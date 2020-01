La vacuna contra la fiebre amarilla, una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de ciertas especies de mosquitos, puede ser grave y provocar la muerte, es gratuita y una dosis es suficiente para toda la vida para los viajeros a zonas de riesgo por lo que hay centros habilitados en la provincia de Buenos Aires.

Se aconseja la consulta médica como mínimo cuatro semanas previas al viaje para que un profesional defina la indicación o no de vacunación. En caso de corresponder deberá recibirla al menos 10 días antes del viaje.

La recomendación es para las personas que viajen a Rorama, Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Rondónia, Mato Grosso, Mato Grosso Do Sul, Maranhäo, Tocantins, Goiás, Sáo Paulo, Paraná, Santa Catarina, Río Grande Do Sul, Piaui (Oeste y Sur), Bahía, Minas Gerais, Espíritu Santo y Río de Janeiro. Las áreas sin recomendación de vacunación son Piaui (Este y Norte), Ceará, Río Grande Do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas y Sergipe.

Centros habilitados en Provincia de Buenos Aires:

Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas

Dir: Avenida Presidente Arturo U. Illia s/n y Marconi Morón, El Palomar

Tel.: (011) 4469-9300 - internos 1979

Los turnos para esta delegación deben sacarse únicamente en línea. Consultar web.

Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer

Dir: Ruta 24 km 23,5 - General Rodríguez

Tel.: (0237) 405-0800 - (lineas rotativas)

Los turnos para esta delegación deben sacarse únicamente en línea.

Hospital Cuenca Alta

Dir: Ruta Prov. , Km 92.5, Cañuelas, Buenos Aires

Lunes a viernes de 10 a 18hs.

Tel.: (011) 5273-4700 - (Interno: 4705)

Correo electrónico: admision@hospitalcuencaalta.org.ar

Los turnos para esta delegación deben sacarse únicamente en línea.

Área Metropolitana / Zona Norte

Hospital San Miguel Arcangel. BELLA VISTA

Dir.: Mattaldi 1057

Atención: Lunes a viernes de 10 a 20 hs. Sábados de 10 a 17 hs.

Tel.: (011) 4666-0221 o (011) 6091-7100 int. 4500

Hospital San José. CAMPANA

Dir.: Alberti 576

Atención: Lunes, miércoles y viernes de 8 a 14 hs.

Tel.: (03489) 407314

Hospital Eva Perón. SAN MARTÍN

Dir: Avenida Ricardo Balbín 3200

Atención: Martes y jueves de 8 a 12 hs.

Tel.: (011) 47243000

Hospital Bernardo Houssay. VICENTE LOPEZ

Dir.: H. Yrigoyen 1757

Atención: Lunes a viernes 8 a 16 hs. Sábados 8 a 12.00hs.

Tel.: (011) 4796-7200

Hospital Central de SAN ISIDRO

Av. Santa Fe 431, Acassuso. Consultorio 25 (martes de 8:00 a 11:00 con turno previo).

Hospital de BOULOGNE, SAN ISIDRO

Av. Avelino Rolón 1200. Consultorio 15 (jueves de 8:00 a 12:00, sin turno previo).

Área Metropolitana / Zona Oeste



HIGA Dr. Alberto Balestrini. CIUDAD EVITA

Dir.: Av Mons. Bufano (Ruta 4) y Ruta 21

Atención: Martes y jueves de 8 a 12 hs.

Tel.: (02352) 407361

HIGA Simplemente Evita. GONZALEZ CATÁN

Dir.: Av. José Equiza 6410 (alt. Ruta 3 Km 32)

Tel.: (02202) 422232

HIGA Dr. Diego Paroissien. ISIDRO CASANOVA

Dir.: Av. Brig. Gral. Juan Manuel de Rosas 6000 (Ruta 3 Km. 21)

Atención: Miércoles y viernes 8 a 12 hs.

Tel.: (011) 4669-3490

Vacunatorio Central. MORÓN

Dir.: Sarmiento y Boatti

Tel.: (011) 4483-2126

Vacunatorio Central. SAN JUSTO

Dir: Entre Ríos 3037

Atención: Miércoles 9 a 14 hs.

Tel.: (011) 4482-0370

Área Metropolitana / Zona Sur

Vacunatorio Hospital Mi Pueblo. FLORENCIO VARELA

Dir.: Mainini 240

Atención: Miércoles de 9 a 12hs. 10 cupos por día.

Solicitar previamente turno a los siguientes teléfonos: 4287-3160 int. 115, 140, 141 y 142 (horario de solicitud 8 a 16 hs).

Unidad Sanitaria Máspero. LANÚS

Dir: Máspero 75

Atención: Miércoles de 9 a 12 hs.

Dispensario Gregorio Araoz Alfaro. TEMPERLEY, LOMAS DE ZAMORA

Dir: Avenida Hipolito Yrigoyen 10043

Atención: Atención: Sábados de 8:30 a 14 hs.

Tel.: (011) 4239-9689 – (011) 2067-7576

La Plata e Interior

Sanidad de Fronteras. LA PLATA

Dir: Calle 45 entre 1 y 115

Tel.: (0221) 4271756

Los turnos para esta delegación deben sacarse en línea.

Hospital San Martín. LA PLATA

Dir: Calle 116 entre 69 y 70

Atención: Martes y jueves de 8 a 12 hs por orden de llegada.

Tel.: (0221) 4211190

Hospital San Juan de Dios. LA PLATA

Dir: Calle 27 y 70

Atención: Lunes a viernes de 7 a 15 hs. CON TURNO.

A las 7 se entregan los turnos a quienes estén presentes: 10 turnos para la mañana y 10 turnos para la tarde. Los mayores de 60 años y los menores de 9 meses deberán pasar por el consultorio de Medicina del viajero los días martes, jueves y viernes por la mañana. Tel.: (0221) 4575454 int. 242

Dispensario Dr. Ramón Carrillo. AZUL

Dir: Bolivar 702 - Azul

Atención: Miércoles y Jueves 8.30 a 12.30hs

Tel.: (02281) 423410 – (02281) 428019

Unidad Sanitaria San Cayetano. BAHÍA BLANCA

Dir: Alberti 447

Atención: Lunes a viernes de 8 a 12.30hs. 30 turnos diarios.

Tel.: (0291) 4888366

Unidad Sanitaria Villa Mitre. BAHÍA BLANCA

Dir: Washington 232

Atención: Lunes a viernes de 8 a 12.30hs. 30 turnos diarios

Tel.: (0291) 4817261

Hospital Municipal Del Carmen. CHACABUCO

Dir.: Av. Garay 224

Atención: Jueves 7.30 a 12.30hs.

Tel.: (02352) 430827

Htal. Municipal Dr. Alberto Videla. GRAL. PINTO

Dir.: Videla y Purini

Atención: Martes y jueves 9 a 11 hs.

Tel.: (02356) 420149

Hospital Dr. Abraham Piñeyro. JUNÍN

Dir: Lavalle 1084

Atención: Lunes a viernes de 7 a 12 hs.

Tel.: (0236) 443-3108

CAPS N° 11 "El Picaflor". JUNÍN

Dir: Cnel. Borges & Carlos Pellegrini

Atención: Martes y viernes de 8 a 12 hs.

Tel.: (0236) 4432392

Hospital Dr. Rubén Miravalle. LINCOLN

Dir: Av. San Lorenzo 2000

Atención: Jueves de 8 a 12 hs.

Tel.: (02355) 421400 - (02355) 421600

Hospital Blas Dubarry. MERCEDES

Dir: Calle 12 entre 33 y 35

Atención: Martes y Jueves de 7 a 12 hs. y 1° sábado del mes de 8 a 12 hs.

Tel.: (02324) 425555 – (02324) 423618

Unidad Puertos y Fronteras. NECOCHEA

Dir: Av. 10 N° 2941

Atención: Martes de 9 a 12 hs.

Tel.: (0226) 2432999

Centro de Vacunación. OLAVARRÍA

Dir:Maipú 2832

Atención: Con turno previamente acordado.

Tel.: (02284) 421419

Hospital Dr. Juan Carlos Aramburu. PEHUAJÓ

Dir: Calle Dean Funes 56

Atención: Lunes y miércoles de 8 a 12 hs.

Tel.: (02396) 473547 – (02396) 473230 interno 41

Dr. José Caggiano. PERGAMINO

Dir: Calle San Martín e Italia

Atención: Lunes y jueves de 8 a 14 hs.

Tel.: (02477) 413014

Hospital San Andrés. SAN ANDRÉS DE GILES.

Dir.: Av. Campora 1399

Atención: Jueves de 7 a 13hs.

Tel.: (02325) 442125 (int. 228)

Centro de Medicina preventiva "Dr. Ferreyra". SAN NICOLÁS

Dir.: Rivadavia 47

Atención: Viernes de 8 a 16 hs.

Tel.: (0336) 4489134

Hospital Provincial de Saladillo. SALADILLO

Dir.: Dr. Francisco Emparanza 2753

Atención: Lunes y miércoles de 8 a 12 hs.

Tel.: (02344) 454114 int. 110

Hospital Municipal Sta. Teresita. SANTA TERESITA

Dir.: Calle 39 n° 526

Tel.: (02246) 420381

Hospital de niños Blanco Villegas. TANDIL

Dir.: Calle Leandro Alem 1300

Atención: Martes y jueves de 13 a 14 hs.

Tel.: (0249) 442-5514 Interno 348