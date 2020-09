El presidente Alberto Fernández encabezó la puesta en marcha del Hospital municipal "Presidente Néstor Carlos Kirchner" para pacientes de PAMI en Escobar. Acompañado del intendente Ariel Sujarchuk, el gobernador Axel Kicillof y la titular de Pami, Luana Volnovich, rechazó los escraches al domicilio del ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y se refirió la actualización de fallecidos Covid en la provincia.

"Quiero solidarizarme con el doctor Lorenzetti,que ayer en su provincia sufrió el acoso, el escrache, de un grupo de ciudadanos, opositores al gobierno, que fueron básicamente a presionar a un juez a la hora en que tiene que tomar una decisión", dijo.

Y agregó: "Y me solidarizo con él y con Sergio (Massa) que días atrás vivió lo mismo en su casa con Malena (Galmarini). Me solidarizo con Cristina que lo vive en su casa permanentemente. Yo llamo a la reflexión a quienes promueven esas cosas, porque eso no tiene nada que ver con la democracia. Eso no es un reclamo popular, no es un reclamo a las instituciones, es el más vil de los escraches, propio del fascismo y del nazismo, y no tiene nada que ver con la democracia".

"Tal vez hoy aquí en Escobar, podemos poner un punto de inflexión y llamarnos responsablemente a la cordura, a volver a trabajar mancomunadamente, a darnos cuenta que no todo es disputa política, agregó y remarcó que "el modo es reclamar democráticamente, recuperar la convivencia democrática. Sabemos que tenemos disensos, es parte de la democracia, pero el respeto al otro es central para la convivencia".

También estuvieron presentes el diputado Máximo Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Por otra parte, Fernández indicó que "lo que hizo la provincia de Buenos Aires es lo que debe hacer un gobierno honesto, que es decir la verdad cuando detecta que ha habido mala información que fue llegando tardíamente", en referencia al cruce y consolidación de las bases de datos que arrojó unos 3.500 muertos más al total.

"La verdad lo único que tiene que hacer es alertarnos, porque la pandemia finalmente nos dejó más muertos de los que creíamos tener. Y lo que tiene que hacer eso es obligarnos a ser más responsables", dijo.

En cuanto al hospital, una clínica privada que fue vaciada y posteriormente municipalizada, el mandatario agradeció al intendente Sujarchuk "por haber tenido esta idea, la idea de que puede existir un Estado que se preocupe por darle salud a la gente, que se preocupe porque nos se pierdan las fuentes de trabajo que aquí existían" y a la titular de Pami Volnovich a quien consideró de la "nueva generación política que emerge y que puesta a gestionar la cosa pública da muestras de lo mucho que se puede servir desde la función pública y lo mucho que se puede hacer desde el Estado en favor de la gente".