Este lunes el Ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, afirmó en conferencias de prensa que no quedaban municipios sin casos de COVID-19. La afirmación no es acertada y el error se debe al registro de casos confirmados de personas que no residen en el municipio pero mantienen su dirección allí. LaNoticia1.com habló con el distrito de Gonzales Chaves para aclarar la situación.

Según el sistema de registro de la Provincia de Buenos Aires, el distrito de Gonzáles Chaves, tiene 2 casos confirmados y 1 recuperado pero de acuerdo a los datos del municipio nunca tuvo un caso. En conferencia de prensa, Gollán, dijo textualmente “no queda ningún municipio que no haya tenido un caso”. ¿En qué reside la diferencia?

“Lo que pasa es que toman como referencia el domicilio que figura en el DNI. Son personas que tienen residencia en el distrito de Gonzales Chaves pero que no viven aquí. Provincia lo toma de acuerdo al domicilio que figura ahí”, afirmaron desde el municipio a LaNoticia1.com.

Además de este distrito, los otros ocho que no registran casos en el territorio son: General Arenales, Florentino Ameghino, Lincoln, Carlos Tejedor, Rivadavia, Gral. Pinto, Rauch y Salliqueló. Este célebre ranking es dinámico y varía de acuerdo a la entrada del virus a las comunas.

“Pasa en varios municipios que no tienen pero en los listados oficiales de Provincia aparece algún caso positivo. Gonzales Chaves está dentro de los nueve municipios sin casos”, explicaron desde el municipio que conduce Eduardo Santillán.

Hace veinte días, Tornquist, también estaba dentro del listado sin casos pero en este lapso ya tuvo contagios e incluso su primer fallecido. Tuvo que retroceder a fase 4.

Desde el municipio de González Chaves dieron un ejemplo práctico para entender en que reside la confusión:

“Puede ser una persona que viva hace 15 años en La Plata y no haya hecho cambio de domicilio. Hay muchos chicos jóvenes que se han ido a estudiar y no hicieron cambio de domicilio. Capaz hace un año o dos que no están acá y los hisoparon en La Plata por ejemplo y lo registran con la dirección de este municipio”.