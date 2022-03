La megamuestra a campo abierto Expoagro, que se desarrolla hasta el fin de semana en un predio ubicado en la ruta 9 a la altura de San Nicolás, contó en la inauguración con la presencia del gobernador Axel Kicillof e intendentes bonaerenses.

Tras los dos años de pandemia, Expoagro reabrió sus puertas con más de 600 expositores. El intendente nicoleño Manuel Passaglia recibió al mandatario provincial, que llegó con ministros de su gabinete como la titular de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; el de Desarrollo Agrario, Javier Rodríuez; el de Seguridad, Sergio Berni; y el presidente del banco Provincia, Juan Cuatromo.

También acompañaron a la comitiva el intendente interino de San Pedro, Ramón Salazar, y su par de Baradero, Esteban “Tito” Sanzio. Todos recorrieron los pasillos y stands montados para la feria que se extiende hasta el 11 de marzo.

Más de 600 empresas relacionadas con maquinarias, tecnología rural, proveedores de insumos, entidades financieras, organismos públicos, semilleros, ganaderos y otras empresas proveedoras de servicios vinculadas a la agrindustria forman parte de la feria.

Kicillof: "El agro nunca paró durante la pandemia"

“La provincia de Buenos Aires es una potencia agropecuaria de la Argentina”, dijo Kicillof durante la inauguración de Expoagro, y destacó que “el agro nunca paró durante la pandemia”.

El gobernador puso de relieve que la cosecha 2020/21 tuvo “récord históricos en cuanto a la superficie sembrada”, así como para “la producción de trigo y de maquinaria agrícola”. Anunció además que su Gobierno buscará “plasmar un nuevo plan que apunta a mejorar los caminos rurales” bonaerenses.

Luego Kicillof iba a recorrer la planta de Sidersa en San Nicolás y encabezaba un acto de entrega de 14 patrulleros a la Jefatura Departamental con asiento en esa ciudad, que coordina las estaciones policiales distritales de toda la región.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez; el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti; y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro también fueron parte en la jornada inaugural de Expoagro.

Por parte de la oposición, se vio a la diputada porteña y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, y al referente del PRO en la Cámara de Diputados de la Nación, Cristian Ritondo, exministro de Seguridad durante la gestión de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires.

Cena previa: La muestra seguirá en San Nicolás

En la previa se compartió la clásica cena agasajo en la noche previa a la apertura de Expoagro 2022. Allí Martin Schvartzman, CEO de Exponenciar, anunció la extensión del convenio con la ciudad de San Nicolás.

Por su parte, el intendente Passaglia expresó: “No es casual que seamos la primera sede estable de la exposición. Además de que perseguimos ese sueño, el campo es parte de la identidad de los nicoleños. No solo por lo que genera, si no por lo que representa. Y me refiero a los grandes valores del campo”. Del mismo modo señaló “no hay crecimiento ni desarrollo sin campo”.

Cerrando los mensajes, el ministro Domínguez destacó “no podía no estar presente en la muestra más grande del mundo. Acá está el pulso del campo argentino”.

Para el titular de la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, “el campo no es un número, sino que son historias de vida, la historia constitutiva de nuestra identidad y de los desafíos presentes y futuros”.

“La misión que tengo es ser puente. Argentina necesita del campo y en estas horas difíciles, más que nunca”, concluyó.