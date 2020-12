Por Ramiro Pablo Gómez

El intendente de Juntos por el Cambio, Gustavo Perie, dialogó con LaNoticia1.com sobre la actualidad de su distrito. Aseguró que las gestiones con la administración de Kicillof son más complejas que con Alberto Fernández y se quejó del “reparto desigual de recursos”. En ese sentido, detalló que “el Fondo de Infraestructura que firmamos en febrero de este año todavía no nos llegó”.

“Nosotros intentamos tener buen vínculo y dialogo pero también necesitamos respuestas”, enfatizó Perie a LaNoticia1.com. El Jefe comunal, de vocación docente, celebró la próxima inauguración de una sala de terapia local y fue cauteloso con el regreso a las aula en pandemia.

Ramallo está a dos horas de la ciudad de Buenos Aires y una de Rosario. Dentro de su repertorio turístico se destaca el rio Paraná, los deportes acuáticos, el turismo rural y la infraestructura de alojamientos.

- El primero de diciembre empezó la temporada de verano y Ramallo está a dos horas de la Ciudad de Buenos Aires. Tu distrito tiene tres kilómetros de playas, el rio Paraná, turismo rural, cascadas naturales. ¿Con qué destino turístico se va a encontrar quien visite el municipio?

Ramallo está a dos horas de Capital y una de Rosario. En nuestro primer año de gestión, en este momento particular de pandemia que nos tocó vivir a todos, empezamos a reordenar y poner nuevamente en su lugar al turismo. Tenemos una gran costa que da sobre el rio Paraná, se pueden hacer actividades acuáticas y un sector de alojamiento importante que crece a diario.

Fue uno de los rubros más castigado por la pandemia pero nosotros estamos trabajando y colaborando con ellos para llevar adelante una temporada turística de la mejor forma. Estamos transitando el último periodo de esta cuarentena y los vecinos bonaerenses o los que vengan de afuera pueden visitar Ramallo que es un lugar distinto. Estamos potenciando nuestra zona costera, los lugares de campo y muchas de las bellezas locales.

- El mejor jugador de la historia de independiente, Ricardo Bochini, ¿Los llamó para hacer un emprendimiento habitacional y gastronómico en tu ciudad?

Hace un tiempo atrás "el bocha" estaba buscando un lugar para generar un complejo de cabañas. No es un dato menor porque siempre somos la vidriera de muchas inversiones. Personalmente no me llamó pero sí estuvo consultando con las agencias inmobiliarias de acá.

- Entrando en el terreno político, tu gestión empezó hace un año, y en aquel momento señalaste que te preocupaba la salud y el empleo. ¿Cómo están actualmente en esas áreas?

Tuvimos un año complicado porque Ramallo es el único municipio de la segunda sección electoral que no cuenta con una sala de terapia intensiva y con esta pandemia era muy necesaria para atender a nuestros vecinos. Construimos una sala de tomografía que es un aparato importante para detectar COVID y estamos a días de poder inaugurar la sala de terapia. Falta la instalación del aire comprimido para comenzar a utilizarla. Es un avance importantísimo en el área de salud para Ramallo. Más allá de esta pandemia hemos hechos las gestiones necesarias para poner la salud donde corresponde.

- ¿Sería una sala de terapia intermedia o intensiva?

Tenemos que ver la definición en la habilitación. Aunque nosotros siempre la trabajamos como una sala de terapia intermedia se puede habilitar una de intensiva de primer nivel por el equipamiento que tiene.

- La terapia intensiva más cercana que tienen ¿a cuántos kilómetros está?

Es el hospital San Felipe de San Nicolás que lo tenemos a 25 kilómetros de la localidad cabecera de Ramallo. De Pérez Villar, que está a 50 kilómetros de la cabecera, está más cerca el de Pergamino.

- Y en cuanto a la situación laboral ¿Cómo están?

Trabajamos para poder incrementar las fuentes laborales con trabajo genuino. Ramallo cuenta con un parque industrial. Es cierto que gran parte de los empleados son de localidades vecinas pero nosotros estamos trabajando para generar fuentes laborales. Hoy tenemos que focalizarnos no solo en la situación sanitaria sino también en la económica y laboral. Ahora que podemos empezar a tener un horizonte más claro en cuanto a la pandemia son todas proyecciones que tenemos que empezar a desandar. Con la riqueza que tiene Ramallo, generar las fuentes de trabajo.

- Hablando de proyecciones, en noviembre, te juntaste con 40 intendentes de Juntos por el Cambio en La Plata. Estaba Julio Garro, Jorge Macri, Valenzuela, Yeza, entre otros. La consigna que circuló en esa reunión fue que “todos los municipios reciban lo que les corresponde", y recordaban que los ditritos “son todos bonaerenses”. ¿Cuáles son los fondos que quieren discutir y por qué hacen esta advertencia?

Cuando decimos que "somos todos bonaerenses" es porque cuando se hace el reparto de recursos, primero, se concentró claramente en el conurbano, 1000 millones de pesos. Todos los del interior hemos tenidos picos de COVID, los vecinos también se enferman y necesitan atención. Lo que pedimos en esa reunión es que el interior forme parte del fondo COVID también, que la ayuda sea equitativa y no se concentre en una sola parte de la Provincia. Por otro lado, trabajamos en el desarrollo del presupuesto y hay municipios que no tenemos las obras o recursos con respecto a otras comunas. Creo que el caso más emblemático es el de Quilmes con Lanús, de dos colores políticos distintos, uno recibíó 1300 millones de fondo y el otro 60. Entonces trabajamos sobre el presupuesto, el fondo COVID, y dejamos establecido que se trabaje en la equidad para todos los municipios.

- Desde Juntos por el Cambio ¿ven un reparto desigual del gobierno bonaerense?

No hay equidad en el reaparto de fondos. Hay municipios que en el mismo desarrollo del presupuesto no hay una equidad. Muchas veces son presupuestos que no se actualizan. En Ramallo hay un par de obras que hace años aparecen en el presupuesto que ni se actualizan ni se llevan adelante. Para el año que viene tenemos presupuestadas solo 10 viviendas. Buscamos equidad para que todos los bonaerenses puedan desarrollarse en cada municipio.

- También te juntaste a fines de noviembre con los intendentes de Juntos por el Cambio de la segunda sección electoral y analizaron el contexto provincial y desafíos que enfrenta la Provincia. ¿Cuál es el contexto que ustedes perciben y qué desafíos enfrentan?

En la segunda sección tenemos una buena cantidad de intendentes y un dialogo continuo. Nos pusimos a charlar de qué manera vamos a trabajar electoralmente de forma regional. Resolvimos colaborar con aquellos municipios donde no somos gobierno, trabajar en alguna propuesta seccional y tener una participación activa dentro de nuestro espacio político. Los intendentes somos una pieza fundamental.

- ¿Cómo es tu relación con el gobierno provincial que encabeza Axel Kicillof?

No tengo conflictos particulares. Los planteos son generales en la gestión de recursos. Tengo muy buena relación con Nación ya que todo lo que hemos conseguido fue con ellos como el subsidio para el equipamiento de la sala de cirugía o un leasing de 3 camiones y dos acoplados que van a llegar la semana que viene. Con el gobierno provincial lo que fuimos gestionando fueron recursos por el COVID, ahora están llegando los recursos de la ayuda alimentaria pero siempre las gestiones son más complejas con Provincia que con Nación. Nosotros intentamos tener buen vínculo y diálogo pero también necesitamos respuestas. Por ejemplo el Fondo de Infraestructura que firmamos en febrero de este año todavía no nos llegó. En este tipo de cuestiones estamos atrasados con Provincia.

- Y al oficialismo ¿si le llego?

Algunos les llegó, otros de los vecinalista o independientes no. Lo que estamos planteando es que si cerramos un fondo de infraestructura cuando se votó la impositiva de este año, ese fondo, nos pueda llegar en tiempo y forma para poder ejecutarlo y que el recurso sea útil.

- ¿Hay posibilidad de establecer un reparto objetivo de fondos o es un problema histórico que va a depender del color político de quién gobierne?

En el pico de COVID se repartieron fondos de libre disponibilidad que estuvieron ajustados al código único de distribución (CUD) o por ingresos de cada municipio. Es decir, que hay formas de distribuir fondos de manera equitativa.

- Puntualmente en tu municipio, el bloque de concejales de Juntos por el Cambio rechazó un proyecto de los ediles del Frente de Todos para instalar Wifi gratis en los barrios de la ciudad . ¿Qué pasó?

No es que se rechazó porque sí. Nosotros estamos llevando adelante un trabajo con el ENACOM que es el organismo que trabaja en conexiones inalámbricas en toda la Provincia. La Nación nos va a proveer de internet gratis en los barrios vulnerables. Entonces para que avanzar con un recurso municipal cuando ya el Estado Nacional está trabajando en poder llevar internet gratis a los barrios más necesitados. De hecho, nos consultaron la cantidad de módulos que tenían que comprar para cada uno de los hogares de esos barrios. Eso está en marcha, solamente, lleva un poco más de tiempo. Se rechazó porque hay otro proyecto avanzando.

- ¿Era como duplicar el proyecto?

Exactamente. Si a mí Nación me está pidiendo los lugares donde va a instalar internet gratis con muy buena velocidad para qué aprobar un proyecto que lo haga el ejecutivo municipal cuando ya está armado.

- Te consulto por la vuelta a la presencialidad escolar dado que sos profesor de tecnología electromecánica y tenes vocación docente. ¿Qué opinas del regreso a las aulas en este contexto de pandemia?

Hay que ser muy cuidadoso en todo sentido. Se ha perdido no solamente el aprendizaje sino el contacto y estar con los compañeros. Creo que eso es lo que más sienten los chicos. Claramente con protocolos, la juventud, es la que menos sufre esta pandemia pero si lo pueden sufrir algún docente o auxiliar. Cuando empiece el proceso de vacunación y se la apliquen a los esenciales, a los docentes, va a ser el primer paso para volver a las aulas. Volvemos a la primera pregunta dado que Ramallo no tiene terapia intensiva y dependemos de Pergamino, San Nicolás o localidades vecinas ante un pico de contagios. Entonces esto de volver a las aulas va a depender de lo que tenga cada municipio.

- Crearon el primer instituto superior de formación docente y técnico del Partido. ¿Cuál es la importancia para tu distrito?

Es muy importante porque es el primer instituto de formación superior docente y técnico del municipio. La extensión se creó en el año 1994 con más de 360 alumnos y edificio provincial. Como era una extensión siempre dependíamos de lo que armara el instituto 38 de San Nicolás. A partir del año que viene, cada vez que se evalué una carreta técnica o docente se va a poder llevar adelante en el instituto. Se venía trabajando desde la gestión anterior y lo pudimos cerrar en esta.