El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa presentaron en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, el nuevo esquema de subsidios en los servicios públicos de energía eléctrica y gas natural para los clubes de barrio.

Durante el acto que tuvo lugar en el Polideportivo de Villa de Mayo, el mandatario dijo: "estamos haciendo un acto de justicia al darle a los chicos y lo mayores lo que necesitan. Son momentos gratos que el ejercicio de la presidencia me ofrece, poder estar cerca de ustedes. Como dije siempre: los primeros son los últimos. Siempre voy a estar cerca de los últimos, los que más necesitan del Estado".

"Estamos preservando los clubes de barrio para que puedan tener lugares los chicos para empezar un deporte", expresó.

El nuevo subsidio beneficiará a más de 8.000 entidades deportivas de todas las provincias, lo que alcanza a un millón y medio de personas que realizan actividades deportivas, culturales o sociales.

La medida se enmarca en el apoyo integral del Gobierno nacional a los clubes de barrio, con una inversión de más $2700 millones.

En tanto que el titular del Palacio de Hacienda llamó a los ciudadanos a "no malgastar". "Estas instituciones deportivas no van a ser parte de esa segmentación, y que de alguna manera no van a tener un tope en el gasto, aunque eso no significa que tengan que malgastar. Les pedimos que cuiden la luz y el gas, pero no podemos ponerle un toque a la hora en la que los pibes salen del colegio y juegan a la pelota o a la temperatura de la pileta de los chicos que hacen natación en invierno y que muchos clubes tienen", dijo.

Continuando con la presentación del esquema de subsidios, Massa explicó que la inscripción será online a través de la plataforma que se utiliza para los trámites gubernamentales.

El presidente estuvo acompañado además por el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y la secretaria de Energía, Flavia Royon, además del titular de la cartera de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires, Leonardo Nardini, y la intendenta local, Noelia Correa.