuentra un nuevo material educativo para escuelas primarias, denominado “Descubrí el Cianosemáforo de la Provincia de Buenos Aires. Lectura, juegos y aventuras acuáticas”, destinado a enseñar a los chicos a identificar posibles riesgos y utilizar de manera segura los espacios de agua recreativa.