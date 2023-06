En una sesión caliente, el Concejo Deliberante de Vicente López aceptó este jueves la renuncia formal al cargo de intendente de Jorge Macri, actual ministro de Gobierno porteño, quien será precandidato del PRO a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto. El legislativo municipal votó por unanimidad (23 votos) el pedido de renuncia del primo del expresidente Mauricio Macri, quien ahora buscará suceder a Horacio Rodríguez Larreta en Capital Federal.

La sesión incluyó un acalorado debate entre el oficialismo y la oposición, con acusaciones cruzadas y gritos por parte de la bancada peronista. Los ediles Laura Braiza, Lucas Boyanovsky y Julio Ceresa fueron algunos de los integrantes del bloque opositor que cuestionaron fuertemente la decisión del jefe comunal, mientras que los concejales oficialistas Mariana Colela, Ignacio Cabello y Natalia Villa -quien retomó la presidencia del Concejo Deliberante tras su licencia por maternidad-, salieron al cruce del Frente de Todos con encendidos discursos.

La primera en tomar la palabra fue la politóloga y concejal del Frente de Todos, Laura Braiza. "Desde esta banca, hace varias semanas venimos exigiendo que Jorge Macri renuncie, porque consideramos que su interés no está puesto en la ciudadanía de nuestro distrito, su interés está en un nuevo cargo, esa es la razón por la que renuncia, ahora va a ser precandidato a jefe de gobierno de la Ciudad. Queremos contarles a los vecinos porteños, para que sepan, que Jorge Macri miente en sus compromisos de gestión", disparó.

Desde ese mismo bloque, el docente y dirigente gremial, Julio Ceresa, recordó que en 2011 tuvo "el orgullo de ser candidato a intendente, justamente igual que Jorge Macri". En ese sentido, apuntó: "Macri no vivía acá, vivía en San Fernando. Pero además fue candidato a diputado provincial por Lomas de Zamora. También mintió con las excepciones, dijo que no iba haber más y después fueron 500. Hace muy poco dijo que no se podía trasladar a ser candidato a otro lugar, y ahora es candidato en ese otro lugar. Yo me pregunto, ¿a quién representa?".



Lucas Boyanovsky.

La palabra más esperada de la oposición fue la de Lucas Boyanovsky, el actual director regional del PAMI que encabezó la lista del FdT en las elecciones de 2021. "Con Jorge Macri yo he tenido un par de reuniones de trabajo y con él he podido coordinar una parte de la vacunación de COVID y no he tenido ningún problema, la vacunación fue ejemplar en nuestro municipio. He podido articular política pública como corresponde. Pero la verdad que desde el primer momento que pidió licencia, nosotros pedimos su renuncia", comenzó diciendo.

Pero luego cargó con artillería pesada: "N quiero hacer descalificaciones. Lo que descalifica a la política es la especulación, eso daña la política pública y al Estado. Ser intendente de Vicente López es un honor. ¿Ahora Macri quiere ir a hacer una aventura a algún lado? Que vaya. ¿Quiénes somos nosotros para impedírselo? Pero esto se lo van a reclamar sus votantes. Miren que no mide bien esa jugada, ¿eh?", advirtió el edil, quien concluyó: "Lo que hace Macri es un deshonor, dejando un municipio a la deriva y a una intendenta que no votamos".

Como era de esperarse, la respuesta del oficialismo no tardó en llegar y la temperatura en el recinto comenzó a elevarse. Mariana Colela fue la primera en salir al cruce por parte de Juntos por el Cambio. "No comprendo cómo se atreven a hablar de Jorge Macri, que fue el gran transformador de Vicente López. No entiendo cómo en este momento de crisis terminal de nuestro país se cuestiona un gobernante que sabe gestionar, que trabaja incansablemente y que está al lado de cada vecino", comenzó diciendo la abogada.

"Hoy el kirchnerismo está nervioso. ¿Por qué? Porque junto con Soledad Martínez, Jorge Macri, transformó Vicente López con políticas públicas que hoy son un ejemplo para otras comunas. En cambio, el gobierno nacional y provincial que son del FdT no pueden decir lo mismo. Desde el 2019 a la fecha el dólar pasó de 63 pesos a 490 pesos; la inflación del 2019 era del 50% y hoy es del 120%; ahora 2 de cada 3 niños son pobres. Podemos decir que el FdT es ejemplo de superación. Pero de superación de todos los índices", lanzó Colela.

El encendido discurso de la letrada generó la inmediata reacción de los ediles de la oposición, que comenzaron a gritar desde sus bancadas. Luego de que la titular del Concejo pidió silencio en reiteradas ocasiones, Colela expresó: "No importa que no respeten cuando hablo, me van a escuchar igual". Además agregó: "Si el peronismo perdió la memoria, les recuerdo: Felipe Solá y Daniel Scioli cruzaron la General Paz para venir a la Provincia. Y Axel Kicillof dejó su casa en Parque Chas para venir a la ciudad de La Plata".



Mariana Colela.

"Además voy a darles algunos de los nombres: Sujakchuk, Menéndez, Katopodis, Ferraresi, Zabaleta, Nardini, son algunos de los intendentes del Frente de Todos que pidieron licencia y ustedes no salieron a exigirle la renuncia. Esto es lo que algunos comunicadores llaman, populismo psiquiático. Que es peligroso y que es irresponsable. Porque se le echa la culpa a los demás de lo que ellos mismos hacen", manifestó Colela, en el momento más álgido de la jornada, en medio de un clima de aplausos e insultos.

"La ciudad de Buenos Aires tiene el mejor precandidato que indudablemente será el futuro jefe de gobierno. Por sus cualidades profesionales y humanas. Porque sabe liderar, gobernar y gestionar. Hoy Jorge Marquí presentó su renuncia y la aceptamos. Quédense tranquilos los del Frente de Todos, muy tranquilos, que Vicente López está y estará muy bien representada y administrada por nuestra Intendente Soledad Martínez", señaló Colela sobre el final de su alocución, que utilizó para hacer una ferviente defensa de Macri.

En la misma tónica se pronunció Ignacio Cabello. "Es increíble como no se cansan de las chicanas y repiten siempre lo mismo, siendo que Kicillof tuvo que cambiarse el domicilio a último momento para venir a gobernar la provincia de Buenos Aires. Y ni hablar de los intendentes del Frente de Todos que se tomaron licencia y ahora vuelven a sus municipios por miedo a no ganar las elecciones nacionales", inició su intervención el concejal y vecino de Olivos, uno de los más cercanos a Jorge Macri.

"Hay una infinita cantidad de cosas que se hicieron en Vicente López: más de 100 postas de seguridad, la recuperación del campo 3, la transformación inclusiva de la costa, mejor iluminación, la maternidad, el hospital, la guardia pediátrica, el geriátrico municipal que es el mejor del país, el centro universitario, la oficina de empleo, los centros barriales, las plazas y los retenes para que no pase lo que pasó en 2013 en La Plata. ¡Porque en Vicente López tampoco se inunda más!", tiró al emular una recordada frase de Mauricio Macri.

En ese momento, también hubo cruce de gritos entre ambas bancadas. "Que hablen los loros", disparó Cabello, lejos de calmar los ánimos. El barrio el Ceibo, que la oposición tanto habla de desarrollo social, era un lugar por donde los vecinos no querían ni pasar. Ahora hay una bicisenda y un espacio para hacer gimnasia que utilizan milen de vecinos. Nosotros gestionamos. No tengo ninguna duda que este es el mejor municipio del mundo y del país. Pero ¿saben por qué? Porque nunca han gobernado ellos", concluyó el concejal.



Natalia Villa.

Por último, fue la propia titular del Concejo Natalia Villa, quien quiso hacer escuchar su voz. "Les pido que me dejen hablar tranquila, esta es la casa de la democracia, podemos no estar de acuerdo, pero no significa que tenemos que gritar por encima de un concejal. A los que están afuera y tienen muchas ganas de hablar, el 24 de junio cierran las listas, se pueden postular como concejal y expresesarse desde sus bancas", tiró la exdiputada nacional y vecina de Carapachay, al intentar poner orden en un convulsionado recinto.

"Muchos de los que estamos acá, caminamos junto a Jorge Macri desde 2011 y conocemos la importancia que tiene dar respuestas a las demandas de nuestros vecinos, a los problemas y a las necesidades . Durante once años estuvimos dando respuesta a las necesidades y muchos meses generamos políticas que superaban nuestras expectativas. Si tenemos que simplificar con una palabra o con dos palabras el camino de Jorge Macri en este Vicente López, sin lugar a dudas, tiene que ver con la transformación", agregó.

"La verdad es que podemos enumerar grandes cantidades de políticas, este es un municipio que se caracteriza por tener una gestión modelo. No tengo ninguna duda que Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires, va a ser una gestión modelo. Y que aquí hará lo propio Soledad Martínez, les guste a quien les guste y les pese a quien les pese. Estamos orgullosos de formar parte del equipo de gestión de Jorge y de Soledad porque tenemos un solo objetivo, que los vecinos de Vicente López vivan cada día un poquito mejor", cerró Villa.

Vale recordar que Jorge Macri se había tomado licencia como intendente de Vicente López en diciembre de 2021, cuando pasó a desempeñarse en el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, y en esa oportunidad el pedido de licencia también había sido votado por todos los miembros del Concejo Deliberante. Tras la aprobación de la renuncia este jueves, quedó formalmente consagrada como intendenta Soledad Martínez, quien ya venía ejerciendo el cargo de manera interina desde hace un año y medio.