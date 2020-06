Por Ramiro Pablo Gómez

Vulgarmente se dice que “hay que separar la paja del trigo” para reconocer las diferentes situaciones que parecen similares. La marcha “anticuarentena” junto reclamos diversos que ni siquiera coincidían en ponerle fin al aislamiento. Dentro de ese mundo de quejas hay que hacer diferencias entras las atendibles y las incorrectas.

No es cierto que el reclamo general exigía el fin de la cuarentena. Las posiciones negacionistas de la pandemia enfatizaban ese camino mientras que los comerciantes o trabajadores pedían flexibilizar determinadas actividades.

Todo reclamo económico es atendible

A las 17.30 del sábado, representantes del sector de salud reclamaron por mejores condiciones salariales, elementos de protección contra el COVID-19, y cese de la persecución judicial a los trabajadores de la salud. "Ni héroes ni asesinos", fue una de las proclamas de quienes reciben el aplauso de las 21 pero que en lo concreto son estigmatizados por sectores minoritarios de la sociedad.

Una variedad de comerciantes pidieron volver a la actividad y reclamaron por esa “libertad”. En este caso, el gobierno debe escuchar cada particularidad y evaluar que eso sea posible sin que el remedio sea peor que la enfermedad ya que si los contagios aumentan, la economía se cae. Se puede ver en Estados Unidos como la flexibilización suma 25 millones de desocupados y supera los 100 mil muertos por coronavirus.

En la protestas de CABA un grupo de representantes de gimnasio plantearon su dificultad y reclamaron que los protocolos propuestos sean aprobados. Estos son rubros especiales donde la vuelta a la actividad presenta un riesgo sanitario de proporciones. ¿Se puede mantener un gimnasio como un quirófano? Si no es posible la vuelta, el Estado debe dar respuestas.

El sector turístico no se manifestó en las movilizaciones pero es un sector en emergencia. No puede volver a la actividad y el Estado debe acompañarlo de forma urgente. No es culpa de la administración de Alberto Fernández pero deben acelerar las ayudas al sector.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, y el de Vicente López, Jorge Macri, levantaron la voz al considerar que los comercios barriales se encuentran en desventaja contra los hipermercados que venden hasta indumentaria. ¿Es posible habilitar esos comercios? ¿Los supermercados pueden venden indumentaria?

Los locales o comercios que no pueden abrir ¿hasta cuándo van a pagar el alquiler y servicios?

El “salvese quien pueda” es la peor opción

Un grupo de manifestantes en CABA, aseguraba que “el virus no existe”, que "todos los políticos son masones y sionistas", y en definitiva, este aislamiento no es más que un nuevo orden mundial. Lo cierto es que el mundo registra 6 millones de infectados y 600 mil muertes por COVID-19. Parece que el virus no solo existe sino que los gobiernos mundiales están a la deriva sin siquiera poder anticipar cómo será la post pandemia.

Otro reclamo está vinculado a la recuperación de cierta libertad individual. El razonamiento es que el riesgo de enfermarse es una decisión personal entonces el Estado no podría impedir la libre circulación y actividad. Sucede que quien se enferma puede contagiar a otros y eso afecta el derecho colectivo a la salud.

En ese sentido corre la idea de la "inmunidad de rebaño” donde se cree que si la población se infecta genera anticuerpos y, de esa manera, se protege contra el coronavirus.

La verdad es que no hay ninguna confirmación que la inmunidad sea efectiva ya que al virus se lo conoce hace 4 meses. Los países que optaron por opciones de cuarentenas “light” solo multiplicaron sus muertes y hundieron sus economías. No hay salida individual a un problema colectivo.

Por último, las protestas son válidas en democracia pero deberían considerar el contexto de pandemia para evitar generar un foco de contagio. Si un “baby shower” clandestino de 30 personas en Necochea generó 18 casos positivos, una manifestación puede provocar un desastre.