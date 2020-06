Los intendentes de Coronel Rosales, Chiviilcoy y Salto expresaron su preocupación por comportamientos “irresponsables” de algunos vecinos que ponen en riesgo sanitario a las comunas. Los reclamos tienen que ver con el no cumplimiento de la distancia social, uso de tapabocas, reuniones prohibidas o subestimación de la pandemia. Solamente se necesita un contagio para volver hacia atrás.

Mariano Uset: “No creo que hayamos pasado la prueba”

El jefe comunal de Coronel Rosales advirtió que algunos vecinos no cumplieron con las pautas sanitarias. “No creo que hayamos pasado la prueba. Poco distanciamiento, gente sin tapaboca, compartiendo mate y alimentos”, enfatizó el dirigente de Juntos por el Cambio.

“Salimos de la fase de aislamiento y pasamos a una fase de distanciamiento. Ahora, vamos a poder circular por todo el distrito", afirmó Uset al habilitar la circulación por por parques, plazas y arroyos que después tuvo que criticar.

La pieza gráfica difundida por las redes apunta directamente a la responsabilidad social. “Si querés estar en fase 5, ayúdame”, completó Uset cuyo distrito habilitó la reunión de hasta 10 personas, las salidas recreativas y deportivas con números de documento, ampliación del horario en comercios no esenciales, entre otras actividades.

No registro casos de COVID-19 pero los errores se pagan cuando se manifiestan los casos, 10 días después.

Guillermo Britos: “Pareciera que hay gente que quiere retroceder”

El mandatario de Chivilcoy no culpó a todos los vecinos sino a grupos que no respetaron las nuevas normas de convivencia en pandemia. Puntualmente, criticó una reunión de jóvenes que se extendió hasta las 08.00 AM y el festejo de cumpleaños de otros ciudadanos.

“Viniendo de Buenos y reuniéndote con un grupo de jóvenes, no solamente pone en riesgo a todos esos jóvenes, a todos los familiares de esos jóvenes, sino a los propios familiares, y con la posibilidad de generar un desastre como el que se vive en Olavarría, en Necochea y en otros municipios”, expresó Britos.

El intendente de Consenso Federal amenzó con denuncias penales hacia los infractores. “La verdad es que cuando me informaron de estas situaciones, pensé que no era cierto, y cuando fue el 107 le negaron los hechos. Pero ya habíamos hecho captura de las expresiones de jactancia y fotos en las redes, que después las eliminaron”, afirmó.

Tiene 4 casos confirmados de COVID-19 ya recuperados y está en Fase 5. Ya se reunió con el sector gastronómico por los nuevos protocolos de acuerdo a la fase quinta, habilitó hotelería para esenciales, ciclismo, deportes individuales, entre otros.

Ricardo Alessandro: “La gente subestimó la pandemia, no hizo caso a cuidarse”

El intendente de Salto venía con expectativas de fase 5 pero un brote en la planta Bagley cambió el panorama: Ahora tiene 18 positivos 493 aislados y 17 en estudio. Este martes decidió suspender temporalmente las salidas recreativas en niños y niñas.

“La gente subestimó la pandemia, no hizo caso a cuidarse. Estábamos a un paso de tener los deportes habilitados, de tener abiertas las confiterías y bares hasta las 10 Hs. Íbamos a meter el gol y no pudimos”, graficó el mandatario del Frente de Todos.