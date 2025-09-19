La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, que preside Alexis Guerrera, aprobó en la última sesión más de 60 iniciativas. Entre las aprobaciones con mayor impacto social y simbólico figura la ley que regula la actividad de los acompañantes terapéuticos, que ahora deberá completar su tratamiento en el Senado. La jornada incluyó además proyectos sobre educación, niñez, seguridad, salud mental y patrimonio cultural.

Ads

La iniciativa que regula la tarea de los acompañantes terapéuticos unificó proyectos de las diputadas Alejandra Lordén, Laura Cano Kelly y Abigaíl Gómez. Según las legisladoras, la norma jerarquiza la profesión y facilita el reconocimiento por parte de obras sociales, además de garantizar derechos laborales y formativos para quienes acompañan a personas con padecimientos de salud mental o discapacidad.

Puede interesarte

En la sesión también se aprobó un marco normativo para los Establecimientos Educativos de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria (autora: Lucía Klug) y se declaró de interés histórico y cultural la obra del pintor Florencio Molina Campos, incorporando su vivienda “Rancho Los Estribos”, en Moreno, al patrimonio provincial (autora: María Noelia Saavedra).

Ads

El cuerpo legislativo repudió la decisión del presidente Javier Milei de dejar sin efecto la Ley de Zona Fría, norma que beneficia a municipios del sur bonaerense, y aprobó iniciativas vinculadas a la salud mental en ámbitos deportivos, la protección de niños y niñas en hogares convivenciales y la integración del sistema de emergencias a través de una Plataforma Multiagencial.

Puede interesarte

Por otro lado, la Cámara convirtió en ley proyectos provenientes del Senado sobre promoción de deporte seguro en espacios públicos, protección de usuarios de tarjetas, regularización de aportes del personal del Instituto de Lotería y Casinos, campañas sobre el uso de pantallas en menores y la instrucción básica en RCP para padres de recién nacidos en situación de riesgo.

Ads

La sesión también consignó un cambio en la bancas: se aceptó la renuncia del diputado Guillermo Pacagnini (FIT-U) y juró en su lugar Hernán Moreno.

Uno por uno, los principales proyectos aprobados en Diputados:

# Proyecto Autor/a Resumen 1 Regulación de los acompañantes terapéuticos Alejandra Lordén, Laura Cano Kelly, Abigaíl Gómez Marco normativo integral que jerarquiza la profesión y facilita el reconocimiento por obras sociales. 2 Establecimientos Educativos de Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria Lucía Klug Crea un marco normativo específico para este tipo de gestión educativa. 3 Incorporación patrimonial de Florencio Molina Campos María Noelia Saavedra Declara de interés histórico y cultural las obras y el inmueble "Rancho Los Estribos" (Moreno). 4 Rechazo a la quita de la Ley de Zona Fría Varios bloques Proyecto de repudio a la decisión nacional de eliminar el beneficio para municipios del sur bonaerense. 5 Capacitación en salud mental y prevención del suicidio para entidades deportivas Micaela Olivetto Promoción y capacitación dirigida a autoridades y personal de clubes y entidades deportivas. 6 Día del Testigo por Delitos de Lesa Humanidad (18/9) Ariel Archanco Declara el 18 de septiembre como Día del Testigo por Delitos de Lesa Humanidad (homenaje a Jorge Julio López). 7 Plataforma Multiagencial de Emergencias Carlos Puglielli Da rango de ley a la integración del 911, SAME, Defensa Civil y demás agencias para una respuesta coordinada. 8 Regulación de hogares convivenciales Lucía Iañez Establece obligaciones y crea el Registro Único de Establecimientos Convivenciales. 9 Garantía de comunicación para niños y adolescentes en cuidado Lucía Iañez Asegura la comunicación entre residentes de hogares convivenciales y sus referentes afectivos. 10 Promoción de deporte seguro en espacios públicos Proyecto del Senado Promueve prácticas saludables y seguras de actividad física en entornos urbanos. 11 Protección de usuarios de tarjetas de crédito y débito Proyecto del Senado Medidas para resguardar datos y prevenir estafas a titulares de tarjetas. 12 Régimen de regularización de aportes - Instituto de Lotería y Casinos Proyecto del Senado Permite regularizar hasta 60 meses sin aportes por modalidad temporada. 13 Campaña sobre efectos nocivos de pantallas en menores (≤12) Proyecto del Senado Difusión pública sobre riesgos del uso excesivo de pantallas en niños. 14 Instrucción básica en RCP para progenitores de recién nacidos en alto riesgo Proyecto del Senado Capacitación en primeros auxilios básicos para padres de neonatos en situación de riesgo. 15 Renuncia y reemplazo de banca Guillermo Pacagnini → Hernán Moreno (FIT-U) Se aceptó la renuncia y juró el reemplazante del bloque FIT-U.