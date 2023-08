La Primera Sección electoral es la segunda más populosa de la provincia de Buenos Aires, después de la Tercera. Según el último padrón electoral (2021) está compuesta por 4.795.793 electores habilitados para votar en 13.466 mesas.

Está integrada por 24 municipios del norte y oeste del Conurbano bonaerense: 3 de Febrero, Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tigre y Vicente López.

En estas elecciones la Legislatura provincial debe renovar 23 de sus 46 senadores y 46 de sus 92 diputados, de los cuales 15 saldrán de la Primera sección electoral. Actualmente, 9 bancas pertenecen al ex Frente de Todos (rebautizado como Unión por la Patria), otras 5 a Juntos por el Cambio y 1 a Espacio Abierto Juntos.

En estas PASO, 24 partidos políticos presentaron listas postulando a sus candidatos para diputados provinciales, de los cuales dos fueron a internas, por lo cual hubo una oferta total de 26 boletas que están en el cuarto oscuro.

RESULTADOS OFICIALES

DIPUTADOS NACIONALES

Unión por la Patria, con Ruben Eslaiman y Noelia Saavedra a la cabeza, se impuso en la Primera Sección al obtener el 37,09% por ciento de los votos.

En la interna de Juntos triunfó Juan Esper, de la lista de Néstor Grindetti, frente a su competidor, Agustin Forchieri, de la nómina de Diego Santilli. En el acumulado, la coalición opositora se quedó con el 30,78% porcentaje a nivel seccional.

Fabián Luayza, de La Libertad Avanza (Milei), se quedó con el 24,76% por ciento de los votos.

En la interna del Frente de Izquierda (FIT) se impuso Vanina Mancuso, de la lista del Pollo Sobrero, frente a Pablo Giachelo, de la nómina de Alejandro Bodart.

El resto de las agrupaciones políticas no alcanzó el piso electoral del 1,5 por ciento para superar las elecciones PASO y no podrán presentarse en las elecciones de octubre.

GOBERNADOR

Pese a que Néstor Grindetti se impone en la interna de Juntos por el Cambio a nivel provincial, en la Primera Sección electoral Diego Santilli fue el precandidato más votado.

El tercer candidato con más sufragios fue el actual gobernador, Axel Kicillof, de Unión por la Patria.

Muy cerquita quedó Carolina Píparo, quien se quedó en la cuarta colocación.

CÓMO LLEGARON LOS CANDIDATOS A ESTAS ELECCIONES

Dentro del oficialismo, Unión por la Patria (UP) llegó a estos comicios buscando hacer una buena elección para retener el gobierno provincial y no perder bancas. El primer lugar de la lista de precandidatos a diputados quedó en manos del Frente Renovador y lo ocupó el actual legislador bonaerense Rubén Eslaiman, hombre de San Martín y parte de la mesa chica de Sergio Massa. El segundo puesto fue para el Movimiento Evita. La candidata es María Noelia Saavedra, oriunda de Moreno, quien en 2021 encabezó la lista de concejales de la intendenta Mariel Fernández y también fue secretaria de Desarrollo Social del municipio. En tercer lugar figuró Martín Rodríguez, referente de La Cámpora en Hurlingham, subdirector ejecutivo del PAMI y pareja de su titular, Luana Volnovich.

Por su parte, Juntos por el Cambio tuvo internas. La lista de Diego Santilli estuvo encabezada por el ex legislador porteño Agustín Forchieri (PRO), armador del “Colo” en la provincia de Buenos Aires y ex vicepresidente de la Legislatura porteña. El segundo lugar en la nómina lo ocupó Oriana Colgunatti, titular de la Juventud PRO de Tres de Febrero y cercana a Daniela Reich y Diego Valenzuela. En tanto, la tercera colocación quedó en manos de la UCR con Walter Carusso, actual diputado provincial y hombre de confianza del intendente de San Isidro y precandidato a gobernador, Gustavo Posse. En tanto, la nómina de Néstor Grindetti fue liderada por Juan José Esper, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel, quien responde al ex intendente Joaquín De la Torre. Le siguió Ana Rita Sallaberry, concejal de Luján y mujer cercana al diputado nacional, Cristian Ritondo, que en los últimos tiempos se vio envuelta en varios escándalos locales. Mientras que en tercer lugar apareció Martín Culatto, dirigente macrista de la Provincia, referenciado con Patricia Bullrich.

La otra fuerza política que tuvo internas es el Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad (FIT-U). La lista que llevó a Alejandro Bodart como precandidato a gobernador tuvo como postulantes a diputados a Pablo Giachello, dirigente de PO, y Luciana Franco, enfermera y secretaria gremial de ALE. Mientras que en la nómina de Rubén "Pollo" Sobrero, la lista fue encabezada por Vanina Mancuso, presidenta de la cooperativa Madygraf, y Marcelino Sosa Waldo, empleado municipal.

Además, La Libertad Avanza propuso para esta sección a Fabián Luayza y el Nuevo MAS a la docente Carla Tognolini.

