El gobernador Axel Kicillof encabezó la firma de convenios para obras de asfalto, en el marco del Plan 6 por 6, con distritos de la tercera sección electoral en el municipio de Lanús.

El mandatario bonaerense apuntó a la falta de recursos para solucionar las falencias de infraestructura en el conurbano bonaerense y recordó que la provincia "cedió puntos" en favor de otras provincias del interior "para que la gente se pudiera quedar en el interior del país". La provincia, dijo, aporta 40 puntos y recibe 20.

"Por más buena voluntad, por más trabajo que hagan los intendentes y acompañemos del gobierno provincial, los recursos no alcanzan", aseguró. "La cuestión de la coparticipación es muy compleja históricamente, y se trata de una torta en la que uno dice "necesitamos más", hay otro que diga "yo no puedo estar con menos"", describió.

Kicillof remarcó que "el conurbano no está mal gobernado, faltan recursos para los 13 millones de bonaerenses que viven en el conurbano" y "a veces un vecino no puede salir de su casa, el que va a la escuela, al trabajo, a veces no entra una ambulancia o un patrullero, porque los caminos son intransitables. Son condiciones de vida que no merece ningún argentino", subrayó.

"No podemos admitir que sigan sucediendo estos problemas, hay 100 mil cuadras que no tienen asfalto en el conurbano", precisó.

Dentro del Plan 6 por 6 se incluye el programa de Pavimentación e Iluminación del Conurbano Bonaerense con el objetivo de transformar las calles de tierra en las ciudades del área metropolitana. Con una inversión de 72 mil millones de pesos, proyecta este año el asfalto de 10 mil cuadras en beneficio de 2,4 millones de vecinos y vecinas, quienes contarán con una mayor seguridad vial y mejor movilidad peatonal.

Estos convenios se suman a los firmados en abril pasado con los municipios de la Primera Sección Electoral. A partir de las actas acuerdo, cada partido realizará un relevamiento de su trama vial para indicar cuáles son las calles que aún no están asfaltadas e informar acerca del estado actual de las mismas, señalando además si cuentan ya con un proyecto de escurrimiento hidráulico.

Por su parte, el intendente de Lanús Néstor Grindetti resaltó la “decisión política de avanzar con las obras de asfalto que se necesitan en los distritos de la Tercera Sección Electoral”. “Es fundamental para los vecinos y vecinas de Lanús poder contar con calles en buenas condiciones que mejoren la accesibilidad y su vida diaria”, dijo.

Firmaron las actas las intendentas de Lomas de Zamora, Marina Lesci; de Cañuelas, Marisa Fassi; y de Presidente Perón, Blanca Cantero; y los intendentes de Almirante Brown, Juan José Fabiani; de Avellaneda, Alejo Chornobroff; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Ensenada, Mario Secco; de Ezeiza, Gastón Granados; de Florencio Varela, Andrés Watson; de Lobos, Jorge Etcheverry; de Punta Indio, Leonardo Angueira; y de San Vicente, Nicolás Mantegazza; y el secretario General y de Obras Públicas de Berazategui, Carlos Balor.