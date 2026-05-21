Diputados y senadores bonaerenses de La Libertad Avanza concurrieron este jueves a la sede central del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) en La Plata y presentaron en mesa de entradas un escrito consultando sobre la actualidad económica y exigiendo información sobre la deuda, cobertura y situación de los afiliados.

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El pedido de acceso a la información pública solicita datos detallados sobre la deuda con prestadores, interrupciones de servicios, reclamos judiciales en curso, atención en discapacidad y salud mental, copagos, convenios con prestadores y la ejecución presupuestaria, entre otros puntos clave.

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Además, los legisladores adjuntaron un compilado de proyectos de ley, pedidos de informes y resoluciones presentados en ambas cámaras durante los últimos períodos legislativos respecto a la crisis de IOMA.

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La iniciativa se da en medio de la parálisis legislativa que atraviesa la Legislatura bonaerense, producto de las internas dentro del oficialismo, según apuntan desde LLA. “Ello impide el tratamiento de temas urgentes como la grave situación que afecta a más de dos millones de afiliados”, reclaman.

“Estamos hablando de una obra social que administra recursos públicos de más de dos millones de bonaerenses y que hoy atraviesa una crisis prestacional por la ineficiencia del gobierno provincial. Lo que pedimos es transparencia, información y respuestas concretas para miles de afiliados que todos los días encuentran más dificultades para acceder a atención médica”, sostuvo el titular del bloque de senadores de LLA, Carlos Curestis.

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Por su parte, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Juan Osaba, señaló: “Los bonaerenses no pueden seguir siendo postergados por la mala administración de IOMA. Hoy presentamos un documento para que el gobernador Axel Kicillof reciba y responda de manera urgente ante las preocupantes demoras de pago a los prestadores médicos, la grave deficiencia en el servicio de salud y la absoluta falta de transparencia sobre el destino de los fondos públicos”.

Por el bloque de Senadores concurrieron Carlos Curestis, Analía Balaudo, Diego Valenzuela, Matías de Urraza y Luciano Olivera. En tanto, por el bloque de Diputados estuvieron presentes: Juanes Osaba, Analía Corvino, Ramón Vera, Pablo Morillo, Maximiliano Bondarenko, Geraldine Calvella, Luis Ontiveros, Mariela Vitale, Fernanda Coithino, Carla Pannelli, Florencia Retamoso y Oriana Colugnatti.