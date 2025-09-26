Por tercer día consecutivo, miles de bonaerenses que intentan llegar a la Ciudad de Buenos Aires enfrentan una mañana caótica en los trenes del AMBA. Las demoras superan los 40 minutos, los ramales circulan a menos de 30 kilómetros por hora y varias formaciones directamente fueron canceladas.

Tren Roca. Servicio con demoras. Circulan a 30 km/h por protesta gremial. pic.twitter.com/T4bozntwda — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) September 26, 2025

La situación golpea de lleno a los pasajeros de la línea Roca, la Urquiza y el Belgrano Norte, donde desde temprano se registran irregularidades. En estaciones clave del conurbano, como Quilmes, San Miguel y Villa del Parque, se multiplican las imágenes de andenes abarrotados y de largas filas para tomar colectivos.

El jueves, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en un intento por frenar la medida de fuerza. Sin embargo, el sindicato de La Fraternidad decidió levantarse de la mesa de negociación y ratificar las acciones que impactan en la normal prestación del servicio.

En redes sociales, usuarios comparten videos y testimonios que reflejan el malestar creciente: formaciones detenidas durante largos tramos, trenes que avanzan a paso de hombre y pasajeros que llegan tarde a sus trabajos y obligaciones. La crisis ferroviaria mantiene en tensión el transporte público del área metropolitana.

