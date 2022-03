Por Ramiro Pablo Gómez

Mientras el acuerdo “albertista” con el FMI ya es ley, los senadores que responden a la vicepresidenta avanzaron en una jugada que intenta exponer las posiciones del oficialismo con respecto a los responsables de la deuda externa.

La iniciativa de los Senadores K

Según el proyecto hay 417.507 millones de dólares de argentinos en el exterior de los cuales se encuentran declarados 69.000. El aporte que exige el proyecto es de entre el 20% y 35% de los bienes no declarados. La deuda con el FMI es de 44.500 millones de dólares.

Desde el Bloque de Senadores y Senadoras del ⁦@FrenteDeTodos⁩ proponemos recuperar dinero de la evasión para pagar la deuda con el FMI pic.twitter.com/DC602IWM7I — Senadores de TODS (@Senadores_Todos) March 28, 2022

¿Puede prosperar?

Cristina Kirchner hizo pública su reunión con embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley. Según la vice le solicitó “la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los senadores del Frente de Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión”.

El embajador expresó sus sensaciones tras la reunión CFK pero no habló ni del proyecto, ni de la fuga y menos del FMI. Lo único que quedó claro es que le gustan los chocolates patagónicos:

“Compartimos el amor por la familia, el amor por nuestros países, ¡y por los chocolates patagónicos!”, expresó Stanley quien también se juntó con Patricia Bullrich, presidenta del PRO, escapando a la identificación ideológica con algún sector político.

Cuando el proyecto llegue al Congreso, Juntos por el Cambio votará en contra y pedirá que voten la Ley de Extinción de Dominio propuesta por ellos. Uno de los problemas de esa iniciativa que Macri quiso apurar por DNU cuando era presidente es que invierte la carga de la prueba, es decir, en lugar de que sea el fiscal quien debe demostrar el origen ilícito de los bienes, es su titular quien deberá probar su origen lícito.

Presenté un proyecto de extinción de dominio, su objetivo es recuperar lo robado en actos de corrupción. El kirchnerismo nunca lo apoyó. ¿Si el Fondo que se crea sirve para pagar la deuda lo apoyarían? pic.twitter.com/GPN2KhoxmK — Graciela Ocaña (@gracielaocana) March 29, 2022

Lo cierto es que es una forma sutíl de escaparle a una explicación que Juntos por el Cambio nunca aclaró: ¿Dónde fueron a parar los 44.500 millones que le prestó el FMI?.

Si tiene pocas chances de prosperar ¿para qué lo impulsan?

Básicamente para “sincerar” las posiciones políticas del oficialismo en torno a la deuda con el FMI. Mientras Alberto Fernández habla de “unidad”, esta propuesta, lo empuja a exponer si acuerda o no con este proyecto. En la misma situación estan los diputados del Frente de Todos que acompañaron el acuerdo con el FMI en el Congreso.

“Los que no voten el proyecto están protegiendo a los evasores”, lanzó el ex Ministro de Defensa Agustín Rossi. En tanto, Juliana Di Tullio, dijo que “el espíritu de este fondo es que paguen los evasores y no el pueblo la deuda al FMI”.

De eso se trata esta iniciativa, de exponer los proyectos políticos que pujan en la interna del Frente de Todos más que de recuperar lo fugado.