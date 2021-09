Antes de tomar juramento a los ministros, el presidente Alberto Fernández se refirió a la crisis política que atravesó la última semana el gobierno del Frente de Todos.

El domingo pasado el pueblo dio un veredicto y yo expliqué que somos parte de un movimiento que sabe escuchar las demandas y que iba a tomar cuenta los reclamos, en qué nos habíamos equivocado y qué no llegamos a hacer

A lo largo de la semana escuché a muchos, quiero cumplir con mi palabra de entender por qué la gente votó como votó.

Algunos se enojan con la gente cuando no los vota, nosotros cuando la gente no nos vota nos enojamos con nosotros.

Nunca los debates me han afectado, soy el presidente del PJ, me preocupa más un movimiento que no discute que un movimiento que reflexiona

Lo que se viene tiene que ver con decisiones que vamos a empezar a tomar ahora. Tienen por objeto dar respuesta a una parte del electorado del pueblo argentino que la pandemia lo ha dejado mal.

Sigo insistiendo con que hay dos países en pugna. No somos parte del país que quiere flexibilizar derechos de los que trabajan, que quiere seguir con la concentración para seguir abandonando el norte y el sur

A los ministros salientes les doy mis gracias honestamente. Han dejado todo de así, lo difícil que fueron estos dos años.

La solución de los problemas de los argentinos no está en que nos dividan, no me van a ver atrapado en disputas innecesarias e internas. Mi única preocupación es que los argentinos vuelvan a ser felices después de haber sufrido tantas desdichas

Vamos a volver al diálogo. La Argentina no la resuelve un presidente y un grupo de ministros, todos y todas hacen falta nadie debe quedar afuera de este tiempo de reconstrucción .