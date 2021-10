"No voy a participar de ningún control de precios militante. Necesitamos un plan serio para bajar la inflación y crear trabajo. No movidas para distraer a la ciudadanía en tiempos electorales", sostuvo Diego Valenzuela, Intendente de Tres de Febrero, desde su cuenta de Twitter.

Por su parte, Guillermo Montenegro (Jefe Municipal de Mar del Plata) aseveró que el control de precios "es irrealizable". Y añadió: "No tiene que ver con la voluntad de un municipio, al margen que quedó demostrado que no ha funcionado".

A su vez, desde el Municipio de Lanús, que gobierna Néstor Grindetii, dijeron al medio TN que no tienen facultades para controlar precios. Y agregaron: "A nosotros no nos invitaron a ninguna reunión. Está circulando formalmente que nos invitaron, pero no es así y, por lo que sabemos, tampoco invitaron a ningún intendente del espacio. Amén de eso, creemos que es una medida totalmente anacrónica. Hace 70 años que en la Argentina se intentan los congelamientos de precios, y siempre fracasaron".

Asimismo, Gustavo Posse, alcalde de San Isidro, afirmó: "La inflación está ligada a una suficiente o insuficiente oferta de bienes y de servicios en relación a la demanda. Depende de eso y de la estabilidad que ofrezca un gobierno".