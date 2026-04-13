En una escena que mezcló fútbol, rosca política y señales hacia adentro del peronismo, Sergio Massa volvió a mostrarse públicamente junto a un grupo de intendentes bonaerenses y dirigentes del Frente Renovador, en un encuentro que dejó más lecturas políticas que deportivas.

Ads

La excusa fue un partido de fútbol en San Vicente, donde un equipo de intendentes del PJ —con Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Gustavo Menéndez (Merlo) y Nicolás Mantegazza (San Vicente)— se impuso 4 a 1 frente a un combinado del massismo que tuvo entre sus filas a Juan Andreotti (San Fernando) y Sebastián Galmarini, entre otros.

Massa no jugó, pero estuvo al borde de la cancha, activo, dando indicaciones y compartiendo gestos con los participantes. Para muchos, ofició de “DT” en una postal que no pasó desapercibida dentro del peronismo.

Ads

El dato político estuvo en la foto. Hasta ahora, las apariciones del ex ministro de Economía se habían limitado a actividades de amplio consenso, como marchas o actos institucionales. Esta vez, en cambio, eligió mostrarse con intendentes con peso territorial en la provincia de Buenos Aires, un movimiento que reavivó versiones sobre una posible candidatura.

Tras el partido, la jornada continuó con un asado en la histórica Quinta 17 de Octubre, un lugar cargado de simbolismo para el peronismo. Allí, en un clima más distendido, los dirigentes conversaron sobre la situación política y el escenario electoral que empieza a tomar forma.

Ads

El encuentro también dejó otras señales. Los intendentes que participaron no forman parte directa ni del espacio de Axel Kicillof ni de Máximo Kirchner, aunque mantienen vínculos con distintos sectores del peronismo. En ese grupo, incluso, ya empiezan a perfilarse nombres con aspiraciones a la gobernación.

Con municipios de peso como Lomas de Zamora, Pilar, Merlo, San Fernando y San Vicente, el armado que se mostró en la cancha no es menor: concentra un volumen electoral clave para cualquier estrategia provincial o nacional.

En ese contexto, la reaparición de Massa suma un nuevo capítulo en la interna peronista. Sin definiciones públicas, pero con gestos cada vez más visibles, su figura vuelve a instalarse en el tablero político de cara a lo que viene.