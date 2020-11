La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires sancionó la ley que expropia inmuebles en varios distritos del conurbano para ser destinados a la construcción de dos cárceles y 10 alcaidías.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo había sido aprobada a fines de octubre en Diputados. Hoy fue sancionada en el Senado pero plantearon algunas diferencias desde la oposición.

La Ley expropia inmuebles en los distritos de Quilmes, Moreno, Merlo, La Matanza y Tigre. Se prevé la construcción de dos cárceles para mil internos cada una y la de diez alcaidías para 300 internos cada una.

Además, la puesta en funcionamiento de los nuevos establecimientos en el marco del Plan de Infraestructura Penitenciaria deberá hacerse "previa consulta y acuerdo con los Municipios en que se desarrollen".

Durante la sesión, el titular de la bancada de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, planteó reparos a la ubicación de algunas alcaidías principalmente en Quilmes y Tigre. "Coincidimos en la necesidad de generar nuevas plazas carcelarias porque durante muchos años hubo hacinamiento y falta de espacio en las cárceles, pero van a tener que revisar algunos lugares", planteó Costa.

En tanto, el presidente de la bancada del Frente de Todos, Gervasio Bozzano señaló que "si hay algún lugar en el que no se puede construir la alcaidía se va a reveer porque ese fue el compromiso del ministro".

La senadora Lorena Petrovich, de JXC, se abstuvo de votar la instalación en Quilmes. "Es una ley que no escucha a los vecinos y cuando no los escucha, entiendo que no se considera una buena iniciativa", dijo.