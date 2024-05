El sindicato ferroviario La Fraternidad confirmó un paro total de trenes para esta semana, exigiendo una recomposición salarial acorde a la inflación y manifestando su oposición a la privatización del servicio ferroviario. La huelga, que afectará a todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), comenzará el jueves 30 de mayo y tendrá una duración de 24 horas.

Omar Maturano, titular de La Fraternidad, anunció la medida de fuerza este lunes, subrayando que los trabajadores no buscan un aumento de sueldo, sino que sus ingresos mantengan el poder adquisitivo frente a la creciente inflación. “Vamos a hacer un paro de 24 horas porque no nos dejan empatar la inflación. No queremos aumento del sueldo, queremos empatar la inflación”, explicó.

🔴🚉 TRENES EN TERAPIA INTENSIVA: a los trenes le cortaron el 59% del presupuesto



Omar Maturano, Sec. Gral de La Fraternidad: "El gobierno responde de mala manera a nuestros planteos"



Además, Maturano anunció que el JUEVES habrá PARO de trenes.



Cc #GPS @rolandogps pic.twitter.com/QnWamKVMvs — A24.com (@A24COM) May 27, 2024

El paro también responde a otros problemas estructurales del sector ferroviario, como la carencia de repuestos y el desfinanciamiento. Tras el reciente choque de trenes en Palermo, el Gobierno declaró la emergencia ferroviaria, lo que exacerbó las preocupaciones de los trabajadores sobre la seguridad y las condiciones laborales.

En una entrevista con el periodista Rolando Graña, Maturano expresó su preocupación por el posible avance de la privatización del sector ferroviario y denunció las precarias condiciones laborales que enfrentan los trabajadores ferroviarios. “Nosotros trabajamos sin seguro, atando algunas veces con alambre algunos objetos y así salimos con los trenes”.

El paro afectará a miles de pasajeros que utilizan el servicio de trenes diariamente en el AMBA. Las autoridades recomiendan a los usuarios buscar alternativas de transporte y planificar sus viajes con antelación. Se espera que la medida de fuerza genere un fuerte impacto en la movilidad urbana y cause congestión en otros medios de transporte público, como colectivos y subtes.