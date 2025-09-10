Después de la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno nacional amplió este martes la mesa política bonaerense en la Casa Rosada. Al encuentro asistieron Karina Milei, Santiago Caputo, Patricia Bullrich, José Luis Espert y dirigentes de Pro, entre ellos los intendentes Guillermo Montenegro (Mar del Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Ramón Lanús (San Isidro).

La incorporación de los jefes comunales refuerza la estrategia en territorio bonaerense, tras el resultado del domingo que dejó a La Libertad Avanza más de 13 puntos por debajo de Fuerza Patria. A la mesa también se espera que se sume en breve la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, que celebró el triunfo en su municipio con estética amarilla de Pro, en contraste con la violeta de LLA.

En la reunión, que se definió como “ampliada”, hubo “profunda autocrítica” por la derrota. En un comunicado, el espacio reconoció que no lograron “explicar el sentido del esfuerzo” que están realizando los bonaerenses y admitieron haber “subestimado el aparato del PJ”, que movilizó masivamente a su electorado.

Además de los intendentes, se mantienen en la mesa los referentes libertarios Sebastián Pareja, operador de Milei en Provincia, y el comisario Maximiliano Bondarenko, quien en la previa había cuestionado el impacto del ajuste en los jubilados. Pese a las críticas internas, ambos conservaron su lugar en la toma de decisiones.

El Gobierno resolvió que este equipo se reunirá todos los martes hasta las elecciones de octubre. Según deslizaron fuentes oficiales, la campaña adoptará un formato menos territorial y más digital, con el objetivo de revertir el resultado adverso.

En esta mesa también participan los dirigentes de Pro Cristian Ritondo y Diego Santilli, quienes ya venían acompañando a Karina Milei y Caputo en la estrategia provincial.