La provincia de Buenos Aires definió su nueva representación en la Cámara de Diputados de la Nación tras el contundente triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), que se quedó con 17 de las 35 bancas que renueva el distrito más poblado del país. La coalición peronista Fuerza Patria obtuvo 16 escaños, mientras que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U) retuvo sus 2 lugares. Más de una decena de alianzas menores quedaron fuera del Congreso.

Con el 98% de las mesas escrutadas, los resultados confirmaron un salto histórico para el oficialismo libertario, que pasó de dos a diecisiete diputados y se consolidó como la principal fuerza bonaerense en la Cámara baja. Con el 41,45% de los votos, el bloque que responde a Javier Milei marcó el mayor crecimiento político de un espacio desde el retorno democrático.

En segundo lugar, Fuerza Patria alcanzó el 40,91%, logró mantener la mayoría de sus bancas y sumó una más respecto de las que ponía en juego. Aunque perdió la elección nacional, el espacio peronista consiguió sostener su estructura y evitar un retroceso mayor frente al avance libertario, especialmente en el conurbano bonaerense.

Por su parte, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U) mantuvo su representación con Nicolás del Caño y Romina del Plá, tras superar nuevamente el piso del 3% de los votos válidos. En cambio, doce fuerzas menores quedaron fuera del Congreso.

Entre los espacios que pierden representación aparecen Encuentro Federal, que deja las bancas de Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Emilio Monzó; la Coalición Cívica, que pierde las de Juan Manuel López, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego; Democracia para Siempre, sin las de Facundo Manes y Danya Tavela; y la UCR, que deja la de Fabio Quetglas.

La nueva bancada bonaerense de La Libertad Avanza estará integrada por Diego Santilli, Karen Reichardt, Sebastián Pareja, Gladys Humenuk, Alejandro Carrancio, Johanna Longo, Alejandro Finocchiaro, Miriam Niveyro, Sergio Figliuolo, Giselle Castelnuovo, Álvaro García, Florencia De Sensi, Joaquín Ojeda, María González Estevarena, Hernán Urien, Andrea Vera y Javier Sánchez Wrba.

En tanto, Fuerza Patria tendrá 16 representantes: Jorge Taiana, Jimena López, Juan Grabois, Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Teresa García, Horacio Pietragalla, Agustina Propato, Hugo Moyano, Fernanda Díaz, Sebastián Galmarini, Ramona Miño, Hugo Yasky, Marina Salzmann, Nicolás Trotta y María Elena Velázquez, quienes asumirán el 10 de diciembre.