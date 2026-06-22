Después de semanas de intensa presión de propios y ajenos sumada a la de los medios, la Vicegobernadora tuvo que ceder y convocar al recinto. Tras más de seis meses sin sesiones ordinarias, Verónica Magario convocó al Senado bonaerense para el miércoles 24 de junio. Será la primera sesión ordinaria de 2026 y llegará en medio de una fuerte interna en Fuerza Patria, presiones públicas para reactivar la Cámara y una disputa todavía abierta por la conducción política del cuerpo.

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En el temario aparecerán cuestiones administrativas —renovación de licencias y eventuales reemplazos—, pero el foco estará puesto en el acuerdo pendiente para que Malena Galmarini asuma la vicepresidencia segunda del Senado, cargo que hoy ocupa la kicillofista Ayelén Durán. La disputa por las comisiones, el enfrentamiento entre Sergio Berni y Verónica Magario y una promesa pendiente al massismo convergerán en una misma jornada.

La precuela de una sesión que promete sacar chispas

Pero para comprender la trama que se jugará el próximo miércoles 24 en la Cámara Alta, hay que ir a la punta del ovillo en diciembre del 2025 cuando Teresa García dejó su banca y la jefatura del bloque de Fuerza Patria para asumir en el Congreso. A partir de ese momento, Sergio Berni tomó el bastón de mariscal y comenzó una cruzada contra Verónica Magario.

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La primera afrenta se hizo pública cuando el Senador cuestionó la legalidad de las licencias otorgadas a Diego Valenzuela y Gabriel Katopodis, aprobadas el 8 de diciembre durante la sesión preparatoria, momento previo a la asunción de los nuevos legisladores, es decir, que no tenían mandato vigente al momento del voto. Más allá de la cuestión formal, el planteo de Berni buscó exponer públicamente lo que consideraba una falta de conducción política de Magario al frente de la Cámara Alta.

Con el reinicio de la actividad parlamentaria en marzo de este año, la interna peronista y la pelea por comisiones clave en un año preelectoral retrasó la conformación de las comisiones en ambas cámaras, aunque fue en el Senado en donde se levantó polvareda.

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En el decreto firmado por Magario, las presidencias de varias comisiones estratégicas fueron asignadas a nombres distintos de los que impulsaba Sergio Berni, lo que terminó de desatar la disputa interna. En concreto, el conflicto inició cuando la vicegobernadora dispuso que Galmarini, en representación del Frente Renovador encabezara la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA), y el camporista Emmanuel González Santalla se quedara con la de Presupuesto, cuando debía ser al revés.

La disputa escaló y hace tres semanas, durante la conformación de la comisión de Seguridad, el ahora jefe del bloque peronista se refirió a Magario como "Su excelencia la Vicegobernadora" y la acusó de autoritarismo por haber tomado decisiones que, a su entender, correspondían a los legisladores.

Pero Berni encendió la mecha cuando nadie lo esperaba, fue durante la conformación de la comisión de Seguridad que el ahora jefe del bloque peronista se refirió a Magario como “Su excelencia la Vicegobernadora” y la acusó de autoritarismos por haber tomado decisiones que le correspondían a los legisladores.

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El 1 de junio Malena Galmarini asumió la presidencia de la comisión de Reforma Política y Régimen Electoral.

La controversia obligó a Magario a emitir un segundo decreto para reordenar el reparto de comisiones. En ese esquema, Malena Galmarini resignó la presidencia de Asuntos Constitucionales y Acuerdos (ACA), que quedó en manos del kirchnerismo, a cambio de un compromiso político: acceder a la vicepresidencia segunda del Senado.

La tapa de Clarín y el desayuno con periodistas

La presión sobre la conducción de Verónica Magariono sólo llegó desde adentro. El lunes 9 de junio, Clarín dedicó un espacio de su portada a una situación que expuso la situación en la Cámara Alta bonaerense : "En lo que va del año, el Senado de Provincia no sesionó ni una sola vez ". Horas después, los periodistas acreditados fueron notificados de la reapertura del palco de prensa.

Tapa de Clarín del 9 de junio.

En tanto que Berni siguió moviendo sus fichas y convocó a la prensa a un desayuno para celebrar su día. Durante las casi dos horas que se extendió el desayuno, el legislador se explayó sobre diferentes temas y, aunque no hizo mención explícita a Magario, sí señaló que dependía de ella el llamado a sesión.

Sergio Berni y el desayuno con periodistas en el espacio del bloque de Fuerza Patria en el Senado.

También disparó dardos contra Axel Kicillof, a propósito jústamente de cumplirse ese día un año de la detención de Cristina Fernández de Kirchner y señalar su falta de apoyo explícito: “No es lo que dice, es lo que hace”, respondió a la prensa que mencionó las declaraciones del Gobernador repudiando la condena como injusta.

Tanto al incio de la reunión como al finalizar en la individual del saludo con cada periodista, se ocupó de recordar que el se había comprometido con cada uno a que se iba a reabrir el palco de prensa en el Senado, cerrado desde el año pasado por decisión de Verónica Magario. Consultado sobre si la publicación de Clarín había influido en la reapertura del palco, Berni respondió con una sonrisa y un escueto "no sé".

Así las cosas, y con todos estos temas en el tintero, la principal incógnita será si el oficialismo cumple finalmente el compromiso asumido con el massismo y habilita el desembarco de Malena Galmarini en la segunda vicepresidencia del Senado.

En ese punto, Berni sostiene que Ayelén Durán no puede ejercer simultáneamente la vicepresidencia de la Cámara y una vicepresidencia dentro del bloque oficialista. Mientras tanto, en los pasillos legislativos persisten las dudas sobre si el acuerdo alcanzado meses atrás será finalmente respetado.