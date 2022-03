Este martes, con motivo de celebrarse la Asamblea Legislativa donde Alberto Ángel Fernández encabeza la apertura del año parlamentario, agrupaciones peronistas, funcionarios del Gobierno nacional e intendentes del conurbano movilizarán hacia la Plaza Congreso en apoyo al presidente.

La convocatoria a esa marcha terminó de tomar forma en una reunión entre el jefe de Gabinete Juan Manzur con los ministros Juan Zabaleta, Gabriel Katopodis y Jorge Ferraresi, todos enrolados en el autopercibido "albertismo", y quienes defienden al Presidente en la tensa interna con los Kierchner.

Los ministros Zabaleta, Katopodis y Ferraresi articularon, por su lado, con los intendentes peronistas y con las organizaciones sociales, las que cuentan con Fernando "Chino" Navarro, Emilio Pérsico y Daniel Menéndez en distintos casilleros de la administración nacional.

Las organizaciones que marcharán son el Movimiento Evita, Barrios de Pie, CTD ANIBAL VERON / Corriente Nuestra Patria. Frente 22 de Agosto, , 25 de Mayo, Octubres, OLP, MNCI / Vía Campesina, Misioneros de Francisco, MTL, MTO, MP LA RESISTENCIA, FRENAPO, FOP y Corriente Pueblo Unido, entre otras.

La zona del barrio del Congreso está vallada desde muy temprano en virtud de la movilización de parte del Frente de Todos. En las afueras del Parlamento predominan los pasacalles del Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis y de su delfín, el Intendente de San Martín Fernando Moreira.

Otras banderas que predominan en la plaza son las del ministro de Desarrollo Social de la Nación (de licencia como Intendente de Hurlingham), Juan Zabaleta; el ministro Desarrollo Territorial y Hábitat (de licencia como Intendente de Avenllaneda), Gabriel Katopodis y el presidente del Grupo Provincia (de licencia como alcalde de Merlo), Gustavo Menéndez..

Por su parte, La Cámpora no movilizará este martes. Hasta ahora no se sabe si su líder Máximo Kirchner estará en la sesión. Los que ya confirmaron que no estarán presentes son Eduardo "Wado" de Pedro, de gira por España, y Santiago Cafiero, que participa de la 49º sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.