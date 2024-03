El Servicio Meteorológico Nacional elevó para este miércoles a la tarde el nivel de alerta a rojo, en medio de abundantes precipitaciones.

Según informa Defensa Civil, este fenómeno podrán incluir tormentas severas con fuerte actividad eléctrica, ráfagas que superen los 100 km/h, caída de granizo y especialmente abundante caída de agua en cortos períodos.

Incluye al área metropolitana, Ciudad de Buenos Aires, norte de la provincia y parte de la costa atlántica.

Durante la vigencia de la alerta pidieron evitar circular si no es imprescindible; de ser necesario salir, evitar caminos secundarios y zonas de ríos y torrentes; no sacar la basura; colaborar o dar aviso si algún residuo mal arrojado en la vía pública obstruye el escurrimiento de agua; cargar celulares; no tocar postes de luz ni refugiarse debajo de árboles

También solicitaron estar en contacto ante cualquier emergencia con Defensa Civil o emergencia local.