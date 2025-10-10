Jimena López visitó Bahía Blanca: cuestionó a Karen Reichardt por hablar de muros y recordó que posó desnuda en Playboy
La candidata de Fuerza Patria arremetió contra la postulante de La Libertad Avanza por sus polémicas declaraciones y puso en foco su pasado mediático. También cuestionó el recorte de fondos destinado a la reconstrucción de la ciudad tras el temporal del 7 de marzo: "Este gobierno no elige a los bahienses".
Jimena López, segunda candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en la lista de Fuerza Patria, visitó Bahía Blanca y en declaraciones al medio local LaBrújula24 expresó su preocupación por las declaraciones de Karen Reichardt, primera candidata de La Libertad Avanza. Reichardt había propuesto la construcción de un "muro" para separar a quienes apoyan el capitalismo de los "kirchneristas".
"Karen Reichardt habla de levantar un muro, antes debería leer un libro de historia", expresó López, quien también criticó la falta de conocimiento histórico de la dirigente de La Libertad Avanza.
En otro pasaje de la entrevista, se refirió al pasado mediático de Karen Reichardt, recordando que posó desnuda en Playboy antes de dedicarse a la política.
"No veo mal que haya hecho una foto desnuda en Playboy y que ahora quiera dedicarse a la política, pero no puede hablar de construir un muro cuando no sabe lo que pasó con el nazismo en Berlín", afirmó López.
López también cuestionó el recorte de fondos destinado a la reconstrucción de Bahía Blanca, señalando que el gobierno nacional no está eligiendo a los bahienses al reducir partidas en un 50%. "Son un gobierno que no elige a los bahienses, a los necochenses", afirmó López, quien destacó la importancia de defender los derechos de las personas y la necesidad de una política inclusiva.
Además, López defendió la política de Fuerza Patria, destacando su compromiso con la defensa del debido proceso y la justicia. "Tenemos la defensa irrestricta del debido proceso", señaló, y agregó que no se debe subestimar el conocimiento de los vínculos de Espert con el narcotráfico.
La candidata también destacó la importancia de la educación y la formación política, y expresó su deseo de que los ciudadanos "vuelvan a confiar en la política y en los valores de Fuerza Patria".
Todos los candidatos a diputados por la Provincia:
Lista 503 – ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA (Encabeza: ESPERT, JOSÉ LUIS)
- ESPERT, JOSÉ LUIS
- VAZQUEZ, KARINA CELIA
- SANTILLI, DIEGO CÉSAR
- HUMENUK, GLADYS NOEMI
- PAREJA, SEBASTIAN MIGUEL
- LONGO, JOHANNA SABRINA
- CARRANCIO, ALEJANDRO ANGEL
- NIVEYRO, MIRIAM DEL CARMEN
- FINOCCHIARO, ALEJANDRO OSCAR
- CASTELNUOVO, GISELLE
- FIGLIUOLO, SERGIO DANIEL
- DE SENSI, MARIA FLORENCIA
- GARCIA, ALVARO
- GONZALEZ ESTEVARENA, MARIA LUISA
- OJEDA, JOAQUIN PATRICIO
- VERA, ANDREA FERNANDA
- URIEN, HERNAN
- TAMAGNO, ANA VALERIA
- SANCHEZ WRBA, JAVIER
- LEON ESPINOSA, MARTINA DANIELA
- TORRES, RUBEN DARIO
- LERIN, BARBARA PATRICIA
- SAAVEDRA, MARIO OSMAR
- CONTE, SUSANA GABRIELA
- FERREYRA, HUGO ALBERTO
- CAVALLINI, ROXANA ELIZABET MIRNA
- SALABERREN, IGNACIO ROBERTO
- WIDE, MIRTA NARZI
- CREUS, EDUARDO HUGO
- GARCIA, KARINA GABRIELA
- SELEM, DAMIAN ANDRES
- CANEGALLO, PAULA BEATRIZ
- GREEN, LUIS ENRIQUE
- BENARDONI, LUCIA ELIZABETH
- IMPERATORI, MAURICIO
- BELEN, MARIA ALEJANDRA
- DI FABIO, ENZO NICOLÁS
- POSO, MARIA SOLEDAD
- PAOLUCCI, RODOLFO JOSE
- GOBEA, MARIA GABRIELA
- SACCANI, DARIO EZEQUIEL
- POZZONI, DANIELA IRMA ISABEL
- FINOCCHIO, ALEJANDRO GABRIEL
- MORONI, GRICELDA ADRIANA
Lista 502 – ALIANZA NUEVOS AIRES · NUEVOS AIRES (Encabeza: CRISTIANI, SIXTO)
- CRISTIANI, SIXTO
- ACHILLI, CATALINA
- NIEVAS OFFIDANI, LEANDRO DAMIAN
- ALFONSO, MILAGROS AYELÉN
- RUIZ, CRISTIAN ALEJANDRO
- DIAZ, ROMINA ELIZABETH
- CUERVO, TOMAS JOAQUIN
- SOBRÉ, ROSANA CECILIA
- QUILLOTAY, CRISTIAN FABIAN
- GOMEZ, NEREA SILVINA
- ARANZABE, TIAGO
- REPETTO, ANDREA ALEJANDRA
- TORRE, ALEJANDRO MARTIN
- GOMEZ, ALDANA BELEN
- RAMOS, RAUL EDUARDO
- MULLER, NATALIA ANTONIA
- ACOSTA, EMILIANO DANIEL
- ARREDONDO, TAMARA ANABELA
- BRIZUELA, ROBERTO MARIANO
- VALLEJO, ANAHI ANABEL
- GARCIA RUIZ, AGUSTIN LAUTARO
- MENDEZ, MARIELA VERONICA
- LONGARINI, PATRICIO
- DI PALMA, MICAELA JAZMIN
- GONZALEZ, MAURICIO ESTEBAN
- SEJAS, MARCELA ELIZABETH
- CARRIZO, GUILLERMO DARIO
- LOPEZ, MARIA JIMENA
- LOFF FONSECA, CRISTIAN MARIO
- OFFIDANI, ANA MARIA
- PEREZ, RAMON RAFAEL
- MECONCELLI, MARIELA ALEJANDRA
- GOMEZ, NICOLAS AGUSTIN
- GOMEZ, ROSANA GABRIELA
- ARAUJO ALVAREZ, GONZALO ADRIAN
- ROTTURA, LUCIANA GISEL
- CAMACHO, CAMILO JULIAN ANDRES
- BENEDETTO, NANCY ALEJANDRA
- CORONEL, WALTER EDGARDO
- CORDOBA, GABRIELA NOEMI
- ORTA, MARTIN IGNACIO
- GINOBILI, ESTEFANIA
- CICCIOLI, MARIANO
- DOUEK, GASTON ALEJANDRO
Lista 504 – ALIANZA POTENCIA · A (Encabeza: TALERICO, MARIA EUGENIA)
- TALERICO, MARIA EUGENIA
- ALPERT, RICARDO INTI
- DE HAGEN, MARIA SOFIA
- MASCETTI, FERNANDO PABLO
- ACUÑA, FLAVIA NOELIA
- ECHEVERRIA, MIGUEL ANGEL
- GIGENA, EVA BEATRIZ
- STODDART, RICARDO JOSE
- FRANCINI, AMALIA
- ALVAREZ, CARLOS MANUEL
- HERNANDEZ, MARIA GABRIELA
- CEVASCO, ANIBAL ANSELMO
- RUMI GONZALEZ, CECILIA VIRGINIA
- GARCIA, MARCELO FABIAN
- SCHIAVI, ARIANA MAGALI
- BERISSO, JORGE LUIS
- VILLATA, MARIA EUGENIA
- BARTOLETTI, ALEJANDRO
- CHUI, MARCELA ESTELA
- PALMIOTTI, LUIS ENRIQUE
- PASSERINI, MARIA ANDREA
- CUMPLIDO, HECTOR JUAN
- PISERA, SUSANA GRACIELA
- VIGNEAU, PEDRO MANUEL
- GANDINI, DELIA NATALIA
- CABALLERO MATTOCIO, FEDERICO
- FUENTES WEBER, MARIANA
- VENCHIARUTTI, CLAUDIO JESÚS
- ANOLL, GABRIELA
- BULACIO, ALEJANDRO JOSE
- DIAZ, STELLA MARIS
- PONCE, OSCAR DANIEL
- GOROSITO, LORENA PAOLA
- CHOBADINDEGUI, JESUS ISMAEL
- CARBONE, LAURA ADELINA
- BOLUFER, DARIO GASTON
- RODRIGUEZ, MARIA FERNANDA
- GROENENBERG, ENRIQUE CORNELIO
- COÑA, MARIA EMILIA
- BANEGA, RICARDO NICOLAS
- PIANEZZI, MARIA ANDREA
- BOSIO, FABIAN DARIO
- MAGGIO, MARIA CLAUDIA
- IGLESIAS, MARTIN MIGUEL
- SCHELL, ANDREA CARINA
Lista 508 – ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS (Encabeza: RANDAZZO, ANIBAL FLORENCIO)
- RANDAZZO, ANIBAL FLORENCIO
- STOLBIZER, MARGARITA ROSA
- MONZÓ, EMILIO
- TAVELA, DANYA VERONICA
- LAZZERETTI, ALFREDO REMO
- ALMENTA, ANDREA CAROLA
- CAFFARO, OSVALDO RAUL
- LAURIA, JOSEFINA
- PASQUALIN, JULIO ENRIQUE
- GREEN ASTEAZARÁN, MARIA SILVINA
- BUIL, SERGIO OMAR
- DZIAKOWSKI, NATALIA LORENA
- DUNOGENT, JULIO DANIEL
- REGO, GRACIELA NORA
- ALVA, OSCAR HECTOR
- ZAMORA, VERONICA GABRIELA
- RIPAMONTI, JUAN PABLO
- LOPEZ, JORGELINA SOLEDAD
- GIANELLA, CARLOS DANIEL
- LOPEZ, MARIANELA
- FRAGA, MARCELO DANIEL
- MENDAÑO, STELLA MARIS
- CHOFFI, RICARDO FABIAN
- RODRIGUEZ, MARIA LUJAN
- CARCIOFI, SERGIO FABIO
- BERGER, SILVANA RAQUEL
- DUHALDE, JOSE MARIA
- VILLALBA, GLADIS BEATRIZ
- VELAZCO, JOSE ENRIQUE
- NARDI, MARIA FABIANA
- COLLI, JUAN GUSTAVO
- LOYOLA, MARCELA PATRICIA
- CAPOLUPO, HERNAN JOSE MIGUEL
- MUNIZ, MARIA DEL PILAR
- CIERI, ALEJANDRO AGUSTIN
- CHAMORRO, SOFIA DAFNA
- VICENTE, EDUARDO ANIBAL
- ZABALA MARTINEZ, ANALIA
- GALLESE, MATIAS SEBASTIAN
- QUIROGA MARQUEZ, GRACIELA CRISTINA
- LUNA, PABLO MIGUEL
- ALANIZ, SILVIA FABIANA
- DEMARCHI, WALTER DARIO
- OLIVIERI, NADIA SOLEDAD
- GARRIDO, MARTIN ADRIAN
Lista 501 – ALIANZA UNIÓN FEDERAL · UNION FEDERAL (Encabeza: GRAY, FERNANDO)
- GRAY, FERNANDO
- GUAZZARONI, MARIA LAURA
- MARTELLI, FEDERICO
- PEREZ, ANALIA ELISABET
- SUAREZ ERDAIRE, ADOLFO MAXIMILIANO
- BIROULET, CARINA MABEL
- GARCIA, ANGEL ALBERTO
- OLIVA, GISELA ELIZABET
- FERNANDINO, MARIANO
- TORTOSA, ROSANA
- LOPEZ, ALEJANDRO LUIS
- CASAS, MARIA ISABEL
- MENGIA, GUIDO IGNACIO
- ROJAS, ROMINA SOLEDAD
- GARCIA, ERNESTO FABIAN
- BLANCO, EMILCE BEATRIZ
- DAVILA, HUGO MARCELO
- BARRIOS, IRIS NOEMI
- RAFFAELLINO, JAVIER DAMIAN
- LUDUEÑA, MARCELA FABIANA
- CANO, LUIS ROBERTO
- PIANTANIDA, ANDREA SILVIA
- MONTES, ARIEL GUSTAVO
- ALSINA, SABRINA NATALIA
- ETCHEGOYHEN, PABLO SEBASTIAN
- KOCH, MIRTA AZUCENA
- SANCHEZ, MANUEL HECTOR
- BARRAZA, RAMONA CRUZ
- FERNANDEZ ARAUJO, FACUNDO MARTIN
- CRISTALDO, BLANCA SOLEDAD
- TRUCCO, IGNACIO
- SORIA, SABRINA AYELEN
- FAVALE, WALTER ADRIAN
- FERNANDEZ, SILVANA PATRICIA
- VALDES, HUMBERTO JORGE
- GERRATANA, MARIA SOLEDAD
- YBAÑEZ, RAMON ALBERTO
- FUNES, CAROLINA AIDEE
- ANDREAU, GUILLERMO RAUL
- NOVAS, CRISTINA BEATRIZ
- SERRANO, SERGIO ARIEL
- OLIVA, MARIA DEL CARMEN
- MEDINA, HERMENEGILDA
Lista 506 – FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES -UNIDAD- · FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDAD (Encabeza: DEL CAÑO, NICOLAS)
- DEL CAÑO, NICOLAS
- DEL PLÁ, ROMINA
- GIORDANO, JUAN CARLOS
- SCHLOTTHAUER, MONICA LETICIA
- BODART, HUGO ALEJANDRO
- PAREDES LANDMAN, ANA IRENE
- PITROLA, NESTOR ANTONIO
- GONZALEZ SELIGRA, NATHALIA INES
- AYALA, EDUARDO
- SIMIONI, LUANA
- RODRIGUEZ, SEBASTIáN MANUEL
- MATUSEVICIUS, JORGELINA
- NOVO FOTI, FEDERICO FRANCISCO
- LEZANA, NORMA INES
- SOMER, ARIEL MARCELO
- BARRIOS, AGUSTINA BELÉN
- PACAGNINI, GUILLERMO ENRIQUE
- CABRERA SANCHEZ, DAIANA SOLANGE
- CUENCA, LUCAS HERNAN
- CALDERON, GRACIELA BEATRIZ
- ROMERO, JUAN EMILIANO
- LEGUIZAMON, KAREN FLORENCIA
- SEBRIANO, JOSE ALEJANDRO
- LANZETTE, ANDREA BERNARDA
- RAPANELLI, FRANCO
- CORREA LOUZAO, EMILCE ALEJANDRA
- MORA, CLAUDIO MANUEL
- BIAGGIO, NORA IRIS
- SUCHER, LUIS MARIANO
- MENDEZ, MONICA SILVIA
- VALDUEZA SEGRETI, RICARDO JAVIER
- AKERFELD, PAULA YAMILA
- LOPEZ, OSVALDO OMAR
- ESPASA, NATALIA MARISA
- CORRADI, LUCIANO
- GARCIA, MARIA INES
- ANZORENA, JUAN JOSE
- DE LA ROSA, GABRIELA VICTORIA SOLEDAD
- BARRIENTOS, ALBERTO ALFREDO
- FERNANDEZ, SILVIA MARIA
- ACOSTA, LEONEL IGNACIO
- MAGASINIK, SONIA EVA
- MARTINEZ, ALEJANDRO JUAN
- VILLANI, CARLA PAOLA
- GONZALEZ, MARCELO DANIEL
Lista 95 – FRENTE PATRIOTA FEDERAL (Encabeza: SAMID, ALBERTO)
- SAMID, ALBERTO
- DIP, MARIA CRISTINA
- BIONDINI, ALEJANDRO CARLOS
- SCARAFIA, MARISA CECILIA
- IODKO, MARTÍN ADÁN
- OTT, ELIANA SOLANGE
- CARLOMAGNO, DIEGO ARIEL
- GARCIA, SANDRA MARCELA
- BELLINI, VALENTINO
- KAYSER, YOLANDA BEATRIZ
- GARCIA, CLAUDIO HERNAN
- ETCHEVERRY, YANET DAIANA
- FRESCA, AMERICO ANTONIO
- MOLLO, MARIANA PAULA PATRICIA
- BUSTAMANTE, SEBASTIAN JORGE SALVADOR
- FERREYRA, MARIA LAURA
- RODRIGUEZ, HECTOR ISMAEL
- BOSTJANCIC, SILVIA IRENE
- MANNARINO, ESTEBAN OSCAR
- CLAVIJO, SILVIA RAQUEL
- SPINOSA CASTAÑO, ROBERTO GABRIEL
- GARCIA, MARCELA ANA
- CETROLA, ALBERTO ENRIQUE
- AGUILERA, RAQUEL ALEJANDRA
- GUTIERREZ, SEBASTIAN GABRIEL
- CASTILLO, NANCY ELIZABETH
- JULIAN, MIGUEL OMAR
- QUIROZ, ALICIA BEATRIZ
- RISS, ROLANDO MARTIN
- SALTO, ERICA RAQUEL
- ROSITO, JUAN CARLOS
- COLICINO, YESICA ANDREA
- OROS, ENRIQUE MARCELO ARIEL
- PEREZ, MONICA ISABEL
- ARIAS, JORGE EDUARDO
- CHAVES, FERNANDA ELIZABETH
- MANEIRO, MARIO EMMANUEL
- LUCERO, MONICA ALEJANDRA
- MARQUEZ, MIGUEL ANGEL
- PINTO, GRACIELA BEATRIZ
- VALDES, ALBERTO RAMON
- MANNARINO MARTIN, NOELIA CELESTE
- ENCINA, JORGE FAUSTINO
- MUÑOZ, ADRIANA SILVANA
- NAVARRO, HERNAN JAVIER
Lista 507 – FUERZA PATRIA (Encabeza: TAIANA, JORGE ENRIQUE)
- TAIANA, JORGE ENRIQUE
- LOPEZ, MARIA JIMENA
- GRABOIS, JUAN
- SILEY, VANESA RAQUEL
- PALAZZO, SERGIO OMAR
- GARCIA, MARIA TERESA
- PIETRAGALLA CORTI, HORACIO
- PROPATO, AGUSTINA LUCRECIA
- MOYANO, HUGO ANTONIO
- DIAZ, FERNANDA
- GALMARINI, SEBASTIAN
- MIÑO, RAMONA FERNANDA
- YASKY, HUGO RUBEN
- SALZMANN, MARINA DOROTEA
- TROTTA, NICOLAS ALFREDO
- VELAZQUEZ, MARIA ELENA
- CALDERARO, LUIS ALBERTO
- RODRIGUEZ GOLISANO, ALDANA GISELLE
- CATALANO, DANIEL ADOLFO
- BERNAZZA, CLAUDIA ALICIA
- RIVAS, JORGE
- DI BASTIANO, ROCIO
- DE ISASI, OSCAR GERARDO
- SARAVIA, SILVIA
- RAIMUNDI, CARLOS ALBERTO
- QUINTEROS, MACARENA
- ORTEGA, CARLOS ALBERTO
- RUSCONI, MACARENA AYELEN
- DE MARZIANI, FEDERICO ALDO
- MORENO, MARIA CRISTINA
- LEINENN, ARISTIDES BERNABE
- DEFELIPE, FLORENCIA
- BEROLDO, SEBASTIAN JAVIER
- FERRARI, JULIETA
- RODRIGUEZ, ALEJANDRO ESTEBAN
- FRANCO, ROSA OFELIA
- PEREZ, VICENTE ADRIAN
- PEIRANO, ANA
- CHEPPI, JUAN MANUEL
- PETTINARI, MARISA
- PAZ, SANTIAGO
- RODRIGUEZ DI BATTISTA, JESICA ABIGAIL
- BRUNELLI, JULIO CÉSAR
- GASPARINI, ELIANA SOLEDAD
- DEL VALLE GATTI, PABLO MARTIN
Lista 318 – LIBER.AR (Encabeza: TOKUMOTO EYLER, MARIA FERNANDA)
- TOKUMOTO EYLER, MARIA FERNANDA
- MOLLARD, LEONARDO FABIAN
- PAZ, MONICA GRACIELA
- BOVERO, FERNANDO ESTEBAN
- LEDESMA, MARIANA ELIZABETH
- MARTINEZ, NESTOR ABEL
- VERA, CONSTANZA BELEN
- SIR, MAURO
- GULIOTTO, CARMEN GRACIELA
- LASTRA, JUAN ALBERTO
- FAVA, MARIA FERNANDA
- BELANDO, RICARDO CESAR
- BELTRAMINI, ALDANA JULIETA
- BASCONCELLO, MARIO MARTÍN
- DECOUD, OLGA ELIZABETH
- GONNET, HECTOR ARIEL
- BIOCCA, CECILIA SOLEDAD
- RUIZ, FELIX DANIEL
- SCEBBA, GABRIELA VERONICA
- MILLER, MAXIMILIANO NICOLAS
- BASILOTTA LANDINI, CAMILA BELEN
- GAGNA, SERGIO OMAR
- DELLI SANTI, MARIA VICTORIA
- RIENZI, DANIEL
- ACHARDI, ANDREA ALEJANDRA
- NALDI, MARIO
- ONTIVEROS, CANDELA LUCIA
- BARROS, MARCELO IVAN
- ZEQUEIRO, AURELIA SUSANA
- AQUINO, MARIO FERNANDO
- NARVAEZ, MIRNA VERONICA
- CASTRO, GUSTAVO JAVIER
- HERNANDEZ, CARMEN INES
- MANGANO, SALVADOR
- GAMALER RODRIGUEZ, STELLA MARIS
- MUGAVERO, NESTOR RAUL
- CASTILLO, ISABEL NOEMI
- SUAREZ, CARLOS FACUNDO
- RODRIGUEZ GAUNA, CARLA MARCELA
- VILLALBA, CARLOS RAUL
- TRUCCO, GABRIELA KARINA
- ESCOBAR, SANTIAGO FRANCISCO
- CARMONA, BETIANA SAMANTA
- SESANO, ROBERTO
- TABORDA, PAMELA NANCY
Lista 276 – MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA · IZQUIERDA ANTICAPITALISTA (Encabeza: CASTAÑEIRA, MANUELA)
- CASTAÑEIRA, MANUELA
- RAMAT, JUAN CRUZ
- ALVAREZ, MARIA PAZ
- CORREA, LUCAS MATIAS
- YAPURA, SOLEDAD VICTORIA
- PASCUAN, MARCOS JAVIER
- ABAL, PAULA GABRIELA
- HIDALGO ROBLES, LEANDRO
- COLODRO, KARINA VANESA
- AYALA, JORGE LUIS
- ROBLES, GRACIELA LUISA
- DIAZ, FACUNDO ARIEL
- DOPAZO, ANDREA SUSANA
- MANINI, RAMIRO ANDRES
- FAGANELLO, NATALIA CELESTE
- RAGGIO, FACUNDO ESTEBAN
- GOMEZ, LAURA DANIELA
- ALMADA, EMILIO ALBERTO
- NUÑEZ, KAREN GISELE
- CAVIEDES, BENJAMIN ARGENTINO
- VECCHIO, EMMA SOFÍA
- WASSERMANN, MAXIMILIANO
- CAMARA, LUCIA MACARENA
- MARTINEZ, SERGIO "MANTECA"
- ROJAS, PAULA SOLEDAD
- MUGUETA, MIGUEL ANGEL
- MAC DERMOTT, EVELYN
- MARTINEZ, EDUARDO PASTOR
- GONZALEZ, FLORENCIA BEATRIZ
- LASA MATTEUCCI, JAIME MANUEL
- BENITEZ, FLORENCIA BELEN
- JUAREZ, GUSTAVO MARCELO
- CARNEIRO, SOFIA DEL CARMEN
- SCHMALE, ALEJANDRO MARCELO
- NUÑEZ, ANDREA SOLANGE
- YAPURA, GABRIEL EDUARDO
- DE ROSSI, MARIA ESTELA
- VELOZO SEPULVEDA, GABRIEL ANTONIO
- REYES, PAULA LORENA
- DI BARTOLO, LUIS MARIO
- CARO, NORA
- FALCÓN, ALEJANDRO IÑAKI
- FANJUL, PATRICIA IRENE
- HERRERA, JUAN PABLO
- CARDILLO, MARIANA
Lista 305 – MOVIMIENTO POLÍTICO SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR · PROYECTO SUR (Encabeza: ALFONSIN, RICARDO LUIS)
- ALFONSIN, RICARDO LUIS
- CASSESE, MARINA
- LOPEZ, GUSTAVO FERNANDO
- SBURLATTI, MARIA CELINA
- MALTEMPO, HUGO ADOLFO
- LARCAMON, JULIA
- CANAY, MANUEL MARTIN
- ZELI, CARINA ESTER
- FABRIS, JOSE LUIS
- ISLAS, MARIANELA
- HERNANDEZ, SANTIAGO LUIS
- ADORNO, GABRIELA ALEJANDRA
- KOHL, GERMAN
- SEQUEIRA, MONICA BEATRIZ
- GRECO, CHRISTIAN CARLOS
- MATEO, VERONICA BEATRIZ
- PERUSSICH, FABIO GABRIEL
- FERNANDEZ ZENA, SILVIA BEATRIZ
- FOSTER, PABLO CRISTIAN
- FORTI, VIVIANA HAYDEE
- DESERTI, DANIEL HORACIO
- GONZALEZ, EVELIN GISELA
- GATTI, OSVALDO JULIO
- CAMPOS, MARTA MELODI
- CORONA, ANTONIO HERNAN
- PERGOLA, LAURA ANDREA
- BOGADO, EDUARDO ADRIAN
- RASHID, LEILA
- FLORES, WALTER OSCAR
- MATTEA, GISELA NOEMI
- ANTONUCHI, LEONEL ALBERTO
- BARZOLA, IRENE ELISA
- GARCIA, GUILLERMO ANDRES
- FERNANDEZ VIZCAY, FERNANDA MARCELA
- SUAREZ, RODOLFO DAMIAN
- SAVIELLO, AMANDA NOEMI
- CABANCHIK, HECTOR ALBERTO
- SADA, AGUSTINA AILEN
- BOBRYK, ALAN
- FIGUEROA, NATALIA SOLEDAD
- GALLASTEGUI, LUCAS FRANCO
- URBAN, LILIANA
- ORAZI, MARTIN DARIO
- LOBOS, SANDRA KARINA
- ORELLANA, LEANDRO EZEQUIEL
Lista 47 – PARTIDO COALICIÓN CÍVICA -AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA- ARI (Encabeza: LOPEZ, JUAN MANUEL)
- LOPEZ, JUAN MANUEL
- LLENDERROZAS, ELSA ESTHER
- HOURCADE, LISANDRO FABIAN
- ETCHECOIN MORO, MARICEL
- YOFE, MATÍAS
- PORRO, NADIA GRACIELA
- BOUVIER, ROMAN LUJAN
- BORREGO, MARIA VICTORIA
- FLORES, HECTOR "TOTY"
- ANDRADA, GRACIELA NORMA
- ZUBIAURRE, PABLO ANTONIO
- ZAPATA, NILDA GABRIELA
- FERNANDEZ, JOSE MARIA
- BILBAO, ANAHI SILVINA
- JORDAN, EDUARDO
- MALASPINA, PATRICIA ALEJANDRA
- TRIGO, FERNANDO DANIEL
- VAZQUEZ, SILVIA BEATRIZ
- CAPPELLETTI, OSCAR DANIEL
- FUENTES, GIANA LIA
- TREJO, SAUL ALBERTO
- CARACOCHE, MARIANA
- YALET, PATRICIO ESTEBAN
- CACERES, MARIA BELEN
- MERCADÉ, SANTIAGO JOSÉ
- NOCETTI, LOURDES
- VILLAFRANCA, HAROLDO OSCAR ALFREDO
- NUÑEZ, BERTA OFELIA
- AGÜERO LORENZO, LUCAS MATIAS
- LANDONI, MIRIAM ETHEL
- CANULLAN, HORACIO JAVIER
- JUNCO, CONCEPCION ESTER
- BOSSI, MARTIN
- RODRIGUEZ, SILVIA DIANA
- LANDABURU, FERNANDO GABRIEL
- ARDOUIN, MARIA ALCIRA
- SOSA, CARLOS ALBERTO
- GAMBIER, SOFIA MAGDALENA
- VERON, JOAQUIN
- MENDEZ LAMN, SOFIA NICOLE
- ZOCCO, SERGIO PABLO
- CASABONE, MARIANA
- PEICOFF, FRANCISCO ANTONIO
- ORTIZ, YOLANDA NOEMI
- TONIN, LUIS MIGUEL ANGEL
Lista 221 – PARTIDO NUEVO BUENOS AIRES (Encabeza: CÚNEO, SANTIAGO "DOGO")
- CÚNEO, SANTIAGO "DOGO"
- ORDOÑEZ, MARA YANINA
- BIAGGIONI, RAUL GERMAN
- CALIGIURI, NYDIA XIMENA
- GARCES, RAMON
- MINNICELLI, ALESSANDRA
- SALBUCHI, ADRIAN RICARDO
- BARBE, OFELIA AIDA
- MOREYRA, DAVID ANDRES
- ROJAS, SUSANA ELENA
- ORELLANO, CLAUDIO CESAR
- BIRO ALEMÁN, VILMA JOSEPHINE
- BURGOS, HORACIO ELADIO
- ANSELMINO, DÉBORA RAQUEL
- CABELLO, ALEJANDRO ROGELIO
- ICK, SANDRA PATRICIA
- MARTOS, LUCIANO CARMELO
- ALBORNOZ, SOLEDAD CATALINA
- MARTIN, DANIEL
- PACENTI, MARIA JOSE DEOLINDA
- LOPEZ PODESTA, SEBASTIAN EVERARDO
- DIAZ, VERONICA ANALIA
- RODRIGUEZ, RAMON VICTOR
- VELAZQUEZ, LAURA SOLEDAD
- PREZIOSO, NELSON RAUL
- IRIBAS, MARIA VIRGINIA
- ICK PACENTI, JOEL
- ESPINOZA LAMPERT, CECILIA ELINA
- SMITH, ROBERTO OSVALDO
- PACENTI, CHIARA
- ANSELMINO, PABLO RICARDO
- MARTI, CECILIA MARIANA
- FRACHETTI, GASTON ALEJANDRO
- ALTAMURA, SILVIA MARGARITA
- ESCOBAR, DANIEL GERARDO
- ANSELMINO, MARIELA NOEMI
- PACENTI, OTONIEL
- GUZMAN, SABRINA ROCIO
- MONZON, ALBERTO MARTIN
- QUINTELA, ELIZABETH ABIGAIL
- FRANCO, FELIX ARIEL
- RUIZ, PRISCILA
- FRANCO, ELOY ORLANDO
- PACHECO, MARIA DEL CARMEN
- DE LA CANAL, ISMAEL MARTIN
Lista 299 – PROPUESTA FEDERAL PARA EL CAMBIO · SEGURIDAD, JUSTICIA Y LIBERTAD (Encabeza: BURLANDO, FERNANDO ANDRES)
- BURLANDO, FERNANDO ANDRES
- MARTIN, FABIANA GABRIELA
- AMENDOLA, FABIAN RAUL
- PETROFF, SILVIA FABIANA
- BAÑOS, JAVIER IGNACIO
- SOSA, VANESA JUDITH
- GIULIANI, CARLOS ALBERTO
- PAGANO, MARIA LORENA
- LEGUIZAMON PEÑA, ADOLFO MARTIN
- ARRAYGADA, CARINA ALEJANDRA
- FRANCONE, GERMAN RODRIGO
- RODRIGUEZ, ALEJANDRA LEONOR
- SLPIZER, SEBASTIAN LAUTARO FEDERICO
- LAZO, ROSA DEL VALLE
- PAPASIDERO RICCO, CLAUDIO ALEJANDRO
- AYALA, GLORIA VERONICA
- LECTOUR, VICTOR HUGO
- ONZARI FRAU, CAROLINA VERONICA
- ROBLES, NERIO ALFREDO
- QUINTANA, CELIA ISABEL
- BALBUENA, GABRIEL DARIO
- BERRITTELLA, NATALIA
- CORZO, ADRIAN FLAVIO
- RAMIREZ, NORMA BEATRIZ
- SERUSI, ADRIAN DANIEL
- SAUCEDO, GRISELDA HAYDEE
- MAGNO, JONATAN OSCAR
- VELOSO, VIVIANA ANDREA
- GONZALEZ, PABLO ARIEL
- FELLET, GABRIELA FERNANDA
- TREJO, EDUARDO ERNESTO
- PORTA, GABRIELA ALEJANDRA
- LANZINI, SERGIO LUIS
- ROMERO, ELENA LIDIA
- ARRAYGADA, EZEQUIEL OMAR
- PALAVECINO, CARLA VANESA
- QUIROGA, CARLOS DAVID
- FIGUEROA, MARIANA ABIGAIL
- GALVEZ, EDUARDO OMAR
- MARTINEZ, LAURA INES
- JAIMEZ, HORACIO LEONARDO
- DI PEPE, NANCY BEATRIZ
- QUIROGA, DIEGO ALBERTO FACUNDO
- ARREYGADA, ANALIA VERONICA
Lista 153 – UNIÓN LIBERAL (Encabeza: CACHANOSKY, ROBERTO HORACIO)
- CACHANOSKY, ROBERTO HORACIO
- ROMARIZ, GRISELDA MIRIAN
- BONTEMPO, HUGO EDUARDO
- HELTNER, PATRICIA MARCELA
- MANSILLA, ALEJANDRO RAUL
- MARTIN, EVANGELINA NOEMI
- SORACI, FRANCISCO ANTONIO
- LEGUIZAMON, MONICA ALEJANDRA
- PANEBIANCO, LEONARDO MAXIMILIANO
- SPINOLA TORRES, VANESSA MARIEL
- LEON, CRISTIAN SEBASTIAN
- TROTTA, ROMINA VICTORIA
- PALACIOS, RAMON ARGENTINO
- GIANGRANDE, BIANCA
- SICARDI DE ESTRADA, FRANCISCO
- ESPINOSA, CLARA LORENA
- CENTURION, JORGE
- MONTENEGRO VERA, MARIA LAURA
- DIAZ, GUSTAVO ADOLFO
- SPITTELER, ERIKA ROMINA
- CAROLA, MARCELO DANIEL
- MARCELINO, DORA ELIZABETH
- GIMENEZ, CLAUDIO DANIEL
- FERNANDEZ, MONICA PATRICIA
- SANTILLAN, HORACIO ALEJANDRO
- MARIOTTI, NATALIA LAURA
- CASAL, ROBERTO GUILLERMO
- CASAL, ALICIA LIDIA
- HARENDORF, CARLOS DANIEL
- RIVERO MEDINA, ALICIA MAGDALENA
- FERRARIO, MATIAS
- MARGA, ROXANA LAURA
- BUSTAMANTE, JOSE FERNANDO
- MRACA, MARISA LORENA
- VILAS BUSTOS, SEBASTIAN MANUEL
- SANCHEZ, RAQUEL
- IRIARTE, JOSE LUIS
- MARTINEZ, LAURA ANDREA
- JACOBS, DAVID
- BACHMANN, MARIA CONSTANZA
- MERINO, JOSE LUIS
- PARLATORE, PAOLA ROMINA
- MARQUEZ, RICARDO ANDRES
- NOBLIA, SANDRA DANIELA
- CHICO, RUBEN ADOLFO
