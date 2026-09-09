Los resultados de las pruebas Aprender 2025 permiten observar las fuertes diferencias que existen dentro del Conurbano bonaerense. Un estudio elaborado por el área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) analizó los resultados de Lengua de sexto grado y construyó un ranking con CABA y los 24 partidos del Gran Buenos Aires.

Ads

Entre los municipios bonaerenses, Vicente López quedó primero, con el 90,7% de los estudiantes alcanzando los niveles satisfactorio o avanzado. El porcentaje incluso supera al registrado por CABA, que llegó al 88,1%.

Detrás de Vicente López aparecen San Isidro (86,4%), Morón (85,1%), Ituzaingó (84%), Avellaneda (83,5%) y Tres de Febrero (83,3%).

Ads

En el extremo opuesto se ubicaron Florencio Varela (70%), José C. Paz (72,5%), Merlo (74,4%), Moreno (74,5%) y La Matanza (74,9%).

La diferencia entre los dos extremos es de 20,7 puntos porcentuales: mientras nueve de cada diez alumnos alcanzaron los niveles satisfactorio o avanzado en Vicente López, en Florencio Varela lo hicieron siete de cada diez.

Ads

El ranking completo

El estudio de Mariano Narodowski ordenó los 24 partidos del GBA según el resultado obtenido después de realizar un ajuste por nivel socioeconómico (NSE). El objetivo es comparar los desempeños teniendo en cuenta las diferencias en la composición social de cada distrito.

El ranking ajustado queda de la siguiente manera:

Puesto Municipio Resultado observado Resultado ajustado 1 Vicente López 90,7% 84,3% 2 Avellaneda 83,5% 82,7% 3 Morón 85,1% 82,3% 4 San Isidro 86,4% 82,1% 5 Tres de Febrero 83,3% 82,0% 6 Ituzaingó 84,0% 81,7% 7 General San Martín 80,5% 80,2% 8 Hurlingham 80,9% 80,0% 9 Lanús 79,7% 79,6% 10 San Miguel 79,2% 78,3% 11 Berazategui 78,2% 78,1% 12 Malvinas Argentinas 77,3% 77,6% 13 Almirante Brown 76,8% 77,5% 14 Lomas de Zamora 77,4% 77,3% 15 San Fernando 78,4% 77,1% 16 Ezeiza 76,2% 77,1% 17 Esteban Echeverría 75,8% 76,4% 18 Tigre 77,1% 76,1% 19 Moreno 74,5% 75,9% 20 Quilmes 75,8% 75,9% 21 La Matanza 74,9% 75,8% 22 Merlo 74,4% 75,6% 23 José C. Paz 72,5% 74,3% 24 Florencio Varela 70,0% 71,7%

Los valores surgen del cuadro 4 del estudio de la UTDT, elaborado sobre la base de los resultados de Aprender 2025.

Ads

El ajuste cambia algunas posiciones. Avellaneda, por ejemplo, pasa del quinto lugar observado al segundo cuando se contempla la composición socioeconómica. Morón queda tercero y San Isidro, que había sido segundo en el resultado sin ajustar, pasa al cuarto puesto.

También mejoran su posición relativa Malvinas Argentinas, Almirante Brown, Ezeiza y Moreno, entre otros. En cambio, San Fernando y Tigre pierden posiciones después del ajuste.

Vicente López, primero incluso después del ajuste

Uno de los datos más destacados del informe es que Vicente López continúa primero cuando se controla por nivel socioeconómico.

El municipio pasa de 90,7% en el resultado observado a 84,3% en el indicador ajustado. CABA queda segunda, con 83,9%, aunque la Ciudad no forma parte de los 24 municipios bonaerenses.

De esta manera, Vicente López conserva una ventaja de 0,4 puntos porcentuales sobre CABA y de 1,6 puntos sobre Avellaneda, el segundo municipio bonaerense en el ranking ajustado.

El estudio advierte que el nivel socioeconómico explica una parte importante de las diferencias entre territorios. Sin embargo, también señala que el ajuste no elimina las diferencias: entre Vicente López y Florencio Varela todavía quedan 12,6 puntos porcentuales de distancia.

Una comparación que no mide la gestión de los intendentes

El ranking debe leerse con una precisión importante. Los municipios bonaerenses no administran el sistema educativo provincial, por lo que los resultados de Aprender no pueden utilizarse directamente para establecer qué intendente tiene una mejor o peor gestión educativa.

El trabajo de la UTDT utiliza a los 24 partidos como unidades territoriales dentro de una misma área metropolitana, con el objetivo de observar las diferencias en los resultados de aprendizaje y analizar cuánto de esas diferencias está asociado a la composición socioeconómica de los estudiantes.

En total, los 24 partidos analizados reúnen unos 175.050 estudiantes ponderados, frente a 38.580 correspondientes a CABA. En el conjunto del Conurbano, el 77,3% alcanzó niveles satisfactorio o avanzado en Lengua, mientras que en CABA el porcentaje fue del 88,1%. Después del ajuste socioeconómico, los valores pasan a 77,4% y 83,9%, respectivamente.

Los resultados muestran así una realidad educativa muy desigual dentro del propio Conurbano: Vicente López encabeza el ranking, mientras que en el otro extremo aparece Florencio Varela. Entre ambos hay una brecha de más de 20 puntos en los resultados observados y de casi 13 puntos cuando se contempla el nivel socioeconómico.

El informe completo de la Universidad Torcuato Di Tella, elaborado por Mariano Narodowski, está disponible en formato PDF y utiliza como fuente la base agregada de resultados de Aprender 2025 publicada por el Ministerio de Capital Humano.