El Intendente de Pergamino Javier Martínez fue uno de los que respondió a los dichos del presidente Alberto Fernández quien aseguró que durante el gobierno de María Eugenia Vidal "con todo para hacer, nada hicieron" en obras hídricas al anunciar un convenio sobre el manejo de la cuenca del Río Luján.

Martínez aseguró que el presidente "está muy equivocado" y que si alguien justamente se ocupó y realizó obras fue Vidal.

Con todo respeto debo decirle Sr. presidente @alferdez que está muy equivocado. Pergamino, por ejemplo, tuvo grandes avances que fueron trascendentales y marcaron un antes y un después en tema inundaciones. Esa gobernadora "con botas de goma" trajo las obras que necesitábamos pic.twitter.com/rA2ly8iuwS — Javier Martínez (@JMartinezPerga) November 11, 2020

Por su parte el jefe del Bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, señaló que Fernández "falta a la verdad porque la realidad está a la vista". También la presidenta del partido Patricia Bullrich dijo que "las inundaciones son responsabilidad del modelo feudal y extractivo del que es parte hace décadas, con Insfrán en Formosa y los Barones del Conurbano".

El presidente falta a la verdad porque la realidad está a la vista. Durante la gestión de @mariuvidal, en la Cuenca del Río Luján comenzamos y terminamos más de 20 obras. #AlbertoCaradura pic.twitter.com/Tj9UpldvkS — Cristian Ritondo (@cristianritondo) November 11, 2020

Presidente: las inundaciones son responsabilidad del modelo feudal y extractivo del que es parte hace décadas, con Insfrán en Formosa y los Barones del Conurbano. Recuerde La Plata en 2013 y cómo Vidal revirtió la situación. No enoja a @juntoscambioar sino a todos los argentinos. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 11, 2020

En tanto que la diputada provincial por La Plata Carolina Piparo manifestó que "en 4 años Vidal hizo obras que el peronismo no hizo en 28. Los bonaerenses y los platenses en especial sabemos cuánto nos sigue doliendo la desidia de sus gobiernos, debería darle vergüenza tanta hipocresía Argentina merece mucho más!". "Usted no podría sostener la mirada ni un segundo a una familia de La Plata que sufrió la inundación en 2013. No hace falta que le recuerde quién gobernaba y a qué espacio respondía. Sus declaraciones son un insulto", finalizó.