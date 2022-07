Alberto Fernández llega hoy al municipio de Pila para inaugurar obras de pavimentación de la Circunvalación y la finalización del edificio de una nueva Unidad Sanitaria. La actividad será a partir las 11.30, cuando el mandatario se presente acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el Intendente interino del Frente de Todos, Sebastián Walker.

Más allá de la actividad oficial, se trata de la primera visita de un Jefe de Estado a ese municipio de la Quinta Sección. Esta situación fue destacada por el alcalde Walker, quien indicó días atrás: "Por primera vez en más de 180 años nos visitará un Presidente. Estoy muy feliz de ser anfitrión de la visita de nuestro Presidente Alberto Fernández con quien vamos a inaugurar obras en Pila".

Lejos de los bombos y los platillos con los que fue concretado el anuncio, LaNoticia1.com salió a recorrer las calles del pueblo para conocer la temperatura que se vive en la Comuna frente a la llegada del mandatario nacional. En ese contexto, se pudo advertir poco entusiasmo en una población fuertemente marcada por la grieta entre los que están a favor y en contra del Gobierno.

"Este es un publo muy chico y muy tranquilo. Desde ayer hay un poquito más de movimiento pero no mucho más que eso. Convengamos que la decisión del presidente de venir acá no es casualidad, porque este es un pueblo kirchnerista. Más allá de la situación económica, no creo que vaya nadie a gritarle o quejarse", nos comentó la playera de una estación de servicio local.

La joven, que prefirió resguardar su nombre, recordó que "esta es la quinta vez que van a inaugurar el msimo hospital y la tercera que presentan las obras de Circunvalación". "El hospital se hizo en pandemia como algo temporario, después se inauguró como centro de salud permanente, luego como asilo de ancianos y ahora de nuevo como unidad sanitaria", repasó.

La joven trabajadora precisó que el 80% de la población de Pila "son municipales, trabajan en cooperativas o reciben planes del Estado". "No le falta nada a nadie, al que le falta le dan todo, desde subsidios hasta casa. Los comerciantes son los únicos laburantes acá. La mayoría de la gente no quiere hablar pero te asguro que nadie está contento por cómo se está viviendo", agregó.

Por su parte, Ramón, quien atiende una farmacia ubicada a pocos metros de la Municipalidad, fue más enfático al mostrar su descontento con el arribo de Alberto Fernández. "Acá no hay mucho entusiasmo por la llegada de ese mentiroso que tenemos como presidente. Además viene a inaugurar una obra que ya inauguraron un montón de veces", reprochó.

"Estos tienen siempre la misma costumbre: Inauguran las cosas un montón de veces y lo peor es que nunca las terminan. Primero fue un centro para el coronavirus, después un hogar de ancianos, ahora un centro de salud. Lo mismo pasa con la obra de Circunvlación, ya la inauguraron un montón de veces. No sé que quieren venderle a la gente", lamentó el comerciante.

Consultado sobre la cumbre que Alberto Fernández también mantendrá hoy con farmacéuticos, el responsable de la conocida farmacia Pérez en Pila señaló: "Este sector está muy pero muy mal. Y lo que están haciendo con PAMI es realmente una vergünza". "Los farmacúticos estamos mal, como lo están todos en esta época", concluyó Ramón ante nuestros micrófonos.

Por su parte, desde el sector público mostraron más contemplación hacia el presidente, aunque la llegada del Jefe de Estado tampoco despertó demasiado fervor. Consultados por LaNoticia1.com, desde la Federacion de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires no confirmaron si sus afiliados estarían o no presentes en el lugar para recibir al mandatario.

En tanto, fuentes cercanas al Intendente Gustavo Walker precisaron a LaNoticia1.com que Alberto Fernández aterrizará en el municipio bonaerense de Pila cerca del mediodía. "Primero se dirigirá a la Unidad Sanitaria que se encuentra ubicada en calle 17, esquina 20. Allí se va a inuaugurar el centro de salud y las obras de calle Circunvalación", comentaron desde el gobierno local.

Siendo las 9.30 de la mañana, desde el municipio revelaron que "hasta el momento no se sabe si habrá oradores que acompañen al presidente en el acto". Fernández estará acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el Intendente interino del Frente de Todos, Sebastián Walker, además de algunos legisladores oriundos de la Quinta Sección.