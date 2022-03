El gobernador Axel Kicillof participó del acto central realizado en La Plata en la jornada de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, junto a la vicegobernadora Verónica Magario y la ministra Estela Díaz.

Las frases más destacadas de Axel Kicillof:

Cuando asumimos la gobernación sabíamos que había mucho para reconstruir, veníamos de cuatro años donde nuestro pueblo sufrió las políticas neoliberales

Una de las políticas centrales nuevas fue crear el Ministerio de las Mujeres por primera vez en la historia de la Provincia de Buenos Aires

Me llena de alegría después de dos años complicadísimos

Lo que más les jode es cuando nos juntamos a reflexionar

Estamos construyendo una Provincia de Buenos Aires mejor. A 6 años de crisis, 6 de recuperación.

Que nadie dude que en la Provincia también está habiendo una revolución de las mujeres

Quiero dejar en claro para este machismo retrogrado que a nosotros nos conduce una mujer

Cuando creamos el ministerio de las mujeres sabíamos que había un riesgo. Que las políticas aplicadas al ministerio se achicaran. El desafío era impedir encerrar las políticas de igualdad de género en un solo ministerio. Nos propusimos que el ministerio de las mujeres tuviera injerencia en todos los ministerios de la Provincia.

Cuando Estela enumeraba la batería de políticas que tenemos señalaba que estos programas sirven porque son interministeriales

Falta mucho en terreno de las violencias y derechos

Tiene que convertirse en una política pública la igualdad plena de género en la Provincia

Avanzamos pero es difícil. Las políticas no sirven si no apuntan más alto y en general. No hay posibilidad sin justicia social. Nosotros los varones acompañamos estas luchas

Nuestro movimiento es nacional, popular y también feminista

Irrumpió un colectivo que muchos no se esperaban. Es nuestra obligación incorporar esa lucha en políticas públicas.