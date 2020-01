La relación entre el gobierno de Axel Kicillof y la oposición, liderada por un grupo de intendentes de Juntos por el Cambio, que tienen el respaldo de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, no pasa por un buen momento. El vinculo reciente se tensó apenas arrancó la nueva gestión en la provincia de Buenos Aires, luego de que se cayera la sesión para tratar la ley impositiva impulsada por el oficialismo.

En ese contexto, se reunirán este mediodía el mandatario bonaerense y cerca de 40 intendentes de la coalición opositora. El encuentro, que se llevará a cabo a las 12 en la residencia del Gobernador, pretende emular a la que Kicillof realizó con los jefes comunales del peronismo la semana pasada y en la que se habló del aumento en los impuestos inmobiliarios como uno de los objetivos principales de la gestión de Kicillof.

No obstante, pese a que "los ánimos están caldeados", como aseguró el Intendente de Tandil, Miguel Lunghi, un pequeño grupo de jefes comunales de Juntos por el Cambio le hicieron un guiño al flamante Gobernador en las horas previas al encuentro en la capital provincial. Uno de ellos fuel histórico alcalde radical de San Isidro, Gustavo Posse, quien cuestionó a su propio espacio y brindó su respaldo al mandatario.

"No se puede dejar sin la herramienta de la ley impositiva a un gobierno. Tiene que haber flexibilidad por parte del nuevo gobierno yde todos los legisladores", afirmó el intendente de San Isidro, quien apuntó contra su propio espacio al explicar: "No es bueno no dar quórum porque en algún momento el Gobernador lo va a tener y va a imponer su proyecto sin las modificaciones que proponemos desde Juntos por el Cambio".

Otro de los intendentes que se mostró predispuesto por llegar a un acuerdo fue el de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien afirmó que desde Juntos por el Cambio hay "expectativas positivas" sobre la reunión con Kicillof. En ese sentido, sostuvo que concurrirán "con la mejor predisposición para buscar una ley de consenso", aunque anticipó que no están de acuerdo "con el 75% de aumento en el impuesto Inmobiliario".

Por su parte, el alcalde de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, anticipó que acompañarán al mandatario provincial "en todo lo que contribuya a la gobernabilidad". "Acompañaremos porque necesitamos las obras de Provincia en la ciudad", consignó el jefe comunal, aunque dejó en claro la "preocupación" por los bonaerenses y que "más allá de que pueda haber algunas discusiones", pensarán "lo mejor para la gente".

Por último, el intendente de Arrecifes, Javier Oaeta, se verá por primera vez con el flamante gobernador este jueves y en línea con algunos de sus pares de Juntos por el Cambio, también se mostró optimista en llegar a un acuerdo con el oficialismo. La posición del jefe comunal debería ser favorable a Kicillof, ya que en Arrecifes dispuso un importante aumento de tasas en diciembre último, con apoyo de parte de la oposición.