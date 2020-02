Por Christian Thomsen Hall

El diputado provincial de Cambiemos, Diego Rovella, elevó un pedido de informes al Ejecutivo sobre la suspensión de las obras de infraestructura iniciadas por la gobernación de María Eugenia Vidal, varias muy cerca de ser concluidas. "Necesitamos saber qué pasa y no hay información oficial sobre los motivos que derivaron en esa paralización", reclamó el legislador por la Octava Sección.

En diálogo con LaNoticia1.com, Rovella aclaró que "el pedido no solamente apunta al Gobierno de la Provincia sino también a la administración nacional por obras que se estaban realizando en territorio bonaerense". En ese contexto, el diputado radical describió una serie de trabajos que quedaron paralizados desde el último 10 de diciembre, cuando el Frente de Todos asumió en el Gobierno.

"En la ciudad de La Plata, por ejemplo, el paso bajo nivel de 1 y 32 se encuentra paralizada y no sabemos por qué, sobre todo teniendo en cuenta que el dinero se encuentra depositado ya que fue gestionado a través de créditos internacionales. También tenemos paralizada la bajada de la Aautopista Buenos Aires La Plata en la localidad de City Bell", enumeró el legislador y docente.

"Algo muy preocupante para La Plata es que tenemos frenadas las obras hidráulicas. En el 2013 por las inundaciones tuvimos una tragedia muy grande con más de 80 muertos. Durante el gobierno de María Eugenia Vidal se terminaron las obras del arroyo El Gato y faltaban hacer las obras ya presupuestadas y planeadas sobre el arroyo Maldonado. Esas obras hoy por hoy no tienen financiamiento ni orden de inicio", explicó.

"Lo mismo ocurre en la bajada de la Autopista La Plata Buenos Aires, donde se había hecho el movimiento de tierra, y se habían empezado a planificar los puentes. Hoy vemos que se han llevado hasta las máquinas, entonces estamos muy preocupados ante esta paralización" indicó también el presidente de la Comisión Intereses Marítimos, Puertos y Pesca de la Legislatura bonaerense.

En consecuencia, el diputado recurrió en las últimas horas al Ministerio de Obras y Servicio Públicos de la Provincia para solicitar explicaciones. "Lo curioso de todo esto es que la mayoría de las obras ya tienen financiamiento". "Estas son obras que están planificadas desde el gobierno de Daniel Scioli que se licitaron y se dieron continuidad durante el mandato de María Eugenia Vidal y hoy mágicamente están paradas. La tragedia de La Plata fue muy dolorosa, nos costó mucho reponernos y por eso queremos que se finalicen para que todos los vecinos podamos dormir en paz en las noches de tormenta", expresó el legislador.

Para Rovella, esta situación que atraviesa La Plata es un reflejo de lo ocurre en el resto de la Provincia. "He conversado con el diputado Emiliano Balbín y en la Sexta Secciónm también están teniendo estos inconvenientes con obras que están paralizadas. Él también ha presentado un proyecto en el mismo tenor, consultando por qué no se continúan las obras en su región", remarcó.

En ese contexto, Rovella indicó que miles de bonaerenses pudieron advertir la situación durante esta temporada de verano. "Los que tuvimos la suerte de ir a la costa atlántica también pudimos ver como están paralizadas las obras de ampliación en la Ruta 11 -que conecta el partido de La Costa- y en la ruta 56 -entre General Conesa y Madariaga-, donde ya no se ve a nadie trabajando".

"La Cámara de Constructores de la región también está altamente preocupada por no tener la continuidad de los contratos en las obras viales. En el decapado que se hizo en el Camino Centenario, que une La Plata con el Cruce Varela, le falta la capa del asfalto fino: Eso es peligrosísimo porque los días de lluvia puede provocar accidentes y se han llevado hasta las máquinas", alertó el diputado.

Por último, Rovella aclaró que esto no se trata de un "capricho" de la oposición: "La mayoría de las obras, son obras que se necesitan y se tienen que hacer. Además tuvieron una inversión inicial muy importante y sería una lástima que se vean desperdiciadas porque los trabajos no continúen". "Si las tareas no continúan, todo lo realizado hasta ahora va a llevar a un deterioro", sentenció.