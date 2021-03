El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, sigue resistiendo la embestida de Máximo Kirchner en la Provincia y salió a hablar luego que este sábado, a través de una reunión vía Zoom, se definiera que el 2 de mayo se realizarán las elecciones del PJ Bonaerense.

"No me mandaron mensajes pidiendo la renuncia, no lo hubiese aceptado y no lo acepto; yo creo en las instituciones democráticas, en el diálogo y en el consenso", expresó en radio La Red el jefe comunal que resiste a la llegada del hijo de Cristina kirchner al frente del partido.

Para Gray que se debata de la situación política "del Partido Justicialista" es algo que está "desfasado de la realidad", ya que "los vecinos no me preguntan por el Partido Justicialista, sino por la inflación, por la falta de empleo, por la vacunación, por el comienzo de clases".

"Gustavo Menéndez y yo fuimos elegidos, pero ahora vienen y nos dicen: todos ustedes renuncien y vamos a poner una nueva lista", señaló Gray y aseguró que eso "no es así; yo me planto y digo no, así no, porque mal podemos gobernar el país si no podemos respetar las instituciones".

Con un mensaje dirigido a Máximo Kirchner y a todos los que acompañan la idea de que las elecciones se realicen el 2 de mayo y no el 31 de diciembre, tal como estaba estipulado, Gray lanzó: "Creo en el debate: no estoy de acuerdo con la imposición, los empujones y la subordinación".