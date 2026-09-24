La Comisión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo del Senado bonaerense dio un paso clave para el reconocimiento de diversas celebraciones populares que dinamizan la economía y la cultura regional. Durante un encuentro realizado en el Salón Antonio Cafiero, presidido por la senadora Analía Balaudo, los legisladores aprobaron una serie de iniciativas que buscan otorgar el estatus de Fiesta Provincial a eventos emblemáticos de distintos municipios.

Ads

Entre los proyectos que recibieron despacho favorable se destaca la propuesta de la senadora Nerina Neumann, quien impulsa la declaración de Fiesta Provincial para el “Strudel Fest”. Este evento, que celebra la tradición gastronómica de origen alemán, se desarrolla anualmente durante el primer fin de semana de marzo en el pueblo de Santa María, perteneciente al partido de Coronel Suárez.

Asimismo, la comisión avanzó con un proyecto unificado presentado por los legisladores Sergio Vargas y Ayelén Durán. La iniciativa busca reconocer como Fiesta Provincial a “A mar y campo”, una celebración centrada en la cocina al disco que tiene lugar en la localidad de Pehuén-co, consolidándose como un atractivo turístico de relevancia para la zona costera.

Ads

Foto: Prensa Senado BA

La agenda de la jornada también incluyó el reconocimiento a la producción local de Suipacha. Con el visto bueno de los legisladores, la “Fiesta Popular del Pan”, que se celebra cada noviembre, está más cerca de obtener su carácter provincial. En la misma línea, se aprobó el proyecto del senador Pablo Petrecca para declarar Fiesta Provincial a la “Fiesta del Pejerrey”, un evento tradicional que convoca a pescadores y turistas en el municipio de Junín.

Finalmente, el cuerpo legislativo refrendó un proyecto proveniente de la Cámara de Diputados que propone declarar a la ciudad de La Plata como “Capital Provincial de la Cerveza Artesanal”, sumando un nuevo reconocimiento a la identidad productiva de la capital bonaerense.

Ads

Foto: Prensa Senado BA

Modificaciones en el Consejo Provincial de Turismo

Además de las declaraciones de interés cultural, la comisión abordó cambios estructurales en la normativa vigente. Se dio despacho favorable a una iniciativa de la senadora Analía Balaudo que propone modificar artículos de la Ley 14.209. El objetivo central de esta reforma es incorporar a diputados y senadores bonaerenses como miembros activos del Consejo Provincial de Turismo (COPROTUR).

Esta integración busca fortalecer el vínculo entre el Poder Legislativo y el organismo encargado de definir las políticas turísticas a nivel provincial, permitiendo una mayor participación en la toma de decisiones estratégicas para el sector.

La reunión contó con la participación presencial de los legisladores Fernanda Raverta, Federico Fagioli y Diego Valenzuela. Por su parte, los legisladores Evelyn Díaz, Pedro Borgini, Laura Clark y Sergio Vargas formaron parte del debate de manera remota, garantizando el quórum necesario para el avance de los expedientes tratados.