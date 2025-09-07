El próximo 7 de septiembre se celebrarán las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. No se votan intendentes ni gobernador: el turno es de diputados y senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en cada municipio.

En la Tercera Sección Electoral, integrada por 19 municipios del sur del conurbano y la región capital, se renovarán 18 bancas en la Cámara de Diputados provincial. Hasta los últimos comicios, era la sección con mayor caudal de electores, aunque en 2025 fue superada por la Primera Sección, según destacó LaNoticia1.com.

Los municipios que la integran son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, La Matanza, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, Berisso, Ensenada, La Plata, Brandsen, Cañuelas, Magdalena, Punta Indio y San Vicente. Entre ellos, La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora y La Plataconcentran el mayor peso electoral.

En cuanto a los protagonistas, Fuerza Patria presenta una boleta encabezada por la actual senadora provincial y exintendenta de La Matanza Verónica Magario. La acompañan Facundo Tignanelli, referente de La Cámpora; la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza; y el exintendente de Almirante Brown Mariano Cascallares.

En La Libertad Avanza, la lista está liderada por Maximiliano Bondarenko, secundado por la exdiputada María Sotolano, Florencia Retamoso y el legislador Nahuel Sotelo Larcher.

El Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad lleva al dirigente del PTS Nicolás del Caño como cabeza de lista, junto a Mónica Schlotthauer, Christian Castillo y Guillermo Pacagnini.

Por el espacio Somos Buenos Aires, encabeza la lista Pablo Domenichini, acompañado por Nazarena Mesías, Fernando Pérez y Rocío Giaccone.

Otras fuerzas que compiten son Construyendo Porvenir (María del Carmen Rodríguez), Partido Libertario (Lucas Gabriel Gazzotti), Valores Republicanos (Diego Luis Quinteros), Alianza Es con Vos Es con Nosotros (Jorge Alberto Tuzzio), Alianza Nuevos Aires (Mauricio D’Alessandro), Alianza Potencia (Santiago Mac Goey), Unión Liberal(Alejandro Mansilla), Unión y Libertad (Juan Pedro del Oso), Movimiento Avanzada Socialista (Juan Cruz Ramat), Frente Patriota Federal (Carlos Diego Thomas), Política Obrera (Marcelo Ramal) y Tiempo de Todos (Sebastián Franco).

En total, son dieciséis listas oficializadas que competirán en la Tercera Sección por las 18 bancas de diputados provinciales en juego.

Clima electoral

Las elecciones de 2025 llegan en un escenario de comicios desdoblados y concurrentes en la Provincia, con fecha separada de las nacionales. El debate sobre esta modalidad fue reflejado en LaNoticia1.com y en este artículo, que explican cómo impacta en la participación y en las estrategias de campaña.