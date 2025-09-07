El próximo 7 de septiembre se celebrarán las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires. No se votan intendentes ni gobernador: el turno es de diputados y senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en cada municipio.
En la Tercera Sección Electoral, integrada por 19 municipios del sur del conurbano y la región capital, se renovarán 18 bancas en la Cámara de Diputados provincial. Hasta los últimos comicios, era la sección con mayor caudal de electores, aunque en 2025 fue superada por la Primera Sección, según destacó LaNoticia1.com.
Los municipios que la integran son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lanús, La Matanza, Lomas de Zamora, Presidente Perón, Quilmes, Berisso, Ensenada, La Plata, Brandsen, Cañuelas, Magdalena, Punta Indio y San Vicente. Entre ellos, La Matanza, Quilmes, Lomas de Zamora y La Plataconcentran el mayor peso electoral.
En cuanto a los protagonistas, Fuerza Patria presenta una boleta encabezada por la actual senadora provincial y exintendenta de La Matanza Verónica Magario. La acompañan Facundo Tignanelli, referente de La Cámpora; la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza; y el exintendente de Almirante Brown Mariano Cascallares.
En La Libertad Avanza, la lista está liderada por Maximiliano Bondarenko, secundado por la exdiputada María Sotolano, Florencia Retamoso y el legislador Nahuel Sotelo Larcher.
El Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad lleva al dirigente del PTS Nicolás del Caño como cabeza de lista, junto a Mónica Schlotthauer, Christian Castillo y Guillermo Pacagnini.
Por el espacio Somos Buenos Aires, encabeza la lista Pablo Domenichini, acompañado por Nazarena Mesías, Fernando Pérez y Rocío Giaccone.
Otras fuerzas que compiten son Construyendo Porvenir (María del Carmen Rodríguez), Partido Libertario (Lucas Gabriel Gazzotti), Valores Republicanos (Diego Luis Quinteros), Alianza Es con Vos Es con Nosotros (Jorge Alberto Tuzzio), Alianza Nuevos Aires (Mauricio D’Alessandro), Alianza Potencia (Santiago Mac Goey), Unión Liberal(Alejandro Mansilla), Unión y Libertad (Juan Pedro del Oso), Movimiento Avanzada Socialista (Juan Cruz Ramat), Frente Patriota Federal (Carlos Diego Thomas), Política Obrera (Marcelo Ramal) y Tiempo de Todos (Sebastián Franco).
En total, son dieciséis listas oficializadas que competirán en la Tercera Sección por las 18 bancas de diputados provinciales en juego.
Clima electoral
Las elecciones de 2025 llegan en un escenario de comicios desdoblados y concurrentes en la Provincia, con fecha separada de las nacionales. El debate sobre esta modalidad fue reflejado en LaNoticia1.com y en este artículo, que explican cómo impacta en la participación y en las estrategias de campaña.
Listas oficializadas – 3ª Sección (Diputados/as provinciales)
Fuente: Junta Electoral PBA (PDF provisto por la redacción). Desplegá cada fuerza para ver titulares y suplentes. Formato: Apellido, Nombre(s).
Construyendo Porvenir — Cabeza de lista: Rodriguez, Maria del Carmen▾
Titulares
- 1. Rodriguez, Maria del Carmen
- 2. Sunsundeguy, Ruben Alberto
- 3. Haddad, Katia Yasmin
- 4. Astorga, Ivo Alejo
- 5. Gomez, Mariana Danisa
- 6. Poli, Leonardo Damian
- 7. Sunsundeguy, Yamila Soledad
- 8. Guede, Cesar Gabriel
- 9. Ramírez, María Cecilia
- 10. Guede, Pablo Emilio
- 11. Palacios, Maria del Carmen
- 12. Cufre, Gerardo Esteban
- 13. Chacela, Monica Mabel
- 14. Ibalo, Jorge Ariel
- 15. Sunsundeguy, Veronica del Carmen
- 16. Ramirez, Brian Emanuel
- 17. Toledo, Jimena Lorena
- 18. Sunsundegui, Sergio Gustavo
Suplentes
- 1. Muiño, Mariela Beatriz
- 2. Biglia, Alex Alejandro
- 3. Morales, Cintia Yanina
- 4. Lopez, Juan Carlos
- 5. Gouni, Vanesa Natividad
Partido Libertario — Cabeza de lista: Gazzotti, Lucas Gabriel▾
Titulares
- 1. Gazzotti, Lucas Gabriel
- 2. Prado, Ana Laura
- 3. Acosta, Fernando Tomas Gabriel
- 4. Maidana, Blanca Elizabet
- 5. Contreras, Hector Bernardo
- 6. Melgar, Laura Gabriela
- 7. Escobar, Fabian Martin
- 8. Rodriguez, Paola Yesica
- 9. Romero, Walter Gabriel
- 10. Graneros, Joana Elizabeth
- 11. Veron, Gonzalo Jesus
- 12. Barbari, Liliana Yolanda
- 13. Pared, Sandro Daniel
- 14. Choque Vique, Lourdes Eva
- 15. Blanco Rolandis, Maximiliano Agustín
- 16. Godoy, Claudia Beatriz
- 17. Blanco, Jonathan Andres
- 18. Melgar, Beatriz Soledad
Suplentes
- 1. Merida, Nestor Rodolfo
Valores Republicanos — Cabeza de lista: Quinteros, Diego Luis▾
Titulares
- 1. Quinteros, Diego Luis
- 2. Bravo, Marisa Alejandra
- 3. Bilvinas, Ricardo Norberto
- 4. Aguirre, Monica Beatriz
- 5. Diaz, Kevin Ezequiel
- 6. Macchi, Lisa
- 7. Sanchez Rondi, Francisco Ariel
- 8. Moreno, Alicia Noemi
- 9. Quinteros, Lautaro Ivan
- 10. Flores, Brenda Natalia
- 11. Gonzalez, Sebastian Eloy
- 12. Andrada, Vanina Denise
- 13. Olleros, Bruno Martin
- 14. Coronel, Rosa del Valle
- 15. de la Rosa, Ariel Anibal
- 16. Tabare, Susana Beatriz
- 17. Poppiti, Jorge Marcelo
- 18. Aguirre, Edith Isabel
Suplentes
- 1. Pereyra, Manuel Ariel
- 2. Coronel, Priscila Macarena
- 3. Fernandez, Daniel Oscar
- 4. Duarte, Lucia
- 5. Ronconi, Enzo Mario
Alianza Es con Vos Es con Nosotros — Cabeza de lista: Tuzzio, Jorge Alberto▾
Titulares
- 1. Tuzzio, Jorge Alberto
- 2. Robira, Yanina Jaquelina
- 3. Melgar, Hugo Cayetano
- 4. Quiroga, Laura Mariana
- 5. Ferster, Felix Jose
- 6. Yñiguez, Karina Lorena
- 7. Funes, Francis Facundo
- 8. Pantalone, Andrea Belen
- 9. Petrakis, Juan Jose
- 10. Arvid, Sara H.
- 11. Destasio, Franco Emanuel
- 12. Meaca, Mariana Veronica
- 13. Destasio, Jonatan David
- 14. Vicente, Marcela Natalia
- 15. Cuenca, Federico
- 16. Fernandez, Mariela Soledad
- 17. Sapis, Gustavo Raul
- 18. Novoa, Maria Adriana
Suplentes
- 1. Navarro, Omar Alberto
- 2. Lanfranchi, Monica Susana
- 3. Saltalamacchia, Jorge Martin
- 4. Cosella, Naara Aylen
- 5. Vasquez, Acuña Enrique Manuel
- 6. Tuzzio, Georgina
- 7. Ordoqui, Jose Maria
Alianza Nuevos Aires — Cabeza de lista: D' Alessandro, Mauricio Longin▾
Titulares
- 1. D' Alessandro, Mauricio Longin
- 2. Kulling, Micaela Alejandra
- 3. Trotta, Alejandro Nestor
- 4. Leiva, Laura Vanesa
- 5. Rios, Nelson Angel
- 6. Gonzalez, Mariana Olga
- 7. Marchesi, Guillermo Pablo
- 8. Arias, Sofia Belen
- 9. Brosio, Carlos Fabian
- 10. Gonzalez, Mariana Elba
- 11. Diaz, Angel Osvaldo
- 12. Mora, Liliana Sonia
- 13. Perez, Marcelo Alberto
- 14. Vega, Ruth Vanesa
- 15. Zarate, Pablo Edgardo
- 16. Faure, Patricia Lorena
- 17. Cañete, Leonardo Martin
- 18. Leiva Trinidad, Susana
Suplentes
- Según publicación oficial de la Junta Electoral PBA.
Alianza Potencia — Cabeza de lista: mac Goey, Santiago Jose▾
Titulares
- 1. mac Goey, Santiago Jose
- 2. Lasso, Gabriela Alejandra
- 3. Echeverria, Miguel Angel
- 4. Canestro Ferreyra, Agustina Belen
- 5. D. Angelo, Obdulio Danilo
- 6. Gardonio, Tatiana Paola
- 7. Grillo, Maximiliano Ezequiel
- 8. Ferreyra, Mercedes Maria de los Angeles
- 9. Venchiarutti, Claudio Jesús
- 10. Castellano, Nancy Noelia
- 11. Altieri, Victor Antonio
- 12. Carrillo, Melany Natalia Ailen
- 13. Perez, Jorge Alfredo
- 14. Vallejos, Graciela Beatriz
- 15. Alderete, Juan Pablo
- 16. Ruiz, Tamara Gisele
- 17. Galibert, Nestor Fernando
- 18. Davico Lopez, Aixa Lucrecia
Suplentes
- 1. Gonzalez Navarro, Facundo Daniel
- 2. Muggeri, Catalina
- 3. Saracho, Guillermo Agustin
- 4. Weber, Alicia
- 5. Mancuso, Adrian Osvaldo
- 6. Barros, Natalia Cristina
- 7. Sosa, Lautaro Samuel
- 8. Garrido, Daniela Beatriz
Alianza La Libertad Avanza — Cabeza de lista: Bondarenko, Maximiliano Ivan▾
Titulares
- 1. Bondarenko, Maximiliano Ivan
- 2. Sotolano, Maria Angel
- 3. Ontiveros, Alberto Luis
- 4. Retamoso, Maria Florencia
- 5. Sotelo Larcher, Nahuel
- 6. Bontempo, Leticia Ines
- 7. Prida, Javier Cesar
- 8. Gomez, Rocio Angeles Julieta
- 9. Bojanovich, Federico Natanael
- 10. Gioia, Vanesa Viviana
- 11. Corti, Gaston
- 12. Adano, Sheila Irene
- 13. Acuña, Angel Sebastian
- 14. Grinkievich, Mabel Silvina de los Angeles
- 15. Villamayor, Diego Gaston
- 16. Mazzamuto, Norma Silvia
- 17. Villa, Marcelo Alejandro
- 18. Perez, Luna Rocio
Suplentes
- 1. Tirendi, Cesar Augusto
- 2. Dobal, Paula Velia
- 3. Sass, Federico David
- 4. Ferreira, Eliana Miriam
- 5. Minervino, Gabriel Alejandro
- 6. Caruso, Maria Victoria
- 7. Lemos, Nicolas Ezequiel
- 8. Matuchaka, Mariela Noemí
Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad — Cabeza de lista: del Caño, Nicolas▾
Titulares
- 1. del Caño, Nicolas
- 2. Schlotthauer, Monica Leticia
- 3. Castillo, Christian Carlos Hernan
- 4. Paredes Landman, Ana Irene
- 5. Giachello, Pablo
- 6. Martinez, Naya Sofia
- 7. Pacagnini, Guillermo Enrique
- 8. Kunis, Liliana Esther
- 9. Lastra, Carlos David
- 10. Gonzalez Seligra, Nathalia Ines
- 11. Señor, Norberto Arturo
- 12. Alfaro, Paula Anahi
- 13. Michel, Gustavo Adolfo
- 14. Lanzette, Andrea Bernarda
- 15. Bonfiglio, Emiliano Francisco
- 16. Leguizamon, Karen Florencia
- 17. Maceiras, Juan Carlos
- 18. de la Rosa, Gabriela Victoria Soledad
Suplentes
- 1. Torres Villaalta, Roberto
- 2. Barrios, Lucia Agustina
- 3. Martinez, Diego Gaston
- 4. Bravo, Viviana Inés
- 5. Almiron, Sergio
- 6. Maguicha, Blanca
Fuerza Patria — Cabeza de lista: Magario, Veronica Maria▾
Titulares
- 1. Magario, Veronica Maria
- 2. Tignanelli, Facundo Miguel
- 3. Mendoza, Mayra
- 4. Cascallares, Mariano
- 5. Rasquetti, Ayelen Itati
- 6. Vivona, Luis Omar
- 7. Limone, Maria Eva
- 8. Galvan, Jose Renaldo
- 9. Barreiro, Romina Melisa
- 10. Vazquez, Roberto Ramon
- 11. Nardini, Maria Silvina
- 12. Boschi, Pablo Adrian
- 13. Chamorro, Laura Cristina
- 14. Fresco, Ricardo Alfonso
- 15. Llanos, Edith Olga
- 16. Salvatierra, Ernesto Fabian
- 17. Ocampo, Susana Margarita
- 18. Celi, Angel Luis
Suplentes
- 1. Fernandez y Eguia, Maria Valeria
- 2. Milone, Juan Jose
- 3. Cecchini, Cecilia Ines
- 4. Amarilla, Antonio Osvaldo
- 5. Gomez Belbey, Nadia Carolina
- 6. Gaspari, Carlos Alberto
- 7. Acevedo, Fabiana Soledad
- 8. Fernandez, Juan Gaspar
Somos Buenos Aires — Cabeza de lista: Domenichini, Pablo Matias▾
Titulares
- 1. Domenichini, Pablo Matias
- 2. Mesias, Nazarena Carla
- 3. Perez, Fernando
- 4. Giaccone, Rocio Soledad
- 5. Iturmendi, Leonardo Adrian
- 6. Stilman, Mariana
- 7. Cuomo, Julio Federico
- 8. Dulce Martinez, Alejandra Adriana
- 9. Camaño, Mariano Daniel
- 10. Corbalan, Silvia Emma
- 11. Otero, Diego Ariel
- 12. Paredes, Silvia Marcela
- 13. de Martino, Mariano Victor
- 14. Ferreyra, Daniela Solange
- 15. Mercep, Mateo Gustavo
- 16. Aguilera, Josefina
- 17. Nanni, Matias
- 18. Lorenzo, Cintia Betiana
Suplentes
- 1. Astone, Jorge
- 2. Borquez Suarez, Daiana Gisela
- 3. Nieva, Matias Alberto
- 4. Alvarado Saldivia, Maria Angelica
- 5. Espain, Matias Guillermo
- 6. Iglesias Espasandin, Estrella
- 7. Magnetti, Alejandro Marcelo
- 8. Blanco, Marina Natalia
Unión Liberal — Cabeza de lista: Mansilla, Alejandro Raul▾
Titulares
- 1. Mansilla, Alejandro Raul
- 2. Martin, Evangelina Noemi
- 3. Barra, David Leonardo
- 4. Cantoni, Evelyn Edit
- 5. Merino, Jose Luis
- 6. Roberto, Miriam Carina
- 7. Schpilman, Luis Felix Alejandro
- 8. Bustos, Alicia Noemi
- 9. Zunino, Mariano Carlos
- 10. Delbueno, Evelyn Guadalupe
- 11. Ledesma, Gustavo Andres
- 12. Rojas, Mariela Veronica
- 13. Acosta, Ricardo Victorio
- 14. Buenopil, Sabrina Florencia
- 15. Flores, Walter Gustavo
- 16. Muñiz Kubik, Silvia Liliana
- 17. Coñomilla, Carmelo Ruben
- 18. Grau, Patricia Ines
Suplentes
- 1. Musiani, Javier Tulio
- 2. Mansilla, Melany Iliana
- 3. Marquez, Ricardo Andres
- 4. Bazan, Yesica Tatiana
Unión y Libertad — Cabeza de lista: del Oso, Juan Pedro▾
Titulares
- 1. del Oso, Juan Pedro
- 2. Jofre, Julieta
- 3. Pellegrino, Martin
- 4. Mazacamila
- 5. Bastida, Bernardo Alberto Martin
- 6. Pino, Patricia Zulema
- 7. Fernandez, Jose Damian
- 8. Buono, Valeria Marcela
- 9. Rodriguez, Gonzalo Ignacio
- 10. Ramos, Nancy Dolores
- 11. Gadea Giovagnoli, Raul Damian
- 12. Limia Alvarez, Patricia Alejandra
- 13. Vega, Fabricio Norberto
- 14. Thea, Graciela Susana
- 15. Aquino, Jorge
- 16. Maguicha, Maria de los Angeles
- 17. Lopez, Ariel Martin
- 18. Ravida, Adriana Cecilia
Suplentes
- Según publicación oficial de la Junta Electoral PBA.
Movimiento Avanzada Socialista — Cabeza de lista: Ramat, Juan Cruz▾
Titulares
- 1. Ramat, Juan Cruz
- 2. Alvarez, Maria Paz
- 3. Nievas Robles, Ivan Alejandro
- 4. Paiva Martinez, Adriana Elizabeth
- 5. Gimenez, Ruben Adrian
- 6. Heidenreich, Natacha Karenina
- 7. Sinistri, Leonardo Oscar
- 8. Ocampo Lobo, Yazmin
- 9. Larrama, Ricardo Esteban
- 10. Bellani, Lucia Jazmin
- 11. D'antonio, Hector Pedro Daniel
- 12. Pagano, Constanza Delfina
- 13. Mobilio, Giovanni
- 14. Gonzalez, Daniela Natalia
- 15. Barros, Rafael
- 16. Ghibaudo, Ana Maria
- 17. Aldana, Jose Luis
- 18. Rodriguez Irala, Jazmin Cristina
Suplentes
- 1. Nielsen, Jorge Carlos
- 2. Gardeñes, Maria Isabel
- 3. Fernandez, Miguel Angel
- 4. Rodriguez, Gisela Laura
- 5. Orcesse, Roberto Jose
- 6. Irala Carvallo, Elda Cristina
- 7. Carozzo, Nelson Gabriel Alejandro
- 8. Contreras, Cintia Alejandra
Frente Patriota Federal — Cabeza de lista: Thomas, Carlos Diego▾
Titulares
- 1. Thomas, Carlos Diego
- 2. Maciel, Sonia Marina
- 3. Marquez, Miguel Angel
- 4. Scaglia, Analia Veronica
- 5. Mateu, Leonidas Julio
- 6. Rojas, Laura Beatriz
- 7. Orlic, Jorge Juan Antonio
- 8. Ernesta, Isabel Amelia
- 9. Peterson, Jose Maria
- 10. Roldan, Valeria Mariana
- 11. Canale, Cesar Eugenio
- 12. Russo, Sandra Susana
- 13. Soria, Carlos Alberto
- 14. Figueredo, Silvana Gabriela
- 15. Baez, Leonardo Augusto
- 16. Hojman, Norma Beatriz
- 17. Vela, Gustavo R.
- 18. Ramirez, Ramona Ester
Suplentes
- 1. Ponce, Leoncio Marcelo
- 2. Acosta, Ornella Elizabeth
- 3. Parada, Maximiliano Gabriel
- 4. Acosta, Elena Romina
- 5. Garcia, Omar Arsenio
- 6. Herrera, Cynthia Elizabeth
- 7. Rodriguez, Javier Sebastian
- 8. Di Natale, Mirian Nora
Política Obrera — Cabeza de lista: Ramal, Marcelo Armando▾
Titulares
- 1. Ramal, Marcelo Armando
- 2. Arri, Mariela del Carmen
- 3. Cisneros Milillo, Matias
- 4. Caceres, Ramona Candida
- 5. Quiroga, Manuel Ignacio
- 6. Ibañez, Claudia Teresita
- 7. Perales Noya, Facundo
- 8. Piriz, Lilia Veronica
- 9. Insaurralde, Sergio Ceferino
- 10. Puzzo, Maria Rafaela
- 11. Galarza, Manuel de Jesus
- 12. Aranzabe, Solange
- 13. Ayala Storni, Federico Manuel
- 14. Silvestri, Camila Aldana
- 15. Aldaya, Ignacio Ramiro
- 16. Farias, Stella Maris
- 17. Peralta, Jorge Alberto
- 18. Lorenzatto, Carla Daniela
Suplentes
- 1. Lencina, Ramon
- 2. Chiclana Betanzo, Jimena Paola
- 3. Baez, Mario Roberto
- 4. Sosa, Micaela Ailen
- 5. Sosa, Mario Omar
- 6. Palachi, Gabriela
- 7. Espinola, Alan Matias
- 8. Amarilla, Giuliana Micaela
Tiempo de Todos — Cabeza de lista: Franco, Sebastian Abel▾
Titulares
- 1. Franco, Sebastian Abel
- 2. Volchok, Irene Adriana
- 3. Lopez, Jorge Dario
- 4. Rouquaud, Mariel Jaquelina
- 5. Silva, Fernando Ezequiel
- 6. Herrero, Marina Elizabeth
- 7. Benitez, Pablo Luis
- 8. Sarabura, Karina Nancy
- 9. Garcia Zajac, Jorge Javier
- 10. Darduin, Ana Maria
- 11. Bechi, Carlos Ricardo
- 12. Asis, Vanesa Anahi
- 13. Frascone, Mario
- 14. Manfredi, Dora Teresa
- 15. Frascone, Ariel
- 16. Oliva, Melisa Luján
- 17. Cichero, Hector Javier
- 18. Olazar, Laura Alejandra
Suplentes
- 1. de Lima, Nelson Orlando
- 2. Gantus, Gabriela Lorena
- 3. Bebilla, Martin Nicolas
- 4. Urriel, Zulma Beatriz
- 5. Benitez, Nicolas Abel
- 6. Arias, Daiana Gisell
- 7. Alegre, Juan Maximiliano
¿Dónde voto?
Fuente: Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires.
