El radicalismo llevó a cabo hoy una demostración de fuerza y unidad, con un masivo acto en Costa Salguero, convocado para celebrar los 39 años del triunfo de Raúl Alfonsín, con un mensaje a sus socios del PRO dentro de la coalición Juntos por el Cambio (JxC), de cara a la conformación de listas para las elecciones presidenciales de 2023 y un llamado a armar "fórmulas cruzadas" entre ambos partidos.

Con la consigna "Unidos ganamos" y "Democracia para siempre", la UCR organizó el acto con toda la liturgia radical, donde no faltaron los bombos, platillos, banderas con los colores rojo y blanco, la marcha radical y la presencia de toda la dirigencia del país, con excepción de Facundo Manes, también anotado para la carrera presidencial, quien se encuentra de viaje por España.

De parte de sus socios de la coalición, estuvieron presentes en el encuentro el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; el diputado por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y dirigentes como Felipe Miguel, Emilio Monzó y Rogelio Frigerio por parte del ala más dialoguista del PRO; el presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro, y la diputada del Bloque Encuentro Federal, Margarita Stolbizer.

En el acto las dos figuras políticas más relevantes fueron el titular del partido y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, precandidato presidencial por la UCR, como el senador Martín Lousteau, anotado en la carrera por la sucesión de Rodríguez Larreta al frente del Gobierno porteño, quienes brindaron los dos últimos discursos del acto después de que se emitieran fragmentos del emblemático discurso de Alfonsín en la avenida 9 de Julio.

También estuvieron el presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes; el presidente del bloque de la UCR en Diputados, Mario Negri; el senador Alfredo Cornejo; la presidenta de la Juventud Radical, Valeria Pavon, el titular del comité de la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad y el Intendente de San Isidro, Gustavo Posse.

"El error que cometimos entre 2015 y 2019 es no haber podido lograr un gobierno de coalición. El desafío es que realmente concretemos un Gobierno de coalición. Necesitamos demostrarle al pueblo y a nosotros mismos que podemos gobernar en el marco de las diferencias, ese seria el logro", expresó Gerardo Morales, en el discurso de cierre del acto.

"Sabemos gestionar, no nos van a correr con eso, no nos van decir ni a enseñar, que no nos corran con situaciones que podemos controlar. Podemos gobernar el país. No acepto la descalificación de quienes nos dicen populistas y creen que somos atrasados porque nos abrazamos a ideales de nuestro partido que nos devolvió a la democracia en 1983", expresó Morales en un claro mensaje a sus socios del PRO.

Previamente, en su discurso, Lousteau homenajeó a "quienes nos dejaron el legado de 1983". En tanto, ratificó su postulación como candidato a jefe de Gobierno porteño de la ciudad, para suceder a Rodríguez Larreta, y en un mensaje interno a los sectores "halcones" del PRO, dijo que "con discursos duros nos perdemos la democracia que Alfonsín nos legó" y llamó a "conversar más con el otro".

El 30 de octubre de 1983 Raúl Ricardo Alfonsín se impuso en los comicios presidenciales celebrados para el retorno de la democracia, tras la sangrienta última dictadura, con un amplio margen sobre la fórmula con la que compitió el peronismo, encabezada por Ítalo Argentino Lúder. Alfonsín obtuvo el 51,75% de los votos contra el 40,16 del postulante justicialista, y asumió su cargo el 10 de diciembre del mismo año.